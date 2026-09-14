Özgür Çelik: Kararlı olduğunuz sürece bu milletin önünden sandığı hiç kimse kaçıramaz

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı açılışında konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sandıkla ilgili endişelere değindi. Çelik, "Biliyorum çok umutlusunuz, biliyorum çok kararlısınız. Meydanlarda bu kararlılığı gösteriyorsunuz. Ancak içinizde bir güvercin tedirginliği de var. Son Üsküdar'da yaşananlar, son dönemlerde yaşananlar acaba sandığın milletin önüne gelmesi konusunda birtakım sorunlar ortaya çıkarır mı? ya da sandık günü milletin önüne geldiğinde bir ceberrut iktidar, bir zalim iktidar sandığa müdahale edebilir mi? Siz bu kadar kararlı olduğunuz sürece bu milletin önünden sandığı hiç kimse kaçıramaz. Buna ne Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel izin verir, ne Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu izin verir, ne Bağcılar izin verir, ne İstanbul izin verir, ne de Türkiye izin verir" dedi.

YENİ Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı açılışına YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul milletvekilleri Özgür Karabat, Ali Gökçek, Turan Taşkın Özer ile çok sayıda yönetici ve partili katıldı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen açılışta YENİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Özkar Atar ve Turan Taşkın Özer ile Özgür Karabat'ın ardından konuşan Özgür Çelik, "Tarihin zor bir dönemindeyiz. 103 yıllık cumhuriyet tarihinde demokrasi hiç bu kadar zedelenmemişti ve hukuk hiç bu kadar siyaseti dizayn etme amacı olarak kullanılnamıştı. Yargı hiç bu kadar siyaseti dizayn etme amacı olarak kullanılnamıştı ve bunun karşısında hep birlikte büyük bir mücadeleyi, büyük bir direnişi sergiliyoruz. ve bugün burada YENİ Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı açılışını yaparken bakın burayı bir miting alanına döndürenler tarihin doğru tarafında yer alanlardır. Tarihin doğru tarafında zalimlerin ve zulüm edenlerin karşısında YENİ Parti'ye üye olduğunuz için bir kez daha hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"BAĞCILAR'DA OY ORANIMIZI YÜKSELTİYORUZ"

Yaşanan süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Çelik şunları söyledi:

"Bağcılar benim için çok önemli ama ülkemiz açısından da çok önemli. Kıymetli milletvekillerimiz ifade ettiler. Bağcılar bizim parti olarak geçmişten bugüne kadar aslında zorlandığımız alanlardan bir tanesiydi. Ancak yavaş yavaş Bağcılar'da da oy oranlarımızı yükseltiyoruz. Yapılacak ilk genel seçimde Bağcılar'da YENİ Parti'yi bir parti yapma sözü veriyor musunuz? Gideceğiz. Kazanıyoruz belediyeleri. İstanbul'da 26 belediye kazandık. Yarın sandık milletin önüne gelse İstanbul'da yeniden bir yerel seçim yapılsa bu sefer İstanbul'u 2 milyon oy farkıyla kazanırız. İstanbul'daki ilçe sayısını da 35'e çıkartırız. Bunu çok büyük bir iddiayla ve sokakta gördüğüm vatandaşın tepkisiyle söylüyorum"

Önümüzdeki günlerde parti içi demokrasinin işlemesi için yapılacak seçimleri anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Yeni bir parti kurduk. YENİ Parti neden kuruldu? YENİ Parti bir zorunluluktan doğdu. Sandığı milletin önünden kaçırmak isteyen, Türkiye'de demokrasiyi askıya almak isteyen ve Türkiye'de bir otoriter yönetim anlayışını egemen kılıp kurumsallaştırmak isteyenlere karşı YENİ Parti bir zorunluluktan doğdu. Biz hiçbir yerden ayrılmadık. Biz herhangi bir partiden ayrılmış bir siyasi kadro değiliz. 5 bin polisle il binamıza girdiler. Polislerle partimizin genel merkezine plastik mermilerle gaz bombalarıyla girdiler. Biz yine de görevimizin başındayız dedik. Biz bulunduğumuz alanları terk etmedik. Sizler oradaydınız. Sonra biz görevimizin başındayız dedik. Bir haksız hukuksuz biçimde İstanbul il başkanlığına kayyum atandı. Partinin genel merkezine butlan atandı. Biz yine bu kararları tanımıyoruz dedik. Biz görevimizin başındayız, ayrılmıyoruz dedik. Fakat ne yaptılar? Önce beni partiden ihraç ettiler. Yetmedi. Bir gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinden üyeliğimi sildiler. O da yetmedi. Milletvekilimizi, milletvekilimizi hukuksuz bir biçimde disipline verdiler. Milletvekillerimizi, Parti Meclisi üyelerimizi ihraç ettiler.

"TÜRKİYE'NİN ANA MUHALEFET PARTİSİNE BİR SINIR ÇİZMEK İSTİYORLAR"

Amaçları nedir? Bunu yapanlar ve bu işin ortağı olanlar Türkiye'nin ana muhalefet partisine bir sınır çizmek istiyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de ana muhalefet partisi bizim eski partimiz, dönemin ana muhalefet partisi yüzde 20'lerin partisi olsun. En fazla yüzde 25 oy alsın. İstanbul'da merkezde Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Bakırköy gibi sadece merkez ilçelerin belediyelerini kazansın. Ege'de bir miktar belediye kazansın. İktidar iddiası ortaya koymasın. İşte Sayın Özgür Özel genel başkanımız bu sınırlara razı olmadığı için YENİ Parti kurulmuştur. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu muhalefet partisine çizilen yüzde 20'lik 25'lik bir oy oranına razı olmadığı için YENİ Parti kurulmuştur. YENİ Parti yüzde 20'lerin partisi değildir. YENİ Parti kurulduğu gün evet teorik olarak ana muhalefet partisidir. Ancak YENİ Parti bir muhalefet partisi değildir. Şunu herkes bilsin: YENİ Parti Türkiye'nin bir partisidir. YENİ Parti yapılacak olan ilk seçimin iktidar partisidir. Arkadaşlar bütün yol arkadaşlarımız, partimizi temsil eden her arkadaşımız, ilçe başkanları, kadın kolu başkanları, gençlik kolu başkanları, yöneticiler, meclis üyeleri, hatta yeni partinin kurucu üyeleri, her biriniz kurucu üyesiniz. Sokağa giderken, çarşıya çıkarken, pazara giderken büyük bir özgüvenle gideceksiniz. Sizler Türkiye'nin yeni iktidar partisinin, YENİ Parti'sinin temsilcilerisiniz.

Sevgili arkadaşlar, hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Burada üç konuşma yapıldı. Akşam vakti ayakta bekliyorsunuz. Ancak yeni partinin temsilcileri olarak hepimiz de sorumluluklarımızı çok iyi bilmek zorundayız. YENİ Parti iktidar partisidir diyorsak muhalefet partileri topluma sorun anlatır, iktidar partileri çözüm anlatır. Tabii ki Türkiye'deki açlık sınırını, yoksulluk sınırını, açlık sınırının altındaki asgari ücreti, emeklinin sorununu, emekçinin sorununu, işte bugün okullar açıldı, yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun, çocuklarımızın, gençlerimizin yurt sorunlarını ve çantası sorunlarını, sağlığa erişmedeki problemleri hayatın her alanında konuşacağız. Ancak bunun yanında çözümlerimizi de konuşacağız. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel açıkladı; Türkiye'ye ilk etapta 7 sözümüz var. Sonrasında da bir hükümet programıyla Türkiye'yi iktidarımızda nasıl yöneteceğimizi Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız"

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Çelik, 7 sözü ise şöyle sıraladı:

"Birincisi, bu topraklara demokrasiyi getireceğiz. Kuvvetler ayrılığını getireceğiz, basın özgürlüğünü getireceğiz ve seçimlerin bütün siyasi partiler yönünden eşit şartlar altında yapılabilmesini sağlayacağız. Türkiye'nin demokrasisini güçlendireceğiz. Bakın daha bugün sosyal medyada çok sayıda insanın hesabı karartıldı. Bugün gazetelerin ve gazetecilerin hesapları karartıldı. Dün çeşitli derneklere baskınlar baskılar yapıldı. Yani aslında sadece YENİ Parti'yi ya da belediyeleri değil, toplumsal muhalefetin bütününü korkutma, sindirme, susturma çabası içerisinde olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu yönüyle yeni parti demokrasiyi kuvvetlendirecek.

İkincisi, bu ülkede yaşayan 86 milyona adaleti getireceğiz. Adalet çok yüce bir kavramdır. Devletin dini adalettir. Ancak biz sadece mahkeme koridorunda değil, eğitime erişmede, sağlığa erişmede, vergide ve gelir dağılımında, hayatın her alanında adaleti sağlayacağız.

Üçüncüsü, ekonomide güçlü bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Tarımda, teknolojide, sanayide üreten bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Türkiye'nin kalkınma seferberliğini başlatacağız. Türkiye'nin işsizlik sorunlarına çözüm bulacağız.

Dördüncüsü, bölgesinde içeride ve dışarıda güçlü bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Hem savunma sanayisinde güçlü bir Türkiye hem dış politikada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' anlayışıyla dış politikada güçlü bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz.

Beşincisi, hiç kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Nasıl ki Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, tüm tutsak yol arkadaşlarımızı geride bırakmadan kararlılıkla onların yanındaysak, buradan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da hep birlikte bir selam gönderelim. Hiç kimseyi geride bırakmayan, engelliyi geride bırakmayan, ev kadınlarını geride bırakmayan, onları yaşamın içerisinde hem sosyal güvencelerini sağlayıp hem temel aile gelirlerini sağlayıp dezavantajlı bireyleri, engellileri, kadınları ve yoksul aileleri geride bırakmayan sosyal devleti hayata geçireceğiz sevgili dostlar.

Altıncısı, bu topraklarda makamların emanet sayıldığı bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Bu ülkenin başına ne geldiyse koltuklarını terk etmeyenler yüzünden geldi. Oturduğu koltuktan ayrılmak istemeyenler geldi. Bugün Türkiye'nin yaşadığı şey de budur. Siyasi partilerin yaşadığı şey de budur. Bu koltuklar milletten bize emanettir ve koltukların milletten, partililerimizden emanet olduğunu hiç unutmayacağız. Siyaset yeri geldiğinde kendi içerisinde değişimi de gerçekleştirmelidir.

Yedincisi ve son olarak, eğitimde, sağlıkta ve hayatın her alanında Türkiye'de insanların sağlıklı bir eğitim almasını sağlayacak, sağlığa erişmesini sağlayacak laik bilimsel bir eğitim seferberliğini de bu topraklarda başlatacağız...

"GÜZEL TÜRKİYEMİZ KAZANACAK"

Şunu ifade edeyim son olarak: Biliyorum çok umutlusunuz, biliyorum çok kararlısınız. Meydanlarda bu kararlılığı gösteriyorsunuz. Ancak içinizde bir güvercin tedirginliği de var. Son Üsküdar'da yaşananlar, son dönemlerde yaşananlar acaba sandığın milletin önüne gelmesi konusunda birtakım sorunlar ortaya çıkarır mı? ya da sandık günü milletin önüne geldiğinde bir ceberrut iktidar, bir zalim iktidar sandığa müdahale edebilir mi? Siz bu kadar kararlı olduğunuz sürece bu milletin önünden sandığı hiç kimse kaçıramaz. Buna ne Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel izin verir, ne Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu izin verir, ne Bağcılar izin verir, ne İstanbul izin verir, ne de Türkiye izin verir.

Sandık er ya da geç milletin önüne gelecek. Bir pazar günü, bir bayram havasında, bir şenlik havasında sandıklara gideceğiz. 2019'da yaptığımız gibi sandıkları koruyacağız. 2024'te yaptığımız gibi sandıkları koruyacağız ve cumhurbaşkanı adayımızla, milletvekillerimizle tarihin en büyük başarısını elde edeceğiz. Hak kazanacak, halk kazanacak, güzel Türkiye'miz kazanacak.