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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:32
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 447
Açılan Sandık Oranı : % 90,85
Kullanılan Oy : 104.692
Geçerli Oy : 99.790
Katılım Oranı : % 70,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 40,1940.104
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,1324.079
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 22,122.057
DPHAYDAR AKTÜRK% 2,892.883
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,592.584
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 2,442.436
DİĞER% 1,751.743
SAADETAHMET KILIÇ% 1,071.069
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,86862
BTPALPARSLAN KAYA% 0,41412
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,34341
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,19189
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,19187
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,15152
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,12118
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,12117
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,11108
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,194
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,0992
DSPARİF YİĞİT% 0,0881
TKPMURAT KÖKEN% 0,0552
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,0330
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 72,5
Katılım Oranı : % 86,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 51,443.738
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 42,983.123
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 2,67194
CHPEMRAH YILMAZ% 1,43104
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,536
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,3425
DİĞER% 0,2619
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,1712
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,129
HÜDA PARSUAT SAİKE% 0,054
BTPRABİA KOCA% 0,043
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 90,16
Katılım Oranı : % 81,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 31,058.723
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,868.106
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 27,187.634
MHPMEHMET FATİH MART% 10,793.031
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 1,36383
DİĞER% 0,2263
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1850
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,0926
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,0617
ANAPYUSUF DÖNDÜ% 0,0616
BTPUĞUR ŞANAL% 0,0616
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,0616
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,039
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 31,14635
İYİ PARTİEMRAH KIROĞLAN% 26,88548
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILMAZ% 25,16513
MHPLATİF KAHVECİOĞLU% 11,52235
CHPERDOĞAN BORAN% 4,4691
DİĞER% 0,449
SAADETYAHYA GÖZÜBENLİ% 0,153
BTPDERVİŞ ASLAN% 0,12
ANAPTUĞÇE İLÇİ% 0,051
HÜDA PARNASIR ASLAN% 0,051
MİLLETMEHMET DOĞAN% 0,051
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 82,63
Katılım Oranı : % 79,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 46,3520.514
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 21,429.481
MHPÖMER TARHAN% 17,967.948
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 3,841.699
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,791.676
DİĞER% 2,24990
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 1,05464
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,87387
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,6267
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,43190
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,4176
SAADETALİ ŞAHİN% 0,39174
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,23101
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,1568
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,142
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,0731
DSPMEHMET KURT% 0,0625
HKPMEHMET DOĞAN% 0,0522
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 42,97682
MHPNİHAT GÖÇER% 39,45626
DPHABİP GÜNERİ% 16,45261
SAADETALİ GÖNEN% 0,315
İYİ PARTİASALET HATUNOĞLU% 0,254
YENİDEN REFAHENVER GÖÇER% 0,193
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,132
HÜDA PARERSİN AKGÜN% 0,132
HKPMEHMET ERLALE% 0,061
MİLLETSIDIKA BOZOĞLAN% 0,061
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 96,30
Katılım Oranı : % 86,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİRHAN UYUTMAZ% 39,492.617
BÜYÜK BİRLİKMEHMET DAŞÖZ% 31,372.079
MHPSEDAT ŞANAL% 10,49695
İYİ PARTİALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 9,82651
CHPRECEP AYDEDE% 6,9457
ZAFER PARTİSİMERYEM SEYREK% 0,5939
DEM PARTİMELTEM TAŞKIN% 0,5738
BTPÇİSEM SENA ÇALIŞTIR% 0,3221
SAADETSEDAT MANTAR% 0,2617
HKPSEYDİ VAKKAS HOROZ% 0,096
ANAPKALENDER PALTA% 0,043
HÜDA PARMURAT ÜNAL% 0,032
MİLLETFURKAN VATAN% 0,032

Kaynak: AA

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