ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Ağustos 2025

6 Nisan 1920

1- Sayıştay, geliştirdiği yerli ve milli programlarla denetim kapasitesini artırıyor

Sayıştay Başkanı Metin Yener:

"Kendi imkanlarımız ve uzman personelimizle geliştirdiğimiz Sayıştay Veri Analizi Sistemi, Denetim Yönetim Sistemi, Birleşik Veri Aktarım Sistemi ve Sayıştay Dijital Mevzuat Asistanı sayesinde denetim kapasitesini artırarak riskleri erken tespit ediyoruz"

"Denetim, yargı, yönetim ve arşivleme süreçlerinin dijitalleştirilmesi sonucunda tüm kamu ve diğer ülke yüksek denetim kurumları için model olacağız"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu olanlara yeni tedavi umudu

Türk bilim insanları, kalp yetmezliği olan ve kalbin normal ritmini kaybettiği "atriyal fibrilasyon" hastalığına sahip bireyler için yürütülen çalışmada şeker hastalığı ilacı olarak bilinen SGLT2 inhibitörlerinin ölüm riskini, hastaneye yatışları ve ritim bozukluğunun tekrarlanmasını azalttığını gösterdi

Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Aritmi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve Aritmi Kliniği hekimlerinden Prof. Dr. Fırat Özcan başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışma, kardiyoloji alanında dünyanın önde gelen hakemli bilimsel dergisinde yayımlandı

Prof. Dr. Fırat Özcan:

"Bu çalışmadaki güzel taraf şu, diyabet olsun veya olmasın hastalar bu ilaçtan fayda gördüler"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk bilim ekibi kutuplar arası atmosfer ile okyanus gözlem ve ölçümleri gerçekleştirdi

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Arslan:

"Seferde gemi üzerine ilk defa otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kurduk. Belirli aralıklarla Arktik'ten Antarktika'ya farklı noktalardan meteorolojik parametrelerin ölçümünü gerçekleştireceğiz. Bu da bize bütün bir sefer boyunca yani Kuzey Kutup noktasından Güney Kutup noktasına kadar meteorolojik verileri sağlamış olacak"

(Şebnem Coşkun/Svalbard) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk-İslam dönemi mezar taşları 6 yılda dijital hafızaya taşınacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş:

"Türk-İslam dönemi mezar taşları ile ilgili bir proje geliştirdik. Projenin amacı, coğrafyamızda bulunan Türk İslam dönemi mezar taşlarının tamamını okumak, belgelemek, gerektiğinde restorasyon, konservasyon işlemlerini yapmak, dijital bir arşiv oluşturmak ve devamında dev bir külliyatla bunu bizden sonraki nesle aktarmak"

"Proje hayata geçirildi, altyapı çalışmaları yapıldı, yazılım programları oluşturuldu ve pilot olarak belirlediğimiz İstanbul, Tokat, Denizli ve Diyarbakır'da uzman hocalarımız ve ekiplerimiz çalışmaya başladı"

(Fatma Nur Candan-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Eren Bülbül ile şehit olan Ferhat Gedik'in kardeşi, ağabeyini çalışkanlığıyla hatırlıyor

Trabzon'da 8 yıl önce Eren Bülbül ile şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kardeşi Arif Gedik:

"Küçükken hep 'Çok başarılı olacağım.' derdi ve çok çalışırdı. Çalıştı, azmetti, kazandı, çok yerde görev yaptı. Son dönemlerde istihbarat olarak çalışıyordu. Tam hayalini kurduğu şeyi yaşıyordu ama şehadet şerbetini içti"

(Ali Kemal Zerenli/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türk kadın liderden Avrupa'ya havacılık teknolojisi hamlesi

Döviz panolarıyla başlayan mühendislik yolculuğunu havalimanı teknolojileriyle sürdüren EMSE Mühendislik, ikinci kuşak kadın lider Ceren Oğuz öncülüğünde Avrupa pazarında büyüme hedefliyor

EMSE Avrupa Genel Müdürü Ceren Oğuz:

"Bir kadın olarak mühendislik mirasını geleceğe taşımak hem sorumluluk hem motivasyon kaynağı. Küresel ölçekte kadın liderliğine daha fazla alan açmamız gerekiyor"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

7- İTÜ ARI Teknokent, 2030'a kadar dünyada etki bırakan en iyi teknopark olmayı hedefliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş:

"2025 yılında şu ana kadar 29 girişimimiz 15 milyon 700 bin dolar civarında yatırım aldı. Yılın sadece ilk yarısında bu seviyede yatırım alabilmek bir kuluçka merkezi için çok önemli bir rakam"

"2023 yılında dünyadaki üniversite kuluçka merkezleri arasında en iyi kuluçka merkezi seçildik"

(Abdulkadir Günyol/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye onlarca gemiyle gıda ve insani yardım götürmeye hazırlanıyor

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz:

"Ağustos ayının sonu itibarıyla onlarca gemiyle Gazze'ye doğru yola çıkacağız ve bu ablukayı kırmak için ortak irade göstereceğiz"

"Her yerden, ülkeden, görüşten ve ideolojiden insanlar böyle bir gemi olursa binmeyi ve o ablukayı kırmak istiyorlar. Bu ortak irade ve kararlılık tüm insanlıkta şu an mevcut"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

9- Malezya açıklarında teknesi batınca 40 saat yüzerek kurtulan Türk kaptan, yaşadıklarını AA'ya anlattı:

"Maalesef teknenin alabora olmasını engelleyemedim ve battık. Batış çok ani ve hızlı gerçekleşti"

"Akıntı çok olduğu için ne zaman yorulup da bıraksam kendimi, oranın coğrafi konumu itibarıyla akıntı bizi direkt açık denize götürüyordu"

(Muhammet Tarhan/Kuala Lumpur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Putin, ABD'ye satılan Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak

Alaska, Rus İmparatorluğu tarafından 1857'de yönetim maliyetinin yüksekliği gerekçesiyle ABD'ye satıldı

Amerikalılar tarafından ilk başta saçma bulunan alışveriş, zamanla ABD'nin "en karlı toprak alımı" olarak nitelendirildi

Bölgede yer alan Bering Boğazı, Rusya ile ABD arasındaki en yakın nokta olmasının yanı sıra 21 saatlik zaman farkıyla da özel konuma sahip

(Ali Cura/Moskova)

11- Nijerya, Türk iş dünyasını yatırıma davet ediyor

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyinin Karşı Kanat Başkanı Dele Kelvin Oye:

"Çin, Afrika'dan gelen tüm ürünleri gümrüksüz hale getirdi. Ayrıca, Nijerya'da iş kuran bir şirket, 1,4 milyar Afrikalıyla gümrüksüz ticaret yapabiliyor yani Nijerya'da bir fabrikanız olduğunda 3 milyar insana gümrüksüz ürün gönderebilirsiniz"

"2030'a kadar Afrika tarım pazarının büyüklüğü 1 trilyon dolara ulaşacak. Bugün Afrika'da tarıma yatırım yapmayanlar, yarın bu pazardan pay alamayacak"

(Bahar Yakar/İstanbul)

12- Fenerbahçe, Avrupa'da 288. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak

Sarı-lacivertliler, 287 maçta 113'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

13- Fenerbahçe'nin Avrupa'da "kalesi" Kadıköy

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda ekibi Feyenoord ile İstanbul'da karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında sergilediği performansla dikkati çekiyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında iç sahadaki 142 maçta 73 galibiyet, 38 yenilgi, 31 beraberlik yaşadı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

14- Türkiye, esporda küresel olarak güçlenmeyi hedefliyor

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir:

"En büyük amacımız, Türk espor ekosistemini geliştirmek, oyuncularımızın ve takımlarımızın daha başarılı olmalarını sağlamak"

"CS2 Ligi gelecekte hayata geçireceğimiz diğer liglerin bir ön provası oldu. İnşallah çok yakın zamanda diğer branşlarda ve oyunlarda da liglerimizi hayata geçireceğiz"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

