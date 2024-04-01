MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|324
|Toplam Seçmen
|:
|108.432
|Açılan Sandık
|:
|324
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|82.225
|Geçerli Oy
|:
|79.477
|Katılım Oranı
|:
|% 75,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EMRAH ÖZDEMİR
|% 36,22
|28.787
|CHP
|HULUS ÖZEN
|% 25,61
|20.357
|MHP
|HAMDİ DOĞAN
|% 19,02
|15.114
|İYİ PARTİ
|NAİM OSMAN EREM
|% 11,62
|9.234
|YENİDEN REFAH
|İDRİS TURGUT
|% 4,13
|3.285
|ZAFER PARTİSİ
|AZİZ DOĞAN
|% 1,07
|850
|SAADET
|MURAT GÜNGÖRDÜ
|% 1
|791
|DEVA PARTİSİ
|ÜMİT GÜNGÖR
|% 0,26
|205
|DEM PARTİ
|BAŞAK CANER AKTAŞ
|% 0,19
|151
|MİLLET
|ADEM GÜNDOĞAN
|% 0,15
|121
|BAĞIMSIZ
|İLHAN ŞAHİN
|% 0,08
|67
|HÜDA PAR
|FERHAT UZUN
|% 0,08
|66
|BTP
|HİMMET GÖKTAŞ
|% 0,08
|60
|TKP
|SERDAR POLAT
|% 0,07
|55
|VATAN PARTİSİ
|HASAN AKŞEN
|% 0,07
|55
|YTP
|MAHMUT SAMİ KAYMAK
|% 0,07
|53
|DSP
|YONCA FATMA DEMİRCİ
|% 0,06
|49
|DP
|SALİH YILDIRIM ŞENAY
|% 0,05
|43
|BAĞIMSIZ
|HALİL İBRAHİM AK
|% 0,05
|41
|HKP
|BATUHAN KUŞÇU
|% 0,03
|23
|AB PARTİ
|MURAT TÜYLÜ
|% 0,03
|22
|DİĞER
|% 0,03
|21
|HAK-PAR
|MELTEM SAN
|% 0,02
|19
|TKH
|DAVUT SİNAN ALTUNTAŞ
|% 0,01
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NEŞET DOYGUN
|% 49,43
|1.036
|MHP
|VEDAT KİRAZCI
|% 46,32
|971
|YENİDEN REFAH
|FATİH TAŞ
|% 2,1
|44
|İYİ PARTİ
|UFUK İPEK
|% 0,81
|17
|SAADET
|AYHAN ÖZYURT
|% 0,62
|13
|ZAFER PARTİSİ
|AYŞE SOYER
|% 0,28
|6
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA YANAR
|% 0,24
|5
|BTP
|İSA GÖKTAŞ
|% 0,05
|1
|YTP
|AYTAÇ DEMİR
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|YASİN YILDIZ
|% 0,05
|1
|DEVA PARTİSİ
|FATİH ÖZÇELİK
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN BARAN
|% 54,32
|12.668
|MHP
|SITKI ERAT
|% 30,59
|7.134
|CHP
|AHMET YALÇINKAYA
|% 6,96
|1.623
|YENİDEN REFAH
|MEHTAP TEMELTAŞ
|% 3,16
|736
|ZAFER PARTİSİ
|CELALETTİN ÇALIŞKAN
|% 1,08
|251
|SAADET
|MUHAMMED MÜCAHİT BİNİCİ
|% 0,92
|215
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BALTA
|% 0,75
|174
|MİLLET
|GÖKHAN KILIÇ
|% 0,66
|155
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN FERHAT
|% 0,65
|152
|BTP
|HACER CANDEMİR
|% 0,36
|83
|YTP
|İBRAHİM GÖÇMEN
|% 0,17
|40
|HÜDA PAR
|MEHMET BUCAK
|% 0,14
|33
|DEM PARTİ
|AYTEN YILDIRIM
|% 0,12
|29
|HKP
|SÜLEYMAN ÖZER
|% 0,12
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ PINAR
|% 35,37
|953
|CHP
|MUSTAFA EMİROĞLU
|% 35,08
|945
|MHP
|GABİL DEMİR
|% 27,73
|747
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET YENİGÜL
|% 1,19
|32
|SAADET
|RAHİM EMLİ
|% 0,29
|8
|ZAFER PARTİSİ
|BİLAL SOYER
|% 0,15
|4
|DP
|SELİM ÖZBEK
|% 0,11
|3
|HKP
|BEYAZ ÇATLI
|% 0,04
|1
|YTP
|NUH BAHADIR SOYLU
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF ÇAKIL
|% 35,43
|1.134
|MHP
|İBRAHİM TEKİN
|% 31,86
|1.020
|AK PARTİ
|SERKAN GÜZEL
|% 31,49
|1.008
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞAN SUNGUR
|% 0,47
|15
|HKP
|ABDULLAH DEMİRBAŞ
|% 0,19
|6
|YTP
|MEVLÜT ŞAHİN
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET ALDANMA
|% 0,16
|5
|SAADET
|FATİH AKPINAR
|% 0,15
|5
|BTP
|ZEKİ YETİŞ
|% 0,06
|2
|DEVA PARTİSİ
|HAYRİ İLHAN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ UĞURLU
|% 49,3
|1.947
|CHP
|HÜSEYİN TOKER
|% 45,76
|1.807
|MHP
|MURAT AKTÜRK
|% 2,48
|98
|YENİDEN REFAH
|GÜLAY BOZ
|% 1,32
|52
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KOYUNCU
|% 0,46
|18
|SAADET
|ALİ ÖZMEN
|% 0,2
|8
|HKP
|İBRAHİM HAKKI ÇATLI
|% 0,18
|7
|HÜDA PAR
|EMRAH DEĞİRMANCI
|% 0,15
|6
|YTP
|ÖMER FARUK SAATÇİ
|% 0,08
|3
|BTP
|MERVE ÇETİN
|% 0,05
|2
|DEVA PARTİSİ
|İZZET TUNÇER
|% 0,02
|1
Son Dakika › Güncel › NİĞDE SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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