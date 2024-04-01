OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|447
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,85
|Kullanılan Oy
|:
|104.692
|Geçerli Oy
|:
|99.790
|Katılım Oranı
|:
|% 70,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 40,19
|40.104
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 24,13
|24.079
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 22,1
|22.057
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 2,89
|2.883
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,59
|2.584
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 2,44
|2.436
|DİĞER
|% 1,75
|1.743
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 1,07
|1.069
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,86
|862
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,41
|412
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,34
|341
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,19
|189
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,19
|187
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,15
|152
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,12
|118
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,12
|117
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,11
|108
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,1
|94
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,09
|92
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,08
|81
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,05
|52
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,03
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,5
|Katılım Oranı
|:
|% 86,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,44
|3.738
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 42,98
|3.123
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 2,67
|194
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 1,43
|104
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,5
|36
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,34
|25
|DİĞER
|% 0,26
|19
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,17
|12
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,12
|9
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,05
|4
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,16
|Katılım Oranı
|:
|% 81,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 31,05
|8.723
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,86
|8.106
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 27,18
|7.634
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,79
|3.031
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 1,36
|383
|DİĞER
|% 0,22
|63
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,18
|50
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,09
|26
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,06
|17
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,06
|16
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,06
|16
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,06
|16
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,03
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 31,14
|635
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 26,88
|548
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 25,16
|513
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 11,52
|235
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 4,46
|91
|DİĞER
|% 0,44
|9
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,15
|3
|BTP
|DERVİŞ ASLAN
|% 0,1
|2
|ANAP
|TUĞÇE İLÇİ
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|NASIR ASLAN
|% 0,05
|1
|MİLLET
|MEHMET DOĞAN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,63
|Katılım Oranı
|:
|% 79,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 46,35
|20.514
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,42
|9.481
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 17,96
|7.948
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,84
|1.699
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,79
|1.676
|DİĞER
|% 2,24
|990
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 1,05
|464
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,87
|387
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,6
|267
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,43
|190
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,4
|176
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,39
|174
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,23
|101
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,15
|68
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,1
|42
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,07
|31
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,06
|25
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,05
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 94,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 42,97
|682
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 39,45
|626
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 16,45
|261
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,31
|5
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,25
|4
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,19
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,13
|2
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,06
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,30
|Katılım Oranı
|:
|% 86,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 39,49
|2.617
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 31,37
|2.079
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 10,49
|695
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 9,82
|651
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 6,9
|457
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,59
|39
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,57
|38
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,32
|21
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,26
|17
|HKP
|SEYDİ VAKKAS HOROZ
|% 0,09
|6
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,04
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,03
|2
|MİLLET
|FURKAN VATAN
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › OSMANİYE SON - Son Dakika
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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