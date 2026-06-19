CHP'li Çelik: Şafak operasyonlarıyla gerçekler örtülüyor

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası Adalar'a giden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "En kısa sürede CHP'de kurultay gerçekleşti, gerçekleşti. Gerçekleşmedi su akar yatağını bulur. En kısa sürede kurultay olmaz ise su akar yatağını bulur suyun akışını değiştirenler tarihin de akışını değiştirirler. Tarihin akışını değiştirecek irade Adalar'da, İstanbul'da, Türkiye'de vardır. O kararlılık o cesaret Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'de vardır Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nda vardır" dedi.

Düzenlenen operasyonla evinden gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 13 kişi için geçici olarak kullanılan belediye önünde toplanan vatandaşlar ve partililer Büyükada Saat Meydanı'na yürüdüler. Yürüyüşe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, CHP Adalar İlçe örgütü, Belediye İş Sendikası, Sivil Toplum Örgütleri, Ali Ercan Akpolat'ın annesi Melek Akpolat ve eşi Yüksel Akpolat, çocukları ve yakınları, Adalar Belediyesi Meclis Üyeleri ile Belediye personeli katıldı.

Sloganlar ve pankartlarla gerçekleşen yürüyüş, Büyükada Saat Meydanı'na son buldu. Burada Adalar İlçe Başkanı Gözde Acır kısa bir konuşma yaptıktan sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şunları söyledi:

"ŞAFAK OPERASYONLARINI TÜRKİYE'DE NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Şafak operasyonlarını Türkiye'de normalleştirmeye çalışıyorlar. Bundan üç beş gün önce Silivri'de birkaç gün önce Beylikdüzü'nde, her gün Anadolu'nun çeşitli yerlerinde şafak operasyonlarına uyanıyoruz. Bugün de Adalar Halkı'nın kardeşi burada doğmuş, burada büyümüş, ailesini burada kurmuş, burada ekmeğini kazanmış, çok kıymetli bir dostumuz, yol arkadaşımız Ali Ercan Akpolat'ı, 13 belediye emekçisini, başkan yardımcılarını, adalardaki iş insanlarını bir şafak operasyonuyla gözaltına aldılar. Bu şafak operasyonlarını Türkiye'de normalleştirmeye çalışıyorlar. Hayatın normali haline getirmeye çalışıyorlar. Öyle zalimleşiyorlar ki sadece belediye başkanını başkan yardımcılarını, belediye emekçilerini değil Adalar'da bisikletçiyi bugün gözaltına aldılar. Sokaklardan kağıt toplayan hurdacıyı gözaltına aldılar. Adalar'da bugün pizzacıyı gözaltına aldılar. Adalar'da bugün emekli bir insanı aldılar. Adalar'da bugün 82 yaşında bir teyzenin koluna girip onu ifadeye götürdüler."

"BİZ SİZİN ÇOCUKLARINIZ İÇİN DE DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Şafak operasyonları ile her gün zalimleştikçe zalimleşiyorlar. Sesimiz sizler tarafından duyulsun diye buraya iki tane ses kolonu bir tane kürsü koyduk. Polise bir talimat verdiler. O kolunun ayaklarını kaldırın dediler. O kürsüyü oradan kaldırın dediler. Burada, buradan emniyet yetkililerine sesleniyorum. Size verilen talimatlar kanunsuz talimatlardır bu talimatları uygulamayın. Bugün Türkiye'nin önünden sandığı kaçırıp buraları monarşiye sürükleyip sizin çocuklarınızın geleceğini karartmak isteyenler var. Biz sizin çocuklarınız için de demokrasi mücadelesi veriyoruz. Biz sizin çocuklarınız için de adalet mücadelesi veriyoruz. O kolonların ayaklarını söküp o kürsüyü buradan kaldırıp sesimizi kısmak doğru bir iş değil. Bizim sesimizden korkmayın. Sizi gece saat üçte yatağınızdan kaldırıp bu milletin onurlu evlatlarının kapısına gönderenlerden korkun. Sizi her gün milletle karşı karşıya getirmeye çalışanlardan korkun. Bizim sesimizden korkmayın. Biz haklının sesini gerçeğin sesini dile getiriyoruz.

"REKOR OYLA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ"

Burada Ali Ercan Akpolat 2024 seçimlerinde yüzde 55'lik oy oranıyla seçildi. Bu bir rekor Adalar için. En yakın rakibine 33 puan fark attı. Neden en yakın rakibine 33 puan fark attı? Burada doğdu, burada büyüdü, burada ailesini kurdu, burada ilçe başkanlığı yaptı, burada herkesin yardımına koştu. Ada halkıyla bir gönül köprüsü kurdu ve ada halkı onu yüzde 55 en yakın rakibine yüzde 33 puan fark atarak rekor bir farkla rekor bir oyla belediye başkanı seçti. Bugün burada 48 kişi gözaltında üç kişi ifadeye çağrıldı. Toplam 51 kişiye bir ifade süreci başlatıldı. 4 tane adanın olduğu Adalar Belediyesi'nde toplam 70 tane memur var, toplam 17 tane zabıta var. 70 memurun 170 çalışanın 17 zabıtanın olduğu bir yerde 51 kişiyi 48'i gözaltında ifadeye çağırıyorlar.

"BİR YOLSUZLUK BİR SUÇ İCAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Daha fazla memur için bakanlığa başvurular yapıyorlar bunlar reddediliyor. Buraya 16 bin kişi için merkezi bütçeden bütçe geliyor İller Bankası'ndan yazın burada 200 bin 300 bin kişiye hizmet ediyorlar. Bugün nasıl bir belediye başkanını gözaltına aldılar? Adalılar çok iyi biliyor ama ekranları başında bizi izleyenler de bilsin. Ali Ercan Akpolat, meclis üyeleri, belediye çalışanları, çıkıyor Adalar'da temizlik yapıyorlar. Elleriyle, adaları temizliyorlar iniyorlar, denizi temizliyorlar. Şimdi Belediye başkanı meclis üyesi, ada halkıyla beraber çıkıyor sokakları temizliyor. Çıkıyor, ormanları temizliyor, gidiyor iniyor denizi temizliyor. Personeli yok bütçesi yok Buralardan bir yolsuzluk bir suç icat etmeye çalışıyorlar.

"BANA OY VERENLERİN BAŞINI EĞECEK NOKTA KADAR BİR İŞ YAPMADIM, YAPMAM"

Avukatlarımız Ercan Başkanımızla ve tüm tutsak yol arkadaşlarımızla Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde görüşüyorlar. Adanın esnaflarıyla görüşüyorlar. Ercan Başkan buraya Bir mesaj göndermiş. Bu mesajı okurken çok duygulandım. Diyor ki 'ben bana oy verenlerin başını eğecek nokta kadar bir iş yapmadım, yapmam. Herkese selamlarımı iletiyorum moralim çok yüksek' diyor. 'Dimdik ayaktayım' diyor Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde diyor burada. 'Ben yaptığım işi çok seviyorum. Adayı çok seviyorum. Adalıları çok seviyorum. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da gurur duyuyorum' diyor. Evet diyor 'ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ancak tüm adalı komşularım siyasi düşüncesi ne olursa olsun benim aynıdır, eşittir. Bu anlayışla onlara hizmet ettim' diyor Ercan Akpolat. ve diyor ki 'her birini çok seviyorum. Her birini sevgiyle selamlıyorum. Beni her zaman tüm komşularıma, eşit hizmet ettim. Canım personelimin moralini bozmasın. İşlerine ben yanlarındaymışım gibi en iyi şekilde devam etsinler. Onlardan ricam budur. Şunu da herkes bilsin' diyor. 'Rüzgara karşı dik duran uçurtmalar yükselmeye boyun eğen uçurtmalar ise yok olup gitmeye mahkumdur' diyor.

"ADALILARA YAPILAN BU SALDIRI CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE YAPILAN SALDIRILARDAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR"

Şimdi neyle suçluyorlar Ercan Akpolat'ı? Kendileri de ne ile suçladıklarını bilmiyorlar. Bisikletçiyi, pizzacıyı alıp götürdüklerine göre bir suç itham etmeye çalışıyorlar. Buradan bütün Türkiye kamuoyuna sesleniyorum. Adalar'da bir kere imar plan notları iki yıldır yok. Buranın iki yıldır imar planı yok. Burada dün yeni inşaat süreci yok. İkincisi Ercan Başkan göreve geldiği günden bugüne kadar burada yapılmış bir tane bile ihale yok imar yok. Ne var basit tadilatlar var. Vatandaş evinin içinin boya badana yapmak ister. Camını, penceresini, kapısını değiştirmek ister. Bu basit tadilatlarda da iki tane yetkili kuruluş var. Bunlardan bir tanesi (KUDEP) Koruma Uygulama Denetleme Bürosu. Bir tanesi de Anıtlar Üst Kurulu. Buraların denetimleri, bu kuruluşlar tarafından yapılıyor. Belediyenin burada alanları çok çok sınırlı. Dolayısıyla Ercan Akpolat hani mesajında diyor ya biz ada halkının başını önüne hiçbir iş yapmadık. Zaten yapılacak bir iş de yok bu noktada. Bugün Ercan Akpolat'a meclis üyelerimize, Adalılara yapılan bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan saldırılardan bağımsız değildir.

"YARGI ELİ İLE SİYASETİ DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR"

Ne yapmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Yargı eli ile siyaseti dizayn etmek istiyorlar. En güçlü rakiplerini cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu tutsak ederek kendilerine göre seçimi dizayn etmek istiyorlar. Bir de şunu yapmak istiyorlar. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Türkiye bugün bir toplu kriz ortamının içerisinde her yeni doğan günde bir şafak operasyonuyla Türkiye'nin gerçek örtmeye çalışıyorlar. Şu anda Ankara'da atanamayan öğretmenler bir açlık grevindeler. Ankara'da özel okul öğretmenleri açlık grevindeler. Ne yapıyorlar? Onların sesini kısmak için, onların haklı mücadele için ter kelepçeyle, biber gazıyla gözaltılar la, öğretmenleri susturmaya çalışıyorlar. Buradan Ankara'daki öğretmenlerin direnişini hep birlikte selamlıyoruz Sadece öğretmenler değil. Bugün madenciler ayakta. Bugün madenciler hakkını aramak için yollarda yürüyüşler gerçekleştiriyorlar. Bugün ev işçileri sokaklarda, meydanlarda hakkını arıyorlar. Bugün emekliler açlık sınırının altında kalan 20 bin liralık sefalet ücretine itiraz etmek için sokaklarda, meydanlarda hakkını arıyorlar. Bugün işçiler açlık sınırının altındaki 28 bin liralık sefalet ücretinden dolayı sokaklarda ve meydanlarda hakkını arıyorlar Bugün Türkiye iç politikada ve dış politikada büyük krizler yaşıyor. Sokaklar güvensiz, sokaklarda uyuşturucu çeteleri kol geziyor. Devlet yönetilemiyor. Cumhuriyetin kurumları tahrip ediyor, tahrip ediliyor demokrasi zedeleniyor Türkiye'yi yönetemedikleri için işte bunlar konuşulmasın diye her yeni doğan günde bir şafak operasyonuyla beceriksizliklerinin üzerlerini örtmeye çalışıyorlar

"BU KARANLIK İKTİDARI BİR PAZAR GÜNÜ BİR BAYRAM HAVASINDA KARANLIK TARİHE GÖMECEĞİZ"

Bu saldırılar karşısında CHP ve tüm muhalefet kenetlenmiştir. Şimdi ne olacak diye düşünenler var. En kısa sürede CHP'de kurultay gerçekleşti gerçekleşti gerçekleşme di su akar yatağını bulur. En kısa sürede kurultay olmaz ise su akar yatağını bulur suyun akışını değiştirenler tarihin de akışını değiştirirler. Tarihin akışını değiştirecek irade Adalar'da, İstanbul'da, Türkiye'de vardır. O kararlılık o cesaret Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'de vardır Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nda vardır. Hepimiz kenetlenerek bu karanlık iktidarı bir Pazar günü bir bayram havasında karanlık tarihe gömeceğiz"