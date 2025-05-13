NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da

26 ülkenin katılacağı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Antalya'da gerçekleşecek.

13.05.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Antalya'da 14-15 Mayıs'ta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak Bakanlar belli oldu. Aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in bulunduğu 26 ülkeden Bakan seviyesinde katılım olacak.

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı yarın Antalya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikle başlayacak. Bakanlar, 15 Mayıs'ta Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda bir araya gelecek. Toplantıya katılacak Bakanlar belli oldu. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 26 ülke Bakan düzeyinde ve 5 ülke diğer seviyelerde temsil edilecek. Arnavutluk, Belçika, İspanya, Kanada ve Portekiz diğer seviyelerde temsil edilecek.

Edinilen bilgiye göre toplantıya; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Danielov Georgiev, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin Ibrahimovic, Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis katılacak.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Antalya, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
17:10
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı Bir de aldığı cezayı duyun
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:02:04. #7.12#
SON DAKİKA: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.