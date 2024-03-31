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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:00  Güncelleme: 23:02
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 1.756
Açılan Sandık Oranı : % 78,78
Kullanılan Oy : 367.861
Geçerli Oy : 354.066
Katılım Oranı : % 78,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,13142.072
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,11127.839
CHPZEKAİ SANA% 16,1857.274
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,5612.608
DİĞER% 1,856.540
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,572.034
SAADETHALİT DUYAR% 0,561.987
BTPMUAMMER BELEN% 0,12437
DSPADEM BAŞ% 0,12422
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,11385
TİPSEMİH YILDIZ% 0,1347
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,08293
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,07251
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,07249
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,06231
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,06208
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,06206
HKPNECATİ KALENDER% 0,05192
YTPENGİN AKDAL% 0,05170
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,04140
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,03103
TKHALEV DOĞAN% 0,0278
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 51,956.851
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 36,334.791
CHPBAYRAM GÖRÜR% 7,951.048
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 2,08274
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,4560
DİĞER% 0,3445
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,2938
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,2431
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,1925
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,1824
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 51,88
Katılım Oranı : % 78,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 49,3432.061
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 35,8223.277
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,465.497
DİĞER% 2,511.629
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,621.055
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,84544
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,46298
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,3194
BTPMUSTAFA CAN% 0,18117
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,1494
DEM PARTİAYDIN ER% 0,0957
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0851
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0642
HKPYAKUP EFE% 0,0534
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0534
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 95,16
Katılım Oranı : % 76,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,866.223
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,712.009
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 13,591.542
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,951.242
BTPMUHARREM İLHAN% 1,24141
SAADETOSMAN SESLİ% 0,92105
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,4854
HKPNAZAN ATAV% 0,2528
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 85,29
Katılım Oranı : % 99,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 28,362.003
DİĞER% 25,761.819
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 20,231.429
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 14,371.015
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 4,53320
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 3,4240
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 1,1581
DEVA PARTİSİBERAT AY% 0,9164
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,5438
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,3424
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,3122
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,17
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 70,73
Katılım Oranı : % 86,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 47,882.989
AK PARTİAHMET ÖZAY% 46,922.929
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,21138
CHPEMİN EKİN% 1,3886
SAADETKEMAL GÖNÜL% 1,0465
DİĞER% 0,2516
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1610
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,085
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,053
DSPADEM ABAK% 0,032
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 86,36
Katılım Oranı : % 83,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 52,883.678
AK PARTİİSMET YANIK% 44,933.125
CHPİSA YURT% 1,45101
SAADETMUSA AŞCI% 0,535
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,2417
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 82,87
Katılım Oranı : % 73,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,2928.850
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 32,2618.148
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,235.191
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 2,921.644
DİĞER% 0,93525
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,76428
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,69388
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,44245
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,36203
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,31173
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,22123
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,2112
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,1164
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,155
HKPHAKAN ARSLAN% 0,155
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0847
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 98,82
Katılım Oranı : % 73,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,617.741
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,75.317
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,53.008
DİĞER% 0,87141
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 0,233
SAADETAHMET TEPE% 0,047
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,035
HKPABBAS ULUCAN% 0,034
BTPKENAN EKİM% 0,023
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 82,14
Katılım Oranı : % 85,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 53,772.872
CHPUĞUR CÖRÜT% 34,561.846
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,93370
DİĞER% 2,27121
SAADETHALİL CEBECİ% 0,8847
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,4323
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,3619
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,3217
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,2413
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,137
DSPADİLE ASLAN% 0,116
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 52,755.702
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 43,194.669
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 2,71293
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 1,07116
SAADETBEKİR KAYA% 0,1314
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,078
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,077
DİĞER% 0,011
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 67,27
Katılım Oranı : % 83,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 40,972.308
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 31,591.780
CHPHASAN ÇALIK% 17,81.003
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 4,39247
DPTANER SARI% 2,33131
SAADETEROL KIŞLA% 1,6392
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 0,9956
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,317
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 42,442.270
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 35,351.891
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,85848
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 4,37234
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,9450
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,6937
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,316
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,042
DSPFAZIL UZUN% 0,021
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 86,11
Katılım Oranı : % 78,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 35,632.192
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 32,822.019
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 30,221.859
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 1,1269
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,064
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,053
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,053
DİĞER% 0,032
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,021
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,87
Katılım Oranı : % 84,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,195.800
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,175.642
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,13.447
DİĞER% 1,99311
CHPHAKAN BAYIR% 1,19185
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,693
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,3961
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,1625
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,1219
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,0914
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 76,19
Katılım Oranı : % 80,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 74,249.705
CHPŞENOL ÖZDEN% 12,991.698
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,82891
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,91380
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,41185
BTPBARIŞ AV% 0,94123
DİĞER% 0,4154
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,2837
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 96,39
Katılım Oranı : % 67,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,483.826
CHPOLGAY ÜNALAN% 31,042.670
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,61.170
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 7,73665
SAADETVELİ BAL% 1,21104
DİĞER% 0,8270
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,7867
BTPORHAN KOÇ% 0,217
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,1412
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 40,248.069
CHPFARUK PİROĞLU% 38,287.676
İYİ PARTİEROL BATUK% 19,523.915
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 0,8161
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,3774
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,2346
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,1735
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,0918
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,0917
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,0817
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,0815
DİĞER% 0,059
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 96,15
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,95.339
CHPBÜLENT AKSOY% 32,964.902
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 27,254.053
DİĞER% 1,77263
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,08161
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,6596
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,2334
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,0711
BTPREYHAN AY% 0,069
HKPALİ YILMAZ% 0,034
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 72,19
Katılım Oranı : % 76,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,5621.890
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,520.243
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,815.836
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 7,674.138
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,26682
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,56300
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,52281
DİĞER% 0,26140
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,24130
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1580
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,1160
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,152
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,0950
HKPEROL KISABACAK% 0,0949
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0843

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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