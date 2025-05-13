NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da

(ANKARA) - Antalya'da 14-15 Mayıs'ta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak Bakanlar belli oldu. Aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in bulunduğu 26 ülkeden Bakan seviyesinde katılım olacak.

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı yarın Antalya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikle başlayacak. Bakanlar, 15 Mayıs'ta Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda bir araya gelecek. Toplantıya katılacak Bakanlar belli oldu. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 26 ülke Bakan düzeyinde ve 5 ülke diğer seviyelerde temsil edilecek. Arnavutluk, Belçika, İspanya, Kanada ve Portekiz diğer seviyelerde temsil edilecek.

Edinilen bilgiye göre toplantıya; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Danielov Georgiev, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin Ibrahimovic, Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis katılacak.