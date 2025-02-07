Oflu Mert Cinayetinin Perdesi Aralandı: 7 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Oflu Mert Cinayetinin Perdesi Aralandı: 7 Şüpheli Gözaltında

Oflu Mert Cinayetinin Perdesi Aralandı: 7 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'nde kaybolan 'Oflu Mert' olarak tanınan Serdar Arslan'ın alacak meselesi yüzünden ortağı ve kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı, cinayet itiraf edildi.

07.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:58
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Ali AKSOYER/İSTANBUL, KOCAELİ'nde 16 gün önce ortadan kaybolan çevresinde 'Oflu Mert' olarak tanınan Serdar Arslan(44)'ı alacak meselesi yüzünden ortağı ve onun kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Silahla vurularak öldürülen Serdar Arslan'ın cesedi ormanda zerine kireç dökülerek gömülmüş halde bulundu. İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aydınlatılan cinayetle ilgili biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerini ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli Başiskele'de 20 Ocak 2025 tarihinde jandarmaya başvuran G.K., dini nikahlı eşi Serdar Arslan'ın ortadan kaybolduğunu söyleyerek kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin evinden çıkarken kullandığı otomobilinin Ümraniye'de kapılar açık terk edilmiş bir halde bulunmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI AYTINLATTI

İstanbul, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada otomobilin Kocaeli, Başiskele'de başka bir kişi tarafından getirildiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otomobili İstanbul'a getiren kişinin aracı Ümraniye'de terk ettikten sonra bir taksiye binerek Kavacık'a geçtiğini, burada kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek Sefaköy'e gittiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobili kullanan kişinin Mahsun Ö. olduğunu belirlerken, bu kişinin kayıp olarak aranan Serdar Arslan'ın birlikte Alabalık lokantası işlettiği iş ortağı Habil Ö.'nün kardeşi olduğu belirlendi. İki ortak arasında bir süredir alacak nedeniyle kavgalı oldukları ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu bilgilerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Polis 4 gün önce düzenlediği operasyonla İstanbul'da 4, Kocaelin'de 3 tane adres olmak üzere 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında Habil Ö., kardeşi Mahsun Ö., akrabaları Sevban T.'nin de aralarında bulunduğu biri kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

KATİL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Mahsun Ö., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederken, planlama ve kaçış aşamalarını da detayları ile anlattı. 19 Ocak 2025 tarihinde ağabeyi Habil Ö.'nün kendisini toplantı yapmak için çağırdığını anlatarak "Toplantıda akrabamız olan Sevban T.'de vardı. Ağabeyim bana Serdar'ın kendisini öldürmek istediğini bizim daha önce davranmamızı istedi. Bana 'cinayeti senin işlemen lazım. Ben öldürsem sen bize bakamazsın ama sen öldürürken ben sana ve ailene bakabilirim' dedi. Birlikte cinayet planı yaptık" dediği öğrenildi.

'BANA SIRTI DÖNÜKTÜ BİR ŞARJÖRÜ BOŞALTTIM'

Olay günü hazırladıkları plan gereği ağabeyinin, Serdar Arslan'a telefon ederek Başiskele mevkiinde bulunan bağevine çağırdığını anlatan Mahsun Ö. "Ben de bağ evinin orada bekliyordum. Serdar içeri girdikten sonra ben de peşinden girdim. Sırtı bana dönüktü. Silahımı çıkartarak şarjör boşalıncaya kadar ateş ettim. Kanlar içinde yere düştü.ö dediği öğrenildi.

CESEDİ İKİ DEFA GÖMMÜŞLER

Olay günü cesedi bağ evinin yakınında gömmeye karar verdiklerini ancak bir süre uğraşmalarına rağmen tam olarak gömemeyince üzerini yapraklarla örterek oradan ayrıldıklarını anlatan şüpheli Mahsun Ö. "Aradan birkaç gün geçtikten sonra ağabeyim cesedi tekrar gömmemizi istedi. Bunun üzerine yanımıza kireç alarak, bir arkadaşımızın arabasıyla tekrar bağ evine gittik. Yanımda ağabeyim ve akrabamız Sevban T. vardı. Cesedi bir battaniyeye sararak bulunduğu yerden alıp otomobile koyduk. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra seçtiğimiz bir yerde araçtan indirip tekrar gömdük. Vahşi hayvanlar cesedi çıkarmasın diye üzerine kireç döktük" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANMADAN ÖNCE SIK SIK TAZİYEYE GİTMİŞ

Öte yandan ortağını kardeşine azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Habil Ö.'nün Serdar Arslan'ın dini nikahlı eşinin yanına giderek ve telefon ederek taziyede bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin soruşturmanın yönünü değiştirmek için "Onu İstanbul'da öldürmüşlerdir. Orada hasımları olduğunu biliyorum. Kesin bir şeye karıştı ve onu orada yok ettiler" dediği öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine gönderildiler.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Oflu Mert Cinayetinin Perdesi Aralandı: 7 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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