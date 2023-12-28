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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Türk Edebiyatının Mücevherleri' derlemesi tanıtıldı - Son Dakika
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Türk Edebiyatının Mücevherleri' derlemesi tanıtıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla hazırlanan 100 ciltlik kitap serisi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) sekreterlik binasında düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Projede 450'nin üzerinde ünlü şair, yazar ve düşünürün başyapıtları yer alıyor. Kitap serisi, TDT'nin açılış yapılan kütüphanesinde sergilenmeye başlandı.

28.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:30
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? Özbekistan Cumhurbaşkanlığının yayımladığı 100 ciltlik 'Türk Edebiyatının Mücevherleri' derlemesi Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) sekreterlik binasında düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatı çerçevesinde, danışmanı ve metin yazarı Hayriddin Sultanov'un koordinasyonunda hazırlanan kitap serisi daha sonra TDT'nin açılış yapılan kütüphanesinde sergilendi. Projede 450'nin üzerinde ünlü şair, yazar ve düşünürün başyapıtları yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci devletlerin edebiyat ve kültürel miraslarının korunması amacıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 15 Ekim 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen TDT zirvesinde teklif ettiği teşkilata üye devletlerin en önemli eserlerinin bir araya toplanması önerisi kapsamında hazırlanan 100 ciltlik 'Türk Edebiyatının Mücevherleri' derlemesi tanıtıldı. Kitap serisinde 450'nin üzerinde ünlü şair, yazar ve düşünürün başyapıtları yer alıyor. 100 CİLTLİK ESER TDT KÜTÜPHANESİNDE SERGİLENİYOR Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) sekreterlik binasındaki tanıtım toplantısında Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayriddin Sultanov, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Başkatibi Şerzod Abdunazarov, yayın evi temsilcileri, akademisyenler, TDT sekreterliği çalışanları ve davetliler katıldı.

Toplantıdan sonra TDT'nin kütüphanesi de açıldı. 100 ciltlik kitap serisi burada sergilenmeye başladı. Hayriddin Sultanov ve davetliler birçok eserin bulunduğu kütüphaneyi gezerek Genel Sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev'den bilgi aldı. Program aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 450'DEN FAZLA YAZARIN BAŞYAPITI VAR Tanıtım toplantısının açılışında konuşan aynı zamanda 'Sen Ne Kadar Tatlısın, Ey Acı Hayat!' kitabının yazarı da olan Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hayriddin Sultanov, bilime, eğitime, kültüre ve edebiyata büyük önem verdiklerini vurguladı. Sultanov, projede 450'nin üzerinde ünlü şair, yazar ve düşünürün başyapıtlarının yer aldığını ifade etti.

'ÇOK MEMNUNUZ'

Projede 200'e yakın tercüman, yazar ve yayın evinin çalıştığını aktaran Sultanov, 'Geçen yıl Semerkant'ta yapılan Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında bu kitaplar yayımlandı ve devlet başkanlarına sunuldu. İlerleyen zamanda kitapların TDT'ye üye devletlerin diline çevrileceğine ve yayınlanacağına inanıyorum. Bugünkü programdan ve kitapları TDT kütüphanesine teslim etmekten çok memnunuz. Gelecekte kitapların İngilizce, Arapça, Çince, Hintçeye çevrilerek Türk dünyasının sesinin tüm dünyaya duyurulmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda TDT'ye 50 ciltlik Özbekistan kültür mirasına yönelik ülkemizde yayınlanan kitap setini takdim ettik. Bu kitapları Özbekistan ile Türkiye'deki yayınevlerinin ortak çalışması neticesinde hazırlandı' dedi.

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN MİLLETLERİMİZİN YAŞAMASINA HİZMET EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Sultanov, 'Sovyetler Birliği döneminde sınırlarımız demir kapılarla kapatıldı. Türk devletleri birbirinden ayrılarak yaşadı. Birbirimizin edebiyatına, sanatına yönelik çok fazla bilgiye sahip olamadık. Şu anda hayata geçirdiğimiz çalışmayla Özbekistan'daki kardeşlerimiz Macaristan, Kırgızistan, Kazakistan'da mücevher olan edebiyatı okuyarak bilgi sahibi olacak. Ünlü bir yazarımız var Abdülhamid Süleyman Çolpan der ki 'edebiyat yaşarsa millet yaşar' biz de yaptığımız çalışmaların milletlerimizin yaşamasına hizmet edeceğini düşünüyoruz? ifadelerini kullandı. ÖMÜRALİYEV: 100'ÜNCÜ YILA DENK GELMESİ AYRICA ANLAMLIDIR TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ise projenin önemine dikkat çekerek '100 kitabın içinde Türk dünyasının büyükleri var. Her ülkeden yazarlar bulunuyor. Kitap serisinin tanıtımının Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ve Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum yıl dönümüne denk gelmesi ayrıca anlamlıdır. En büyük temennimiz kitap serisinin Türk devletlerinin kendi dilinde çevrilip yayınlanmasıdır. Bu kitap serisinin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yeni açılan kütüphanemizde muhafaza ederek, sergileyeceğiz' dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan \'Türk Edebiyatının Mücevherleri\' derlemesi tanıtıldı
Kaynak: DHA
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