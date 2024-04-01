MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|220
|Toplam Seçmen
|:
|73.183
|Açılan Sandık
|:
|200
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,91
|Kullanılan Oy
|:
|45.456
|Geçerli Oy
|:
|42.410
|Katılım Oranı
|:
|% 68,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SIRRI SÖYLEMEZ
|% 41,7
|17.685
|AK PARTİ
|FEYAT ASYA
|% 25,03
|10.616
|YENİDEN REFAH
|AZİZ SÜNE
|% 12,43
|5.273
|HÜDA PAR
|CESİM YILMAZ
|% 4,6
|1.952
|İYİ PARTİ
|ŞEREFETTİN YATCİ
|% 4,39
|1.862
|DİĞER
|% 3,53
|1.498
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMED GÜRKAN ÇERMİ
|% 2,78
|1.177
|CHP
|TUNCAY ÇANGA
|% 1,54
|655
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR AKARSU
|% 1,17
|494
|SAADET
|RIDVAN BOZ
|% 0,94
|397
|GELECEK PARTİSİ
|MEDENİ ZENGİN
|% 0,58
|248
|BTP
|AHMET KADİR AKTACİR
|% 0,42
|178
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET BEŞİR KARA
|% 0,39
|165
|TKP
|LEVENT TUNÇEL
|% 0,18
|78
|HKP
|HATİCE KARA
|% 0,1
|43
|MİLLET
|ÖMER ÇAVUŞ
|% 0,1
|41
|DSP
|SELİM BIYIK
|% 0,09
|37
|TKH
|ARJİN AVCİ
|% 0,03
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,23
|Katılım Oranı
|:
|% 67,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ARYAN DOĞAN
|% 54,38
|5.331
|AK PARTİ
|YAKUP KAYA
|% 21,93
|2.150
|GELECEK PARTİSİ
|ÇETİN ERGİN
|% 10,82
|1.061
|CHP
|ŞEMSETTİN ONULER
|% 8,77
|860
|YENİDEN REFAH
|SALAHATTİN TURAN
|% 2,11
|207
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YEGİT
|% 0,57
|56
|SAADET
|KEMAL İNDİÇ
|% 0,47
|46
|HKP
|KEMAL BİN
|% 0,31
|30
|HÜDA PAR
|İKRAM AYDIN
|% 0,3
|29
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ TUĞ
|% 0,2
|20
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BALOĞULLARI
|% 0,14
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL ORBAY
|% 42,56
|2.698
|AK PARTİ
|SUPHİ IŞIK
|% 41,21
|2.612
|İYİ PARTİ
|İSMET ÖZCAN
|% 13,39
|849
|YENİDEN REFAH
|FERİT GÜRBÜZ
|% 2,19
|139
|DEM PARTİ
|REHBER KARAKAYA
|% 0,32
|20
|CHP
|RAHMİ PAÇAL
|% 0,16
|10
|SAADET
|MUHAMMED EMRE YALÇINKAYA
|% 0,09
|6
|DEVA PARTİSİ
|HARUN YILDIRIM
|% 0,05
|3
|HÜDA PAR
|RAMAZAN KARABULUT
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAŞİM ARIK
|% 54,14
|969
|DEVA PARTİSİ
|NİMETULLAH DEMİRTAŞ
|% 29,39
|526
|DEM PARTİ
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|% 9,16
|164
|HÜDA PAR
|İBRAHİM ELİTAŞ
|% 5,48
|98
|YENİDEN REFAH
|MEHDİ DEMİRTAŞ
|% 0,89
|16
|CHP
|TANER TANRIVERMİŞ
|% 0,5
|9
|BTP
|FATMA YOLAY
|% 0,22
|4
|HKP
|YEŞİLAY AKARSU
|% 0,11
|2
|SAADET
|MUHAMMED ŞAMİL BAŞEL
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET KENAN TÜRKER
|% 49,77
|4.375
|AK PARTİ
|CENGİZ ALTIN
|% 44,94
|3.950
|CHP
|MEVLUT GÜVENİR
|% 2,38
|209
|DEVA PARTİSİ
|MURAT ATALAY
|% 0,67
|59
|GELECEK PARTİSİ
|HİKMET TAŞDEMİREL
|% 0,58
|51
|SAADET
|NURULLAH BOZ
|% 0,41
|36
|HKP
|ULAŞ ÖZÇELİK
|% 0,36
|32
|VATAN PARTİSİ
|YÜCEL UÇAK
|% 0,33
|29
|BTP
|BAHRİ BOZ
|% 0,29
|25
|HÜDA PAR
|İZZET URAL
|% 0,27
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 65,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GİYASETTİN AYDEMİR
|% 60,49
|2.695
|AK PARTİ
|ABDULBARİ HAN
|% 22,72
|1.012
|CHP
|AKIN OKYAY
|% 10,03
|447
|BAĞIMSIZ
|DOĞAN DEDE
|% 1,95
|87
|YENİDEN REFAH
|ABDULBAKİ BALİ
|% 1,84
|82
|MHP
|SERACEDDİN SOLHAN
|% 1,08
|48
|BTP
|AHMET BAŞARA
|% 0,52
|23
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ ATALAY
|% 0,52
|23
|HÜDA PAR
|VEYSEL EŞİM
|% 0,4
|18
|HKP
|FATİH SÖĞÜT
|% 0,29
|13
|SAADET
|SADIK AYDIN
|% 0,16
|7
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