Öğretmen çift turistik rotaları bisikletle geziyor - Son Dakika
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Öğretmen çift turistik rotaları bisikletle geziyor

Öğretmen çift turistik rotaları bisikletle geziyor

Öğretmen Berk Göksay ve eşi Hilal Yalçınkaya Göksay, fırsat buldukça Türkiye'nin turizmde öne çıkan yerlerini bisikletle geziyor.

24.11.2024 11:16
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Öğretmen Berk Göksay ve eşi Hilal Yalçınkaya Göksay, fırsat buldukça Türkiye'nin turizmde öne çıkan yerlerini bisikletle geziyor.

Van'da görev yapan İzmirli çift, 9 yıldır imkan buldukları her fırsatta farklı şehirlerin tarihi ve turistik mekanlarını görmek için yola çıkıyor.

Ziyaret ettikleri şehirlerde öğretmenevlerinde konaklayan karı koca, araçlarını burada bırakarak belirledikleri rotaları bisikletle dolaşıyor.

Göksay çifti, doğal güzelliğiyle dikkati çeken Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl'ü ve Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü de bisikletle gezdi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Şehit Müftü Muhammed Sıddık Efendi İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Berk Göksay, AA muhabirine, eşi ile Çanakkale'deki üniversite eğitimleri sırasında tanıştıklarını söyledi.

O dönem spor amacıyla bisiklet sürmeye başladıklarını belirten 29 yaşındaki Göksay, zamanla bu hobilerinin tutkuya dönüştüğünü anlattı.

Göksay, otomobilleri olmadığı için gezmek istedikleri yerlere de bisikletle gitmeye başladıklarını dile getirerek, "Bir yerleri gezmenin bisikletle çok güzel olduğunu fark edince bu bizde bir tutku yarattı. Yaklaşık 9 yıldır bisikletle hem Türkiye'yi gezmeye hem de spor yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Berk Göksay, 4 yıldır evli olduklarını dile getirerek, "Eşimle hayat yolculuğumuza bir de bisiklet yolculuğunu ekledik. Çanakkale, Balıkesir, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Hatay, Mersin, Bursa'yı gezdik. Van'ı karış karış gezdik. Biraz da Karadeniz'e adım atalım dedik ve buradayız." ifadesini kullandı.

Her coğrafyada farklı insanlarla karşılaştıklarına ve çok güzel tepkiler aldıklarına işaret eden Göksay, edindikleri tecrübeleri öğrencileriyle paylaştıklarını belirtti.

"İkimizin de aynı hobiyi paylaşması çok güzel"

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Bostaniçi Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni 29 yaşındaki Hilal Yalçınkaya Göksay ise bisikletle giderken doğayla baş başa kaldıklarını söyledi.

Bisiklet sürmeyi sevdiklerini aktaran Göksay, şöyle devam etti:

"Bisiklet sürerken doğayı koklamak, sağdaki ağaçlara, soldaki çiçeklere bakmak, akan suları görmek çok daha farklı oluyor. Arabayla da geziyoruz tabii ki her yere gücümüz yetmiyor bisikletle. Fakat bisikletle gidince insan doğayı daha güzel koklayabiliyor, daha güzel anılar biriktirebiliyor. Mesela bir yere bisikletle değil de arabayla gittiğimiz zaman hep diyoruz ki 'Buraya bisikletle gelsek çok güzel olurmuş'. Hep aklımızın bir kenarında bisiklet var bu konuda."

Ülkenin her bölgesinde güzel tepkilerle karşılaştıklarını belirten Göksay, özellikle yaşlı insanların kendilerini çay içmeye davet ettiğini aktardı.

Göksay, aynı hobiye sahip olmanın evliliklerine de olumlu tesir ettiğine dikkati çekerek, "İkimizin de aynı hobiyi paylaşması çok güzel. Zamanımızı, eforumuzu buna harcadığımız için daha kafadar ve dostça ilerliyoruz yolda." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmen çift turistik rotaları bisikletle geziyor - Son Dakika

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