Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilin camına çıkıp dans eden 19 yaşındaki Recai Selim Ş., görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalandı. Sürücüye, saygısız ve tehlikeli araç kullanma başta olmak üzere çeşitli maddelerden toplam 103 bin 965 lira ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu ve araç trafikten menedildi.

Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu bırakarak camdan sarkarak dans eden şahıs gözaltına alındı. 19 yaşındaki sürücü Recai Selim Ş.'ye çeşitli suçlardan 103 bin 965 lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu.

CAMDAN SARKIP DANS ETTİ

Olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 33 LD 970 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Selim Ş., Seyhan Nehri üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken, aracın camından dışarı çıktı. 

Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti

Araç hareket halindeyken dışarı sarkan Recai Selim Ş. ile yanındaki arkadaşı dans ederek yollarına devam etti. O anlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı.

Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti

PAYLAŞIM İHBAR KABUL EDİLDİ

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.'yi yakaladı. Ekipler sürücüye 'Saygısızca araç kullanma', 'Tehlikeli araç kullanma', 'Cam filmi bulundurmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma' maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti. 

Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti

PSİKOLOJİSİ ARAÇ KULLANMAYA ELVERİŞLİ DEĞİLMİŞ

Ayrıca Recai Selim Ş.'nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi. Gözaltına alınan Recai Selim Ş., adli işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti
Kaynak: DHA

Otomobil, Güvenlik, Güncel, Polis, Adana, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti - Son Dakika

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe, ABD’li Johnny Juzang’ı kadrosuna kattı Fenerbahçe, ABD'li Johnny Juzang'ı kadrosuna kattı
Kahreden görüntü Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi Kahreden görüntü! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yan yana defnedildi
Bu kadın Putin’in kabusu oldu Bu kadın Putin'in kabusu oldu
Uçak Türkiye’den kalkıyor Leao Transferi 50 milyon Euro’ya bitecek Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek
Türkiye’nin füze tedarik engeli iddiası asılsız çıktı: Gerçeği DMM açıkladı Türkiye'nin füze tedarik engeli iddiası asılsız çıktı: Gerçeği DMM açıkladı

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:51:13. #7.12#
SON DAKİKA: Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.