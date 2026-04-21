Okul Saldırıları İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Saldırıları İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu

21.04.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası Araştırma Komisyonu kurulmasını kabul etti.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yapılan saldırıların ardından siyasi parti gruplarının ortak önergesiyle Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin araştırma önergesi kabul edildi. Önerge üzerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'taki saldırıda yaşamını yitiren Ayla Öğretmenin adının bir okula verilmesini talep ederken, konuşmasının son 30 saniyesinde kürsüde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda meydana gelen saldırıların ardından siyasi parti gruplarının ortak önergesiyle Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin araştırma önergesi görüşülerek kabul edildi.

Önerge üzerinde CHP Grubu adına söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta yaşamını yitiren Ayla Kara öğretmen anısına Meclis kürsüsüne karanfil bırakarak, şunları kaydetti:

"Devlet en acılı gününde ailenin yanında olmak zorundadır"

"Çocukların hayalleri, annelerin hayalleri, hayatları çalındı, yok oldu. Bu sürece ne getirdi bu çocukları? Bu olay niye oldu, nasıl oldu, neden, sebebi nedir; bu araştırılır, komisyon bunun için kurulacak zaten, ben oraya girmeyeceğim işin siyasetinde değilim. Yusuf Tarık Gül 11 yaşında, ufacık bir çocuğumuzdu. Babası KHK'liydi, 15 Temmuz'dan sonra tutuklanıyor, dört ay cezaevinde yatıyor, byLock var diyorlar, dört ay sonra 'Pardon, yokmuş' diyorlar, serbest bırakıyorlar. Yıllar geçiyor, 2021 yılında bir iftirayla tekrar cezaevine giriyor, altı yıl yatıyor, beraat ederek cezaevinden çıkıyor. Şimdi diyor ki: 'Ben cezaevine girdiğimde oğlum 5 yaşındaydı, okul günlerini göremedim; yeni cezaevinden çıktım, oğlum 11 yaşında yine göremedim, oğlum gitti; oğlum, biricik evladım öldürüldü.' Acı olan ne biliyor musunuz? Bu çocuğun cenazesine bir tane bile bakan gelmedi. KHK'li olabilir babası. 11 yaşında çocuk öldü, bunun cenazesine niye gidilmez? Üzüldüm. Devlet en acılı günde ailenin yanında olmak zorundadır."

Furkan Sancak Balal, o da 11 yaşında, babası terk etmiş. Kadıncağız Maraş'ta ufacık bir daireye yerleşmiş, anne diyor ki: 'Pazarlarda tezgah açtım. Tezgahçılık yapıyorum, pazarcılık yapıyorum. Devletin okulunda, devletin silahı, devletin mermisiyle oğlum öldürüldü' diyor. Yusuf Gül, babası KHK'den dolayı cezaevindeyken çocuk kendi defterine, 'hayallerim' diye bir şey yazmış. 'Babam gelince hayalim araba almak, Sonay teyzelere gitmek, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gitmek, kedi almak, Blueland Aguapark'a gitmek, tablet almak, bunları gerçekleştirmek.' Babası geldi, çocuk kara toprağa gitti.

"Ayla Öğretmenin adı bir okula verilmeli"

Ayla Öğretmen, o iki çocuğu kurtarmak için vücudunu siper etti. Beyninde, kafasında ve vücudunda 6-7 mermi çıktı. Bu öğretmenin adı bir okula verilmeli, bu anıyı yaşatmak zorundayız. Maraş'ta Senem Ayşe var, Kurtuluş Savaşı'nda kocası ölünce silah kuşanıp gitmiş, savaşmıştır. İşte, Senem Ayşe'dir bu Ayla Öğretmen, farkı yoktur. Maraşlının isteği arkadaşlar; bu çocukların isimleri yaşatılsın, bu öğretmenin ismi yaşatılsın, sokağa verilsin, caddeye verilsin, mümkünse okullara verilsin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi olay günü geldiler, akşam özel uçaklarla Ankara'ya gittiler, sabah yine özel uçaklarla Maraş'a geldiler. Anneler isyan ediyor, cenazeler var, bir anne diyor ki: 'Niye okulları koruyamadınız? Çocuklarımızı niye koruyamadınız?' Mahinur Hanım cami avlusunda diyor ki: "Biz kanun çıkaracaktık CHP izin vermedi.' Ya, cami avlusunda bu olur mu, yeri mi, zamanı mı, bu söylenir mi? Nasıl bir vicdana sığar bunu söylemek, gerçekten şaşırdım.

"RTÜK bunları incelemeli"

İki gün sonra 23 Nisan, Meclisin kuruluş yıl dönümü, çocuklara adanmış tek bayram. Atalarımız çocuklara bayram armağan etti, biz çocukları koruyamadık. Hüzünlü bir bayram, ilk kez 23 Nisan böylesine hüzünlü geçiyor. Bir millet, devlet çocuklarını koruyamıyorsa geleceğini de koruyamaz. Her akşam televizyonlarda eline silah alıyor, 'tak tak tak' diye oraya, buraya ateş ediyor, vuruyor, asıyorlar, kesiyorlar; özendiriyorlar. Akşam evde televizyonun karşısına çoluk çocuğunuzla, eşinizle oturduğunuz zaman izleyebiliyor musunuz o dizileri Allah aşkına? RTÜK ne işe yarar? Ben RTÜK üyeliği yaptım, RTÜK normalde bunları incelemeli ve gereğini yapmalı, buna izin vermemeli, önleyici bir kuruluş ama RTÜK başka işlerle meşgul olduğu için bu işlere bakmıyor.

"Sosyal medya kontrol altına alınmalı"

Dünyada çeşitli ülkelerde var 15 yaş altında çocuklara internette birtakım kısıtlamalar. Gelmeli kardeşim, bunun özgürlükle falan alakası yok. Bu bir milli güvenlik sorunudur, bu işin siyaseti yok, bu yeni nesil bir sorundur. Görev de size düşüyor öncelikle çünkü siz yönetiyorsunuz, devlet sizin elinizde, kontrolünüzde, görev sizde; bize de yardımcı olmak düşecek. Sosyal medya kontrol altına alınmalı."

Öztunç, konuşmasının son 30 saniyesinde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulundu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, "Bir çocuk için evinden sonra en güvenli yer olması gereken okullarımızın kanlı saldırılarla anılması, zihinlerimizin ve vicdanlarımızın tahammül edebileceği sınırları çoktan aşmıştır. Masum evlatlarımızın kalem tutan minik ellerinin korkuyla titremesi, okulunun kapısına son hızla koşan ayaklarının artık geri gitmesi, ders zilinin sevinç değil, endişe yaratması milletimizin yüreğine kor gibi düşmüştür. Burada sertlikten önce ferasete ihtiyaç vardır, yasaktan önce ölçüye, cezadan önce önleyici akla, müdahaleden önce erken uyarıya ihtiyaç vardır. Elbette hukuk işleyecektir, elbette sorumlular hesap verecektir, elbette ihmal varsa ortaya çıkarılacaktır fakat daha derinde, çocuklarımızın hangi dünyada büyüdüğünü, hangi etkilerle karşı karşıya kaldığını, hangi yalnızlık biçimleriyle mücadele ettiğini ve hangi anlam boşluklarına sürüklendiğini kavramak zorundayız" ifadesini kullandı.

"65 bin uzman çavuşu değil 65 bin psikoloğu görevlendirmek"

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, "Çözüm 65 bin uzman çavuşu okullara sabitlemekte değil, çözüm 65 bin psikoloğu, sosyal hizmet uzmanını, öğretmeni ve rehber öğretmeni okullara görevlendirmektedir. Şiddet ikliminin kaynağı aslında her şeyin çözümünü silahta arayan bu akıldadır. O sebeple, bu politikalarda ısrar okullardaki şiddeti dönüştürmez, aksine somutlaştırır ve güçlendirir. Çocuk güvenliği derken akla yalnızca silahlı güçlerin gelmesi çocuk güvenliğine aykırıdır" diye konuştu.

"Bu sorumluluktan kaçamazsınız"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Mesele, okul kapılarına bekçi, polis, jandarma dikmek değildir, dedektör, kamera, x-ray ihalesi açmak, kovalamak değildir. Eskişehir'de sokakta, Urfa'da ve Maraş'ta okullarda yaşanan vahşet de çocuklarımızın giderek daha ağır şiddet biçimlerinin faili ve kurbanı olması da bize aynı şeyi söylüyor. Konu, salt mekan güvenliği değil, evlatlarımızın içine sürüklendiği sosyal, dijital ve ahlaki iklimdir" dedi.

Poyraz, "Yenidoğanlarımız hastanede katledildi, küçücük çocuklarımız okullarında, sınıflarında mermilerin hedefi oldu, gençlerimiz yurt asansörlerinde öldü, askerimiz, polisimiz akademilerde FETÖ'ye sunuldular, Mehmetçik'imiz kışlada susuzluktan şehit oldu ve bunların hepsi milletimizle yaptığınız akitte sizin döneminizde yaşandı. Memleketimin sokaklarını çetelere, kurumlarını başka başka yapılara, adaletini siyasete, keyfiyete, eğitimini liyakatsizliğe teslim ettiniz. Bu acı tablo karşısında gözlerinizi milletten kaçıramazsınız, yere bakarak taziye mesajlarıyla da bu sorumluluktan kaçamazsınız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Saldırıları İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü Defterlerden kendine “çelik yelek“ yaptı Okul saldırıları sonrası kahreden görüntü! Defterlerden kendine "çelik yelek" yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
İstanbul merkezli 20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı İstanbul merkezli 20 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 73 şüpheli gözaltına alındı
Kuzey Kore’deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi Kuzey Kore'deki günlük yaşama dair gizlice kaydedilen görüntüler ses getirdi

23:14
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
22:52
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 23:23:15. #7.12#
SON DAKİKA: Okul Saldırıları İçin Araştırma Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.