Orman Yangınlarıyla İlgili 44 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Orman Yangınlarıyla İlgili 44 Zanlı Gözaltına Alındı

04.07.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 12 ildeki orman yangınlarıyla ilgili 44 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ildeki 65 orman yangınıyla ilgili 44 zanlının gözaltına alındığını ve 10'unun tutuklandığını, 6 kişi hakkında da adli kontrol kararının uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran-04 Temmuz tarihlerinde 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili olarak, 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.

Zanlılardan 13'ünün ifadelerine başvurulduğunu ve 15'inin de adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, yangınlara ve gözaltılara ilişkin bilgiler paylaştı.

Buna göre, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde, 26 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen orman yangınının, bahçe temizliği yapıldığı esnada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 kişiden M.E. tutuklandı. Şüpheliler İ.B, E.İ, S.İ, R.E ve L.N. ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Mahallesi'nde, 27 Haziran'da başlayan ve 2 gün süren çalışmalar sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturmada, R.N, Y.N ve N.İ. isimli kişilerin yangının çıkış noktasında tarla sürdükleri tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, 27 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. N.N, L.B, E.Ü, E.K ve R.N. isimli şüphelilerin kaynak makinesi ve spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musaca Mahallesi'nde, 28 Haziran'da başlayan ve halen süren orman yangınına ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. D.A, isimli kişinin arı kovanlarını temizleme amacıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması neticesinde yangın çıktığı belirlendi, D.A, tutuklandı.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Halıca Mahallesi'nde, 28 Haziran'da başlayan ve 29 Haziran'da söndürülen orman yangınına ilişkin tahkikatta, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. M.N. isimli kişinin kullandığı kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı belirlendi. M.N, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Çamköy Mahallesi'nde, 26 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonucunda meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili İ.Ç, A.Ç ve F.I. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.T, tutuklandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Yenikent beldesinde, 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesindeki Alacaat Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangını kapsamında, orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı tespit edildi. Yangına sebebiyet veren şüpheliler N.I, S.R, Y.N. ve B.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesindeki Balabancı Köyü'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler R.S. ve B.S. tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Karabıyık Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, piknik ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.N, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Bardakçı Mahallesi'nde, 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesindeki Hisarköy Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, elektrik direğinden çıktığı değerlendirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Kırklareli'nin Karıncak Köyünde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında, yangının çıkış noktasında yakalanan şüpheliler A.S. ve. D.Ç, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Çanta Balan Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı tespit edildi. Yangına sebebiyet veren şüpheliler V.S. ve N.K.B. tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Orman Yangını, Güvenlik, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yangınlarıyla İlgili 44 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
Konserden servet kazananlar açıklandı Hadise listede adeta çakıldı Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor Cinsiyeti belli oldu Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı

21:33
Parkta bıçakladığı kocasını hastanede böyle tehdit etti: Eve gel, şeyine kızgın yağ dökeceğim
Parkta bıçakladığı kocasını hastanede böyle tehdit etti: Eve gel, şeyine kızgın yağ dökeceğim
20:11
Baklava kutusundaki 110 bin Euro’luk rüşvet anı kamerada
Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 45 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 45 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:17
Galatasaray’da Barış Alper sürprizi Yerine kimin geleceği belli oldu
Galatasaray'da Barış Alper sürprizi! Yerine kimin geleceği belli oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
09:55
Mourinho tek telefonla ikna etti 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda
Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda
09:55
Güneş yakıp kavuracak Meteoroloji’den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
09:54
Türkiye’de satılıyor Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?
09:45
Temmuz ayında kar sürprizi Yaz görmeden kış geldi
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
09:40
Rüzgar yangını büyüttü Ünlü ismin işletmesi kül oldu
Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu
09:37
Sigara zammı etiketlere yansıdı Bugünden itibaren geçerli
Sigara zammı etiketlere yansıdı! Bugünden itibaren geçerli
09:31
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 22:30:18. #7.11#
SON DAKİKA: Orman Yangınlarıyla İlgili 44 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.