MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|220
|Toplam Seçmen
|:
|73.183
|Açılan Sandık
|:
|189
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,91
|Kullanılan Oy
|:
|43.020
|Geçerli Oy
|:
|40.969
|Katılım Oranı
|:
|% 68,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 40,49
|16.590
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 24,49
|10.032
|YENİDEN REFAH
|AZİZ SÜNE
|% 11,87
|4.862
|DİĞER
|% 7,16
|2.932
|İYİ PARTİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 4,42
|1.812
|HÜDA PAR
|CESİM YILMAZ
|% 4,13
|1.693
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|% 2,4
|983
|CHP
|TUNCAY ÇANGA
|% 1,5
|615
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR AKARSU
|% 1,05
|428
|SAADET
|RIDVAN BOZ
|% 0,84
|344
|GELECEK PARTİSİ
|MEDENİ ZENGİN
|% 0,51
|210
|BTP
|AHMET KADİR AKTACİR
|% 0,38
|155
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BEŞİR KARA
|% 0,35
|145
|TKP
|LEVENT TUNÇEL
|% 0,15
|62
|HKP
|HATİCE KARA
|% 0,09
|35
|MİLLET
|ÖMER ÇAVUŞ
|% 0,08
|31
|DSP
|SELİM BIYIK
|% 0,07
|30
|TKH
|ARJİN AVCİ
|% 0,02
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,92
|Katılım Oranı
|:
|% 67,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ARYAN DOĞAN
|% 55,02
|4.385
|AK PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 21,69
|1.729
|GELECEK PARTİSİ
|ÇETİN ERGİN
|% 10,53
|839
|CHP
|ŞEMSETTİN ONULER
|% 8,73
|696
|YENİDEN REFAH
|SALAHATTİN TURAN
|% 2,06
|164
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YEGİT
|% 0,59
|47
|SAADET
|KEMAL İNDİÇ
|% 0,41
|33
|HKP
|KEMAL BİN
|% 0,29
|23
|HÜDA PAR
|İKRAM AYDIN
|% 0,29
|23
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|% 0,23
|18
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BALOĞULLARI
|% 0,16
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,55
|Katılım Oranı
|:
|% 78,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL ORBAY
|% 44,55
|2.707
|AK PARTİ
|SUPHİ IŞIK
|% 43,07
|2.617
|İYİ PARTİ
|İSMET ÖZCAN
|% 10,93
|664
|YENİDEN REFAH
|FERİT GÜRBÜZ
|% 1,09
|66
|DEM PARTİ
|REHBER KARAKAYA
|% 0,16
|10
|CHP
|RAHMİ PAÇAL
|% 0,11
|7
|SAADET
|MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA
|% 0,05
|3
|HÜDA PAR
|RAMAZAN KARABULUT
|% 0,02
|1
|DEVA PARTİSİ
|HARUN YILDIRIM
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAŞİM ARIK
|% 53,02
|965
|DEVA PARTİSİ
|NİMETULLAH DEMİRTAŞ
|% 31,15
|567
|DEM PARTİ
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|% 7,69
|140
|HÜDA PAR
|İBRAHİM ELİTAŞ
|% 7,53
|137
|YENİDEN REFAH
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|% 0,44
|8
|CHP
|TANER TANRIVERMİŞ
|% 0,17
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 47,83
|4.172
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 46,1
|4.021
|CHP
|MEVLUT GÜVENİR
|% 2,14
|187
|SAADET
|NURULLAH BOZ
|% 1,83
|160
|GELECEK PARTİSİ
|HİKMET TAŞDEMİREL
|% 0,53
|46
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ATALAY
|% 0,52
|45
|VATAN PARTİSİ
|YÜCEL UÇAK
|% 0,3
|26
|HKP
|ULAŞ ÖZÇELİK
|% 0,29
|25
|BTP
|BAHRİ BOZ
|% 0,25
|22
|HÜDA PAR
|İZZET URAL
|% 0,21
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 65,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GİYASETTİN AYDEMİR
|% 60,49
|2.695
|AK PARTİ
|ABDULBARİ HAN
|% 22,72
|1.012
|CHP
|AKIN OKYAY
|% 10,03
|447
|BAĞIMSIZ
|DOĞAN DEDE
|% 1,95
|87
|YENİDEN REFAH
|ABDULBAKİ BALİ
|% 1,84
|82
|MHP
|SERACEDDİN SOLHAN
|% 1,08
|48
|BTP
|AHMET BAŞARA
|% 0,52
|23
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ ATALAY
|% 0,52
|23
|HÜDA PAR
|VEYSEL EŞİM
|% 0,4
|18
|HKP
|FATİH SÖĞÜT
|% 0,29
|13
|SAADET
|SADIK AYDIN
|% 0,16
|7
Son Dakika › Güncel › MUŞ SON - Son Dakika
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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