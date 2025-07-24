Orman Yangınında Şehit Olan Orman İşçisinin Evine Taziye Ziyareti

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli'nin (37) evinde yas var. Belediyede çalışan Dereli'nin 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle ormancı olduğu ve dozer operatörlüğü yaptığı belirtildi.

Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde salı günü orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler 1 gün sonra Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyündeki ormana sıçradı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev yapan 5 yıllık ormancı Eyüp Dereli de arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi. Dereli, Sarıcaova köyü çevresindeki ormanda karadan yangını müdahale eden ekiple birlikte şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kalarak 5'i AKUT gönüllüsü 9 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

5 YIL ÖNCE ORMANCI OLMUŞ

Eyüp Dereli'nin şehit olduğu haberi gece yarısı Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Salih ve Habibe Dereli çiftine verildi. Oğullarının orman yangınında şehit olduğunu öğrenen Dereli çifti ile şehidin ikizi Faik Dereli, eşi Eda Dereli gözyaşlarına boğuldu. Şehir Eyüp Dereli'nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi.

Şehit Eyüp Dereli'nin baba evinin olduğu Çamlıca Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. İkiz kardeşi Faik Dereli, gözyaşlarıyla taziyeleri kabul ederken, Eyüp Dereli'nin ağaçları ve ormanı çok sevdiğini, görevini bu nedenle gururla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Şehit Dereli için ikindi namazının ardından kent merkezindeki Reşadiye Camii'nde cenaze namazı kılınacağı ve Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.