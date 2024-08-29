Muş'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika
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Muş'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen deprem tatbikatı, Muş'ta gerçeği aratmayan senaryolarla icra edildi. Tatbikata 7 ilin ekipleri katıldı ve çeşitli kurumlar da destek verdi.

29.08.2024 22:54
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Muş'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

MUŞ - Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen deprem tatbikatı, Muş'ta gerçeği aratmayan senaryolarla icra edildi.

Türkiye Afet Planı kapsamında düzenlenen ve Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden yürütülen tatbikata, Muş'un da aralarında bulunduğu 7 ilden ekipler katıldı. Tatbikat senaryosuna göre saat 00.15'te meydana gelen şiddetli deprem, Muş'ta da büyük bir yıkıma yol açtı. Varto ilçesinde 100'den fazla bina yıkılırken, bin 760 bina hasar gördü, 65 kişi yaralandı ve 7 kişi ise hayatını kaybetti. Tatbikat, AFAD'ın yanı sıra UMKE, jandarma, polis, itfaiye, Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında, Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Kriz merkezinden verilen ilk bilgilendirme sonrası Varto'da enkaz altında kalan iki kişi kurtarıldı, üç katlı bir binada mahsur kalan vatandaş ise başarılı bir operasyonla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Tatbikatın bir diğer önemli aşamasında ise Varto Devlet Hastanesinin bahçesine kurulan sahra hastanesi, enkazdan çıkarılan yaralıların tedavisi için hizmet verdi. Depremden etkilenen vatandaşlar için Varto Şehir Stadyumunda kurulan çadır kentte barınma imkanı sağlandı.

Tatbikatı yerinde takip eden Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız ve AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir, AFAD Arama Kurtarma Komuta Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Tatbikat süresince gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldılar.

AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek'e video konferans üzerinden bilgi veren Çakır, "Senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7.5 şiddetinde çok güçlü bir deprem meydana geldi. Saat 00.15'te tatbikat başladı. Deprem Varto ilçesinde çok daha güçlü olmak üzere il merkezimiz dahil tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. Şu an kaymakamlarımızdan aldığımız ilk bilgiye göre her ilçemizde maalesef yıkımlar söz konusudur. Şu an afet kriz merkezimizi devreye aldık. Bu konuda da daha önce bildirimler yapıldı. Tüm gruplar sahada. İlk etapta hasar tespit raporu ortaya çıkartmamız lazım. Şu ana kadar bize intikal eden bilgilere göre, ilimiz depremi çok güçlü bir şekilde hissetti ve maalesef dediğim gibi birçok ilçemizde yıkımlar söz konusu. Şu an sahada çalışmalarımız devam ediyor. Afet gruplarımız çalışmalarına başladı. Saha ekiplerimiz Varto ilçesine hareket etti. Daha sonra da her 30 dakikada bir ya da her 15 dakikada bir sizlerden yapmış olduğunuz çalışmalarla alakalı durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.

Koordinasyon kurulu toplantısına Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcı Tahir Yılmaz ve Mustafa Batuhan Alpboğa, ilgili kurum amirleri, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

AFAD İl Müdürlüğünde video konferansla 7 ilin katıldığı "Tatbikat Değerlendirme Toplantısı" da gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta gerçeği aratmayan deprem tatbikatı - Son Dakika

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