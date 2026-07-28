Faciaya davetiye çıkardı: Direksiyonu bıraktı, otomobilin camından sarkıp dans etti

Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu bırakarak camdan sarkarak dans eden şahıs gözaltına alındı. 19 yaşındaki sürücü Recai Selim Ş.'ye çeşitli suçlardan 103 bin 965 lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu.

CAMDAN SARKIP DANS ETTİ

Olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. 33 LD 970 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Selim Ş., Seyhan Nehri üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken, aracın camından dışarı çıktı.

Araç hareket halindeyken dışarı sarkan Recai Selim Ş. ile yanındaki arkadaşı dans ederek yollarına devam etti. O anlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı.

PAYLAŞIM İHBAR KABUL EDİLDİ

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.'yi yakaladı. Ekipler sürücüye 'Saygısızca araç kullanma', 'Tehlikeli araç kullanma', 'Cam filmi bulundurmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma' maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti.

PSİKOLOJİSİ ARAÇ KULLANMAYA ELVERİŞLİ DEĞİLMİŞ

Ayrıca Recai Selim Ş.'nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi. Gözaltına alınan Recai Selim Ş., adli işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.