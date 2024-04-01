NEVŞEHİR SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:13  Güncelleme: 00:15
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 176
Açılan Sandık Oranı : % 70,68
Kullanılan Oy : 45.731
Geçerli Oy : 44.569
Katılım Oranı : % 78,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,4423.372
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,2815.280
MHPADNAN DOĞU% 6,342.825
CHPMEHMET BİLGİN% 3,261.455
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,45646
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,65289
DİĞER% 0,59261
SAADETMERVE IŞIK% 0,32143
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,28124
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 0,0835
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,0731
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,0627
HAK-PARZEYCAN KAHRAMAN% 0,0520
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,0419
MİLLETNADİ KAYNAK% 0,0315
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 0,0313
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 0,028
HKPBAYRAM KARKIN% 0,016
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET EROĞLU% 65,851.884
AK PARTİERCAN ERTAŞ% 29,88855
CHPKEMAL AYTEKİN% 2,1361
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAHADIR% 0,6318
SAADETHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,5215
İYİ PARTİSADULLAH BİÇER% 0,4212
ZAFER PARTİSİZEKERYA BİLADA% 0,216
BTPHALİL UÇMAZ% 0,185
HÜDA PAREDİB AYDIN% 0,113
DİĞER% 0,072
AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 61,11
Katılım Oranı : % 84,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 35,812.017
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 35,642.007
AK PARTİÖMER ÖNAL% 18,821.060
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,48196
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 2,79157
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,9855
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,8347
BTPMURAT KAZANCI% 0,6738
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,3721
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,2715
TKPYELİZ KARACA% 0,127
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,116
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,116
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 96,43
Katılım Oranı : % 91,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 49,913.412
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 40,112.742
MHPYUSUF GEMİCİ% 8,94611
SAADETSERKAN KARASU% 0,4430
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,2819
ZAFER PARTİSİBUĞRA BİLGİN% 0,1510
HÜDA PARSEZAİ KILINÇ% 0,17
BTPONUR MUSTAFA ÇELİKSOY% 0,075
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 46,88
Katılım Oranı : % 87,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERKAN ÇİFTCİ% 62,462.316
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 32,691.212
CHPEROL SİPAHİOĞLU% 3,88144
YENİDEN REFAHERSİN BAŞAR% 0,3814
SAADETNADİR DOĞAN% 0,218
ZAFER PARTİSİBARAN KOYUNCU% 0,197
HÜDA PARSİRAÇ DURMAZ% 0,114
BTPİBRAHİM GÜLMEZ% 0,083
HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 80,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 46,68583
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 27,54344
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 21,06263
AK PARTİHACI KAYA% 2,3229
TKPIŞIK ALTUĞ% 0,9612
BTPBARIŞ GÖVEÇ% 0,567
BAĞIMSIZALİ AVCI% 0,486
DSPALİ ARSLAN GÜVENÇ% 0,162
HÜDA PARİSMAİL KILINÇ% 0,081
MHPHULUSİ KURT% 0,081
SAADETABDURRAHMAN ALTUNDAL% 0,081
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 83,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 43,161.982
AK PARTİRIZA AYDIN% 29,71.364
MHPCELALETTİN GÜVEN% 24,81.139
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 1,6676
SAADETMEHMET ERKEK% 0,2411
ZAFER PARTİSİADİL SAYIN% 0,29
BTPALİ ÖKSÜZ% 0,136
HÜDA PARADNAN ÇAMTAY% 0,115
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 91,38
Katılım Oranı : % 86,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 33,074.725
MHPMUSTAFA ÖZ% 32,534.648
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 22,663.237
DİĞER% 7,831.118
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1,36194
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 1,26180
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,5782
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,2739
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1521
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,1319
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,1217
HÜDA PARİDRİS YEŞİLMEN% 0,057

Kaynak: AA

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