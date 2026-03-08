Nusret Mayın Gemisi 111 Yıl Sonra Seyir Yaptı - Son Dakika
Nusret Mayın Gemisi 111 Yıl Sonra Seyir Yaptı

08.03.2026 15:31
Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan Nusret Mayın Gemisi, 111 yıl sonra aynı rotada seyir faaliyeti gerçekleştirdi.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Gemide bulunan protokol üyelerine, Nusret'in 111 yıl önceki kahramanlığı video gösterimiyle anlatıldı.

Ardından şehitler anısına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından denize çelenk bırakıldı.

Geminin komutanı Üsteğmen Tahir Can Bükey, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi'nin dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'na kurduğu engelin, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasını sağladığını ve tarihin akışını değiştirdiğini vurgulayan Bükey, "Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir, 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler." diye konuştu.

Vali Ömer Toraman, törenin ardından Nusret Mayın Gemisi'nin şeref defterini imzaladı.

Programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, 1. Hücumbot Filotillası Komodoru Deniz Albay Yalçın Ergel, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Albay Umut Turhan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Baro Başkanı Av. Ardahan Dikme ile gaziler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığının açıklaması

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Nusret Mayın Gemisi'nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na gizlice döşediği mayınların, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren en kritik hamlelerden biri olarak tarihe geçtiği hatırlatıldı.

Bu stratejik hamlenin, İtilaf Devletleri donanmasının ilerleyişini durdurarak Çanakkale'nin geçilemeyeceğini dünyaya gösterdiği ve Türk milletinin direnişinin sembollerinden biri haline geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihi olayın 111. yıl dönümünde, Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'nda gerçekleştirdiği o kritik görev, aynı noktada düzenlenen seyir faaliyetiyle yeniden canlandırıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, Nusret'in tarihe geçen manevrası ve döktüğü mayınların savaşın kaderini nasıl değiştirdiği bir kez daha hatırlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale destanımızın kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

