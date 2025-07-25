Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu AB Tescili Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mut zeytinyağının, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 37'nci, Kırkağaç kavunun da 38'inci ürün olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Mut zeytinyağının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 37'nci ürün olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, gelişmenin Mersin'e ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yerel değerlere sahip çıkan Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer'i, Yönetim Kurulunu, Oda Meclisini ve emeği geçen herkesi kutlayarak, "Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırkağaç kavununun da AB'den coğrafi işaret tescili alan 38'inci ürün olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, " Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünler

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu."