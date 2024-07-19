Nazilli'de Yalnız Yaşayan Kişi Banyoda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Nazilli'de Yalnız Yaşayan Kişi Banyoda Ölü Bulundu

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Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı belirtilen Yaşar Sayın, banyoda ölü bulundu. Komşularının kötü kokuları fark etmesi üzerine yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler, Sayın'ın cansız bedenini evin banyosunda buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

19.07.2024 04:22
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşar Sayın (69), banyoda ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Nazilli'de huzur evinde yaşarken bir süre önce eve taşınan Yaşar Sayın'ın bulunduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Sayın'ın dairesine girdi. İçeri giren ekipler, Sayın'ın cansız bedenini evin banyosunda buldu. Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Sayın'ın bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nazilli\'de Yalnız Yaşayan Kişi Banyoda Ölü Bulundu
Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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