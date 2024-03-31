BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.229
|Toplam Seçmen
|:
|604.851
|Açılan Sandık
|:
|1.756
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,78
|Kullanılan Oy
|:
|367.861
|Geçerli Oy
|:
|354.066
|Katılım Oranı
|:
|% 78,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 40,13
|142.072
|İYİ PARTİ
|ENVER YILMAZ
|% 36,11
|127.839
|CHP
|ZEKAİ SANA
|% 16,18
|57.274
|YENİDEN REFAH
|ADEM AĞCA
|% 3,56
|12.608
|DİĞER
|% 1,85
|6.540
|ZAFER PARTİSİ
|SEVİNÇ BAŞARAN
|% 0,57
|2.034
|SAADET
|HALİT DUYAR
|% 0,56
|1.987
|BTP
|MUAMMER BELEN
|% 0,12
|437
|DSP
|ADEM BAŞ
|% 0,12
|422
|DP
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|% 0,11
|385
|TİP
|SEMİH YILDIZ
|% 0,1
|347
|HÜDA PAR
|BÜLENT DİNÇ
|% 0,08
|293
|VATAN PARTİSİ
|SEDAT KUTLU
|% 0,07
|251
|DEM PARTİ
|NECMETTİN DURMUŞ
|% 0,07
|249
|TKP
|DAMLA BAYTEKİN
|% 0,06
|231
|DEVA PARTİSİ
|SEZER YETGİN
|% 0,06
|208
|HAK-PAR
|SEVDA KOKUM
|% 0,06
|206
|HKP
|NECATİ KALENDER
|% 0,05
|192
|YTP
|ENGİN AKDAL
|% 0,05
|170
|MİLLET
|RIFAT YILMAZ
|% 0,04
|140
|BAĞIMSIZ
|SEYFİ DİZEK
|% 0,03
|103
|TKH
|ALEV DOĞAN
|% 0,02
|78
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|% 51,95
|6.851
|İYİ PARTİ
|ALPAY KOCAGÖZ
|% 36,33
|4.791
|CHP
|BAYRAM GÖRÜR
|% 7,95
|1.048
|YENİDEN REFAH
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|% 2,08
|274
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ VARLI
|% 0,45
|60
|DİĞER
|% 0,34
|45
|SAADET
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|% 0,29
|38
|DSP
|İSLAM TÜREDİ
|% 0,24
|31
|HKP
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|% 0,19
|25
|BTP
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|% 0,18
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,88
|Katılım Oranı
|:
|% 78,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ULAŞ TEPE
|% 49,34
|32.061
|AK PARTİ
|AŞKIN TÖREN
|% 35,82
|23.277
|İYİ PARTİ
|ÇAĞATAY DENİZ
|% 8,46
|5.497
|DİĞER
|% 2,51
|1.629
|YENİDEN REFAH
|ORHAN GÜNDOĞDU
|% 1,62
|1.055
|ZAFER PARTİSİ
|YENER TURAN
|% 0,84
|544
|SAADET
|HALUK ŞENSOY
|% 0,46
|298
|DP
|ERTUĞRUL KOÇ
|% 0,3
|194
|BTP
|MUSTAFA CAN
|% 0,18
|117
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN ANGIN
|% 0,14
|94
|DEM PARTİ
|AYDIN ER
|% 0,09
|57
|OCAK
|ŞEREF TÜRKMEN
|% 0,08
|51
|VATAN PARTİSİ
|ATIF GÜRSOY
|% 0,06
|42
|HKP
|YAKUP EFE
|% 0,05
|34
|MİLLET
|MAHMUT EROL
|% 0,05
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,16
|Katılım Oranı
|:
|% 76,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|% 54,86
|6.223
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|% 17,71
|2.009
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|% 13,59
|1.542
|CHP
|TEYFİK GÜLEY
|% 10,95
|1.242
|BTP
|MUHARREM İLHAN
|% 1,24
|141
|SAADET
|OSMAN SESLİ
|% 0,92
|105
|BÜYÜK BİRLİK
|ENGİN SUNMA
|% 0,48
|54
|HKP
|NAZAN ATAV
|% 0,25
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,29
|Katılım Oranı
|:
|% 99,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEYLA ÇITIR
|% 28,36
|2.003
|DİĞER
|% 25,76
|1.819
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|% 20,23
|1.429
|MHP
|MAHMUT AYPARÇASI
|% 14,37
|1.015
|BAĞIMSIZ
|ALAHİTDİN GİDEN
|% 4,53
|320
|İYİ PARTİ
|SEZER UÇAMAZ
|% 3,4
|240
|SAADET
|MUSA ÖZTÜRK
|% 1,15
|81
|DEVA PARTİSİ
|BERAT AY
|% 0,91
|64
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET ÖZCAN
|% 0,54
|38
|BTP
|TURGUT ÇAMAŞ
|% 0,34
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARTAL
|% 0,31
|22
|DSP
|YUNUS ÖZTÜRK
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,73
|Katılım Oranı
|:
|% 86,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|AHMET ALİ İBAÇ
|% 47,88
|2.989
|AK PARTİ
|AHMET ÖZAY
|% 46,92
|2.929
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZDEN
|% 2,21
|138
|CHP
|EMİN EKİN
|% 1,38
|86
|SAADET
|KEMAL GÖNÜL
|% 1,04
|65
|DİĞER
|% 0,25
|16
|BÜYÜK BİRLİK
|DAVUT KAYADA
|% 0,16
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR ŞENYURT
|% 0,08
|5
|BTP
|NURİTTİN AKBAŞLI
|% 0,05
|3
|DSP
|ADEM ABAK
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,36
|Katılım Oranı
|:
|% 83,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT KARAYİĞİT
|% 52,88
|3.678
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|% 44,93
|3.125
|CHP
|İSA YURT
|% 1,45
|101
|SAADET
|MUSA AŞCI
|% 0,5
|35
|BTP
|OSMAN AKBAŞ
|% 0,24
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,87
|Katılım Oranı
|:
|% 73,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|% 51,29
|28.850
|CHP
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|% 32,26
|18.148
|İYİ PARTİ
|BURAK EROĞLU
|% 9,23
|5.191
|YENİDEN REFAH
|FERHAT AKSU
|% 2,92
|1.644
|DİĞER
|% 0,93
|525
|ZAFER PARTİSİ
|CEM ASLANTAŞ
|% 0,76
|428
|SAADET
|İSMAİL KOÇAN
|% 0,69
|388
|BAĞIMSIZ
|MURAT KARAÇUHA
|% 0,44
|245
|BTP
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,36
|203
|SOL PARTİ
|RASUL ŞAHİN
|% 0,31
|173
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT DEMİR
|% 0,22
|123
|BAĞIMSIZ
|ONUR GÜNGÖR
|% 0,2
|112
|DSP
|MEHMET BAŞTÜRK
|% 0,11
|64
|DEM PARTİ
|KENAN KIRKAYA
|% 0,1
|55
|HKP
|HAKAN ARSLAN
|% 0,1
|55
|MİLLET
|RIDVAN ÇETİN
|% 0,08
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,82
|Katılım Oranı
|:
|% 73,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRİ ULUDAĞ
|% 47,61
|7.741
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YILMAZ
|% 32,7
|5.317
|CHP
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|% 18,5
|3.008
|DİĞER
|% 0,87
|141
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ŞAHİN
|% 0,2
|33
|SAADET
|AHMET TEPE
|% 0,04
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET SIDDIK ZOR
|% 0,03
|5
|HKP
|ABBAS ULUCAN
|% 0,03
|4
|BTP
|KENAN EKİM
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,14
|Katılım Oranı
|:
|% 85,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEDET SİPAHİ
|% 53,77
|2.872
|CHP
|UĞUR CÖRÜT
|% 34,56
|1.846
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZTÜRK
|% 6,93
|370
|DİĞER
|% 2,27
|121
|SAADET
|HALİL CEBECİ
|% 0,88
|47
|VATAN PARTİSİ
|OSMAN ERDAŞ
|% 0,43
|23
|ZAFER PARTİSİ
|LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
|% 0,36
|19
|GELECEK PARTİSİ
|ADEM ALBAYRAK
|% 0,32
|17
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKAYİ BEKCİ
|% 0,24
|13
|BTP
|YEKDA ÖZTÜRK
|% 0,13
|7
|DSP
|ADİLE ASLAN
|% 0,11
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL ÇOŞKUN
|% 52,75
|5.702
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|% 43,19
|4.669
|İYİ PARTİ
|EKREM YILMAZ
|% 2,71
|293
|YENİDEN REFAH
|OKTAY KAYA
|% 1,07
|116
|SAADET
|BEKİR KAYA
|% 0,13
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ZOR
|% 0,07
|8
|BTP
|HÜSEYİN PALAVAR
|% 0,07
|7
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,27
|Katılım Oranı
|:
|% 83,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN KAYGI
|% 40,97
|2.308
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHRİ SÖĞÜT
|% 31,59
|1.780
|CHP
|HASAN ÇALIK
|% 17,8
|1.003
|YENİDEN REFAH
|ERDAL KALYONCU
|% 4,39
|247
|DP
|TANER SARI
|% 2,33
|131
|SAADET
|EROL KIŞLA
|% 1,63
|92
|BTP
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|% 0,99
|56
|DSP
|NÜTFULLAH GÜL
|% 0,3
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|% 42,44
|2.270
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|% 35,35
|1.891
|CHP
|MUSTAFA OKUTAN
|% 15,85
|848
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DEMİREL
|% 4,37
|234
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER ALTINEL
|% 0,94
|50
|SAADET
|ETHEM EYİGÜN
|% 0,69
|37
|DP
|YASEMİN ŞAHİN
|% 0,3
|16
|ZAFER PARTİSİ
|OLGUN POYRAZ
|% 0,04
|2
|DSP
|FAZIL UZUN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,11
|Katılım Oranı
|:
|% 78,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT GÜNEY
|% 35,63
|2.192
|İYİ PARTİ
|CEMALETTİN TÜRK
|% 32,82
|2.019
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|% 30,22
|1.859
|YENİDEN REFAH
|YAKUP ZİL
|% 1,12
|69
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIŞLA
|% 0,06
|4
|BTP
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,05
|3
|SAADET
|RÜMEYSA KOÇAN
|% 0,05
|3
|DİĞER
|% 0,03
|2
|HKP
|DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,87
|Katılım Oranı
|:
|% 84,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|SAİT KORGAN
|% 37,19
|5.800
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|% 36,17
|5.642
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|% 22,1
|3.447
|DİĞER
|% 1,99
|311
|CHP
|HAKAN BAYIR
|% 1,19
|185
|SAADET
|HASAN SUBAŞI
|% 0,6
|93
|BÜYÜK BİRLİK
|SAMET BAYRAK
|% 0,39
|61
|BTP
|HÜSEYİN YILMAZLI
|% 0,16
|25
|MEMLEKET
|CENGİZ BÖLEK
|% 0,12
|19
|HKP
|MAHMUT EREN OKUR
|% 0,09
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,19
|Katılım Oranı
|:
|% 80,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF YALÇUVA
|% 74,24
|9.705
|CHP
|ŞENOL ÖZDEN
|% 12,99
|1.698
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ERŞARU
|% 6,82
|891
|SAADET
|EKREM ÖNEŞ
|% 2,91
|380
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÖZKAN
|% 1,41
|185
|BTP
|BARIŞ AV
|% 0,94
|123
|DİĞER
|% 0,41
|54
|HKP
|BEKİR KÖSEOĞLU
|% 0,28
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,39
|Katılım Oranı
|:
|% 67,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|% 44,48
|3.826
|CHP
|OLGAY ÜNALAN
|% 31,04
|2.670
|YENİDEN REFAH
|AHMET YILMAZ
|% 13,6
|1.170
|İYİ PARTİ
|SALİH YAMAN
|% 7,73
|665
|SAADET
|VELİ BAL
|% 1,21
|104
|DİĞER
|% 0,82
|70
|BÜYÜK BİRLİK
|BENGİSU ŞAHİN
|% 0,78
|67
|BTP
|ORHAN KOÇ
|% 0,2
|17
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AKİF AYDOĞAN
|% 0,14
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CİHAT ALBAYRAK
|% 40,24
|8.069
|CHP
|FARUK PİROĞLU
|% 38,28
|7.676
|İYİ PARTİ
|EROL BATUK
|% 19,52
|3.915
|YENİDEN REFAH
|FAHRİ GÜMÜŞ
|% 0,8
|161
|ZAFER PARTİSİ
|BAHAR YILMAZ
|% 0,37
|74
|SAADET
|ÜMİT AKDENİZ
|% 0,23
|46
|BTP
|TAYLAN İSKENDER
|% 0,17
|35
|HKP
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|% 0,09
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|% 0,09
|17
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|% 0,08
|17
|DSP
|BAYRAM BAŞTÜRK
|% 0,08
|15
|DİĞER
|% 0,05
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,15
|Katılım Oranı
|:
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|% 35,9
|5.339
|CHP
|BÜLENT AKSOY
|% 32,96
|4.902
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH KILIÇ
|% 27,25
|4.053
|DİĞER
|% 1,77
|263
|YENİDEN REFAH
|AHMET BAKİ
|% 1,08
|161
|SAADET
|AHMET YILDIRIM
|% 0,65
|96
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAHRAMAN
|% 0,23
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER DANACI
|% 0,07
|11
|BTP
|REYHAN AY
|% 0,06
|9
|HKP
|ALİ YILMAZ
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,19
|Katılım Oranı
|:
|% 76,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TAVLI
|% 40,56
|21.890
|İYİ PARTİ
|AHMET ARPACIOĞLU
|% 37,5
|20.243
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ BALCI
|% 10,81
|5.836
|CHP
|CUMHUR ÖZTÜRK
|% 7,67
|4.138
|SAADET
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|% 1,26
|682
|ZAFER PARTİSİ
|AVŞİN KAŞIK
|% 0,56
|300
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKİ FİDAN
|% 0,52
|281
|DİĞER
|% 0,26
|140
|GELECEK PARTİSİ
|TEVRAT KORKMAZ
|% 0,24
|130
|DEM PARTİ
|REŞİT GÜNEÇ
|% 0,15
|80
|MİLLET
|ABDÜLVAHAP ÇINAR
|% 0,11
|60
|BTP
|FAHRİ ÖZGEN
|% 0,1
|52
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM İŞÇİ
|% 0,09
|50
|HKP
|EROL KISABACAK
|% 0,09
|49
|DSP
|AYNUR ÇAKMAK
|% 0,08
|43
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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