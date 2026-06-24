Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor - Son Dakika
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Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor

Ankara NATO Zirvesi\'ne hazırlanıyor
24.06.2026 11:32
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Ankara, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Zirve güzergahlarında asfalt yenileme, çevre düzenlemesi ve Ankara simgelerinin yer aldığı grafiti çalışmaları yapılırken, güvenlik kapsamında 45 bin personel görev alacak, 'Kırmızı Alan' uygulamasıyla bazı bölgeler trafiğe kapatılacak ve 13 gün süreyle toplantı ile gösteri yürüyüşleri yasaklanacak.

ANKARA'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde, hazırlıklar sürüyor. Zirveye katılacak misafirlerin kullanacağı güzergahlarda asfalt yenileme ve çevre düzenlemesinin yanı sıra duvarlarda Ankara'nın simgelerini yansıtan grafiti çalışmaları yapılıyor.

Ankara, tarihi bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılmasının beklendiği zirve öncesi başkent genelinde bakım ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Zirveye katılacak, aralarında çok sayıda gazetecinin de yer aldığı misafirlerin iniş yapacağı Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı ve Mürted Hava Meydanı ile zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında kullanılacak güzergahlarda, asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Refüjlere yaya güvenliğini artırmak amacıyla demir korkuluklar yerleştirildi. Yol kenarları ile refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları da yapılıyor.

GRAFİTİ ÇALIŞMALARI

Güzergah üzerindeki duvarlarda ise sanatçılar tarafından Ankara'nın simgelerini yansıtan grafiti çalışmaları yapıldı. Ankara Kalesi başta olmak üzere kentin simge figürleri ile çiçek motifleri duvarlara işlendi. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri de ücretsiz yenilenirken, bazı noktalarda da görüntü kirliliğini önlemek için platformlar oluşturuldu. Misafirlerin kalacağı otellerin bulunduğu bölgelerde de yine farklı düzenleme çalışmaları yapıldı.

100 ÖNEMLİ NOKTAYA KAMERA

Hazırlıkların zirve öncesi tamamlanması hedeflenirken, güzergahlarda da güvenlik önlemleri artırıldı. Yaklaşık 10 bin yabancı misafirin katılması beklenen 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri de alındı. Bu kapsamda, kentin giriş ve çıkış noktalarında kontroller artırıldı. Şehirdeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ek olarak 100 önemli noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirildi. Zirve boyunca kentte yaklaşık 45 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı öğrenildi.

'KIRMIZI ALAN' UYGULAMASI

Zirve öncesi 'Kırmızı Alan' uygulaması da yapılarak, birçok noktada trafik akışı yeniden düzenlenecek. 'Kırmızı Alan' içinde olan bölgeler yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Esenboğa Havalimanı ve çevresi, Ankara Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcısı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ve geçiş güzergahları 'Kırmızı Alan' ilan edildi. Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı, Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi, Polonya Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Yaşam Caddesi, Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ve İsmet İnönü Bulvarı arası ile Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokaklar, bu alan içinde yer aldı.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜŞÜYÜ YASAK

Öte yandan Ankara Valiliği tarafından, 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, zirvenin gerçekleştirileceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği duyuruldu. Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı (dron) uçuşunun yasaklandığı da aktarıldı.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Zirve nedeniyle 6-12 Temmuz tarihlerinde Ankara'da bazı ilçelerdeki kamu personeli idari izinli sayılacak. Buna göre; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle idari izin uygulanacak ilçeler arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor - Son Dakika

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