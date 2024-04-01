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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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MERKEZ

Toplam Sandık : 220
Toplam Seçmen : 73.183
Açılan Sandık : 189
Açılan Sandık Oranı : % 85,91
Kullanılan Oy : 43.020
Geçerli Oy : 40.969
Katılım Oranı : % 68,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSIRRI SÖYLEMEZ% 40,4916.590
AK PARTİFEYAT ASYA% 24,4910.032
YENİDEN REFAHAZİZ SÜNE% 11,874.862
DİĞER% 7,162.932
İYİ PARTİŞEREFETTİN YATCİ% 4,421.812
HÜDA PARCESİM YILMAZ% 4,131.693
BAĞIMSIZMUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ% 2,4983
CHPTUNCAY ÇANGA% 1,5615
DEVA PARTİSİEBUBEKİR AKARSU% 1,05428
SAADETRIDVAN BOZ% 0,84344
GELECEK PARTİSİMEDENİ ZENGİN% 0,51210
BTPAHMET KADİR AKTACİR% 0,38155
ZAFER PARTİSİMEHMET BEŞİR KARA% 0,35145
TKPLEVENT TUNÇEL% 0,1562
HKPHATİCE KARA% 0,0935
MİLLETÖMER ÇAVUŞ% 0,0831
DSPSELİM BIYIK% 0,0730
TKHARJİN AVCİ% 0,0210
BULANIK

Açılan Sandık Oranı : % 76,92
Katılım Oranı : % 67,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİARYAN DOĞAN% 55,024.385
AK PARTİYAKUP KAYA% 21,691.729
GELECEK PARTİSİÇETİN ERGİN% 10,53839
CHPŞEMSETTİN ONULER% 8,73696
YENİDEN REFAHSALAHATTİN TURAN% 2,06164
DEVA PARTİSİMEHMET YEGİT% 0,5947
SAADETKEMAL İNDİÇ% 0,4133
HKPKEMAL BİN% 0,2923
HÜDA PARİKRAM AYDIN% 0,2923
BTPMUSTAFA HAYRİ TUĞ% 0,2318
BAĞIMSIZMEHMET BALOĞULLARI% 0,1613
HASKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 96,55
Katılım Oranı : % 78,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL ORBAY% 44,552.707
AK PARTİSUPHİ IŞIK% 43,072.617
İYİ PARTİİSMET ÖZCAN% 10,93664
YENİDEN REFAHFERİT GÜRBÜZ% 1,0966
DEM PARTİREHBER KARAKAYA% 0,1610
CHPRAHMİ PAÇAL% 0,117
SAADETMUHAMMED EMRE YALÇINKAYA% 0,053
HÜDA PARRAMAZAN KARABULUT% 0,021
DEVA PARTİSİHARUN YILDIRIM% 0,021
KORKUT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAŞİM ARIK% 53,02965
DEVA PARTİSİNİMETULLAH DEMİRTAŞ% 31,15567
DEM PARTİMAŞALLAH OVALIOĞLU% 7,69140
HÜDA PARİBRAHİM ELİTAŞ% 7,53137
YENİDEN REFAHMEHDİ DEMİRTAŞ% 0,448
CHPTANER TANRIVERMİŞ% 0,173
MALAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET KENAN TÜRKER% 47,834.172
AK PARTİCENGİZ ALTIN% 46,14.021
CHPMEVLUT GÜVENİR% 2,14187
SAADETNURULLAH BOZ% 1,83160
GELECEK PARTİSİHİKMET TAŞDEMİREL% 0,5346
DEVA PARTİSİMURAT ATALAY% 0,5245
VATAN PARTİSİYÜCEL UÇAK% 0,326
HKPULAŞ ÖZÇELİK% 0,2925
BTPBAHRİ BOZ% 0,2522
HÜDA PARİZZET URAL% 0,2118
VARTO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 65,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGİYASETTİN AYDEMİR% 60,492.695
AK PARTİABDULBARİ HAN% 22,721.012
CHPAKIN OKYAY% 10,03447
BAĞIMSIZDOĞAN DEDE% 1,9587
YENİDEN REFAHABDULBAKİ BALİ% 1,8482
MHPSERACEDDİN SOLHAN% 1,0848
BTPAHMET BAŞARA% 0,5223
DEVA PARTİSİMUHAMMED ALİ ATALAY% 0,5223
HÜDA PARVEYSEL EŞİM% 0,418
HKPFATİH SÖĞÜT% 0,2913
SAADETSADIK AYDIN% 0,167

Kaynak: AA

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