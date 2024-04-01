NEVŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|249
|Toplam Seçmen
|:
|82.820
|Açılan Sandık
|:
|176
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,68
|Kullanılan Oy
|:
|45.731
|Geçerli Oy
|:
|44.569
|Katılım Oranı
|:
|% 78,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|RASİM ARI
|% 52,44
|23.372
|AK PARTİ
|MEHMET SAVRAN
|% 34,28
|15.280
|MHP
|ADNAN DOĞU
|% 6,34
|2.825
|CHP
|MEHMET BİLGİN
|% 3,26
|1.455
|YENİDEN REFAH
|NAİL ÇELİK
|% 1,45
|646
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK AŞIKOĞLU
|% 0,65
|289
|DİĞER
|% 0,59
|261
|SAADET
|MERVE IŞIK
|% 0,32
|143
|DEM PARTİ
|HELİN ELİF GEYİK
|% 0,28
|124
|BTP
|IŞIL ÖZDEMİR
|% 0,08
|35
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ALTUNTAŞ
|% 0,07
|31
|DSP
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|% 0,06
|27
|HAK-PAR
|ZEYCAN KAHRAMAN
|% 0,05
|20
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,04
|19
|MİLLET
|NADİ KAYNAK
|% 0,03
|15
|HÜDA PAR
|YAHYA AYDIN
|% 0,03
|13
|TKH
|AYŞE GÜMÜŞ
|% 0,02
|8
|HKP
|BAYRAM KARKIN
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET EROĞLU
|% 65,85
|1.884
|AK PARTİ
|ERCAN ERTAŞ
|% 29,88
|855
|CHP
|KEMAL AYTEKİN
|% 2,13
|61
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAHADIR
|% 0,63
|18
|SAADET
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|% 0,52
|15
|İYİ PARTİ
|SADULLAH BİÇER
|% 0,42
|12
|ZAFER PARTİSİ
|ZEKERYA BİLADA
|% 0,21
|6
|BTP
|HALİL UÇMAZ
|% 0,18
|5
|HÜDA PAR
|EDİB AYDIN
|% 0,11
|3
|DİĞER
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,11
|Katılım Oranı
|:
|% 84,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 35,81
|2.017
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 35,64
|2.007
|AK PARTİ
|ÖMER ÖNAL
|% 18,82
|1.060
|BAĞIMSIZ
|İSMET İNCE
|% 3,48
|196
|İYİ PARTİ
|GÖKÇEN AKER
|% 2,79
|157
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED YARDIMCI
|% 0,98
|55
|SAADET
|LEVENT İLLEEZ
|% 0,83
|47
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,67
|38
|YENİDEN REFAH
|AHMET EDEPLİ
|% 0,37
|21
|YTP
|GÖKHAN EROĞLU
|% 0,27
|15
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,12
|7
|DEM PARTİ
|ÖMER DÜNDAR
|% 0,11
|6
|HÜDA PAR
|MEHMET YAZGİL
|% 0,11
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,43
|Katılım Oranı
|:
|% 91,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER İNCE
|% 49,91
|3.412
|AK PARTİ
|BÜLENT AKSOY
|% 40,11
|2.742
|MHP
|YUSUF GEMİCİ
|% 8,94
|611
|SAADET
|SERKAN KARASU
|% 0,44
|30
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOZÇALI
|% 0,28
|19
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA BİLGİN
|% 0,15
|10
|HÜDA PAR
|SEZAİ KILINÇ
|% 0,1
|7
|BTP
|ONUR MUSTAFA ÇELİKSOY
|% 0,07
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,88
|Katılım Oranı
|:
|% 87,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERKAN ÇİFTCİ
|% 62,46
|2.316
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 32,69
|1.212
|CHP
|EROL SİPAHİOĞLU
|% 3,88
|144
|YENİDEN REFAH
|ERSİN BAŞAR
|% 0,38
|14
|SAADET
|NADİR DOĞAN
|% 0,21
|8
|ZAFER PARTİSİ
|BARAN KOYUNCU
|% 0,19
|7
|HÜDA PAR
|SİRAÇ DURMAZ
|% 0,11
|4
|BTP
|İBRAHİM GÜLMEZ
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,67
|Katılım Oranı
|:
|% 80,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ALİ KAİM
|% 46,68
|583
|CHP
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|% 27,54
|344
|İYİ PARTİ
|HAKAN TAŞDEMİR
|% 21,06
|263
|AK PARTİ
|HACI KAYA
|% 2,32
|29
|TKP
|IŞIK ALTUĞ
|% 0,96
|12
|BTP
|BARIŞ GÖVEÇ
|% 0,56
|7
|BAĞIMSIZ
|ALİ AVCI
|% 0,48
|6
|DSP
|ALİ ARSLAN GÜVENÇ
|% 0,16
|2
|HÜDA PAR
|İSMAİL KILINÇ
|% 0,08
|1
|MHP
|HULUSİ KURT
|% 0,08
|1
|SAADET
|ABDURRAHMAN ALTUNDAL
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,45
|Katılım Oranı
|:
|% 83,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEFER NESLİHANOĞLU
|% 43,16
|1.982
|AK PARTİ
|RIZA AYDIN
|% 29,7
|1.364
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 24,8
|1.139
|YENİDEN REFAH
|OKTAY ARSLAN
|% 1,66
|76
|SAADET
|MEHMET ERKEK
|% 0,24
|11
|ZAFER PARTİSİ
|ADİL SAYIN
|% 0,2
|9
|BTP
|ALİ ÖKSÜZ
|% 0,13
|6
|HÜDA PAR
|ADNAN ÇAMTAY
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,38
|Katılım Oranı
|:
|% 86,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|% 33,07
|4.725
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 32,53
|4.648
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|% 22,66
|3.237
|DİĞER
|% 7,83
|1.118
|İYİ PARTİ
|OYTUN AKYOL
|% 1,36
|194
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ ÖZ
|% 1,26
|180
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ABİDİN AY
|% 0,57
|82
|SAADET
|FATİH AYDOĞDU
|% 0,27
|39
|BTP
|SAMET KARAKAYA
|% 0,15
|21
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|% 0,13
|19
|DEM PARTİ
|NAZIM KAYA
|% 0,12
|17
|HÜDA PAR
|İDRİS YEŞİLMEN
|% 0,05
|7
Son Dakika › Güncel › NEVŞEHİR SON - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek, kesin olmayan sonuçlara göre 444 bin 246 oy alarak zafer kazandı. MHP adayı Cengiz Ergün ise 228 bin 235 oyda kaldı. Ferdi Zeyrek, Manisa'da doğmuş olup, mimarlık eğitimi almış ve kendi şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım işleri yapmıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayını geride bırakarak kazandı. Yalçınkaya, Zonguldak doğumlu olup, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuş ve daha önce Bartın Belediye Başkanlığı, Bartın Milletvekilliği gibi görevlerde bulunmuştur.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?