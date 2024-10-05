Narkoçelik-42 Operasyonu: 49 Şüpheli Yakalandı

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde uyuşturucu imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında, 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de 'Narkoçelik-42' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 389 bin adet kök kenevir ve kök skunk, 267 bin 593 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 49 zehir taciri yakalandı. 22'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 24'ünün işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'BU KABİNE DÖNEMİNDE ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK 62 BİN OPERASYON DÜZENLENDİ'

Bakan Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Zehir tacirlerine yönelik ülkemiz genelinde, bu kabine döneminde (4 Haziran 2023-30 Eylül 2024) 62 bin 132 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163,7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi" dedi.

Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini de tebrik etti.