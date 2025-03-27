Orhan Sarıbal'dan Yangın ve Cezaevi Koşulları Üzerine Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Orhan Sarıbal'dan Yangın ve Cezaevi Koşulları Üzerine Sert Eleştiriler

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, düzenlediği basın toplantısında Uludağ'daki yangın ve Türkiye'deki cezaevi koşulları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıbal, yangınların denetim eksikliklerinden kaynaklandığını belirtirken, cezaevlerindeki insanlık dışı koşullara da dikkat çekti.

27.03.2025 13:16  Güncelleme: 13:40
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(ANKARA)- CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 21 Ocak'taki Bolu Kartalkaya ve bu sabah Uludağ'daki otellerde çıkan yangına ilişkin, "Bu yangın, denetimlerin ve Uludağ'daki yetki paylaşımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu Kartalkaya yangınında sorumluluğu bilirkişi raporlarıyla da kesinleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı sorumsuzluğun başka bir yerde, başka bir faciaya yol açmasını mı bekliyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin denetimi sonrası turizm işletme belgesi iptal edilen ve tahsis süresi sona erdiği için kapatılan Kervansaray Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta'nın ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Sarıbal, "Bu yangın, denetimlerin ve Uludağ'daki yetki paylaşımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel ile ilgili çıkan gözaltı ve tutuklama kararları, yangına dair İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzmanların hazırladığı bilirkişi heyeti raporunun Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmasının ardından geldi. Aynı raporda otelin denetimini özensiz ve eksik yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yangın önlemi açısından eksiklikleri tespit edip gereğini yapmayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin birinci derecede etkili olduğu belirtildi. 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu Kartalkaya yangınında sorumluluğu bilirkişi raporlarıyla da kesinleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı sorumsuzluğun başka bir yerde, başka bir faciaya yol açmasını mı bekliyor" diye sordu.

"84 bin kişi, insanlık dışı koşullarda yaşıyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre son yapılan eylemler sonrası bin 879 kişinin gözaltına alındığını, bunların 260'ının tutuklandığını hatırlatan Sarıbal, Türkiye'nin bir açık hava hapishanesine dönüştüğünü, cezaevlerindeki yaşam koşullarının insanlık dışı bir hal aldığını belirtti. Bursa E Tipi Cezaevi, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu ile Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde yaptığı ziyaretlerde gündeme gelen koşulları anlatan Sarıbal, şunları söyledi:

"Mahkumlar vardiyalı uyumak zorunda kalıyor. Ranzalar yetersiz, birçok mahkum yer yatağında kalıyor. Tuvalet sırası saatler sürüyor. Kadın mahpuslar hijyen malzemelerine ulaşamıyor. Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesi 299 bin kişi olmasına rağmen 384 bin kişi tutuluyor. Yani kapasitenin yüzde 28 üzerinde mahpus var. 84 bin kişi, insanlık dışı koşullarda yaşıyor. İçeride de dışarıda da insanca yaşam hakkını gasp ettiniz, yatacak yeriniz yok! Bu ülkenin cezaevlerine sığdırmaya çalıştığınız halk korkmayacak."

"Adaleti ara ki bulasın"

Sarıbal, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nin 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciasına ilişkin karara ise "Adaleti ara ki bulasın. Mahkeme heyeti bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan müessese müdürüne 17 yıl, işletme müdürü ve başmühendisine 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisine 15 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 16 sanık, aynı suçtan 3 yıl ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası aldı. Ölen işçilerin aileleri, sanıkların olası kast ile cezalandırılmasını talep ediyordu. Dün nasıl Madımak katliamcılarını serbest bıraktılarsa, Amasra maden faciası davasında da adalet çıkmadı. Saray iktidarı Türkiye'yi adaletsizliğin göçüğü altında bıraktı"  diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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