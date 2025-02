Özgür Çelik'ten Filistin'e Destek Yürüyüşüne İzni Verilmemesine Tepki: "Bilal Erdoğan'a İzin Var Ama CHP'ye İzin Yok, Bunu Kabul Etmiyoruz"

Güncel

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililerle birlikte kırmızı yelek giyerek "Yoksulluk Kader Olamaz" saha çalışmasını Beylikdüzü ilçesinde gerçekleştirdi. Özgür Çelik, CHP iktidarında emekliler ve dar gelirler için yapacaklarını çalışmaları anlatarak, erken seçim çağrısında bulundu. "İstanbul'un, Türkiye'nin gerçek gündemini sahada ve sokakta konuşmaya devam edeceğiz" diyen Çelik, İstanbul Valiliği'nin Filistin'e destek yürüyüşü ve açıklamasına izin vermemesine de tepki gösterdi. Çelik, "Hiçbir siyasi görevi olmayan Bilal Erdoğan orada miting yapmak istediğinde izin var ama son yapılan seçimde Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne izin yok. Bu olmaz, bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ve partililerle birlikte, kırmızı yelek giyerek 39 ilçede gerçekleştirilen "Yoksulluk Kader Olamaz" saha çalışmasını Beylikdüzü ilçesindeki etkinliğine katıldı.

Beraberindeki partililerle birlikte kırmızı yeleği giyerek yurttaş ve esnaf ziyareti gerçekleştiren Özgür Çelik, CHP iktidarında emekliler ve dar gelirler için yapacaklarını çalışmaları anlattı, erken seçim çağrısında bulundu.

"Siyasi iktidar 22 yılın sonunda yönetme becerisini kaybetti"

Yaklaşık bir haftadır İstanbul'un 39 ilçesinde "Yoksuluk Kader Olamaz, Biz varız, Cumhuriyet Halk Partisi var" sloganıyla sahada olduklarını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Erken seçim sandığı gelmelidir. ve bir erken seçimde bir iktidar değişimi gerçekleşmelidir. Çünkü Türkiye'yi yöneten mevcut siyasi iktidar 22 yılın sonunda yönetme becerisini kaybetti, enerjisi de kalmadı. Bu yüzden erken seçim sandığı gelmelidir" dedi.

"İktidar kendi arkasında hizalanmayan herkese baskı uyguluyor"

Çelik, neden böyle bir kampanyaya ihtiyaç duyulduğunu şöyle anlattı:

"Birincisi biliyorsunuz 'kırmızı kart' konuşulan bir şeydi son dönemlerde. Bu kırmızı kartı İstanbul olarak yeni bir formata büründürdük. Bu kırmızı kartın bir tarafında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, bizim emekliler için ne yapacağımız yazılı. Diğer tarafında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerimizin ne yaptığı yazılı. Neden bunu yapmaya ihtiyaç duyduk? Çünkü mevcut siyasi iktidar, özellikle son 100 günde, ama son yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de siyasallaştırdığı yargısıyla, kolluk güçleriyle ve siyasallaştırdığı medyasıyla topluma bir baskı uyguluyor. Bugün iki belediye başkanımız Silivri zindanında tutuklu vaziyette. Siyasi parti genel başkanları tutuklu, gazeteciler tutuklanıyor. Sanatçılar ifadeye çağrılıyor. Konuşan 75 yaşındaki teyze cezaevine koyuluyor, birkaç gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Yani mevcut siyasi iktidar aslında şunu yapıyor; Kendi arkasına hizalanmayan herkese siyasallaştırdığı yargısıyla, kolluk güçleriyle ve medyasıyla da algıyı yöneterek bir baskı uyguluyor."

"Türkiye'nin gerçek gündemini sahada ve sokakta konuşmaya devam edeceğiz"

İktidarın baskısının iki hedefinin olduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Birincisi toplumun gerçek sorunları konuşulmasın istiyor. Nedir toplumun gerçek sorunları? Türkiye bir güvenlik krizinin içerisinde. Vatandaşın can ve mal güvenliği şu anda iktidar tarafından korunamıyor. Her gün başka bir skandalla uyarıyoruz. Bir gün uyanıyoruz surlardan genç kadınlar atılmış. Bir gün uyanıyoruz bir çocuk katledilmiş. Bir gün uyanıyoruz sağlık sisteminde büyük bir kriz. Bolu'daki denetimsizlik yüzünden yüreğimiz yanmış. Devletin en temel görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak. Bunu gerçekleştiremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Devletin en temel görevlerinden ikincisi hayatın her alanında adaleti sağlamak. Üçüncüsü de ekonomiyi iyileştirerek, vatandaşın refahını sağlamak. Yani devletin en temel görevlerini yerine getiremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Kendi görevlerini yerine getiremedikleri için, halkı yoksulluğa ve sefalete sürükledikleri için bunlar konuşulmasın diye, Türkiye'yi içine sürükledikleri kriz ortamı konuşulmasın diye her gün yeni bir tutuklama, gözaltı, baskıyla, birincisi gündemi değiştirmek istiyorlar. Halkın gerçek gündeminin konuşulmamasını istiyorlar. İkincisi topluma gözdağı vermek istiyorlar. Toplumu korkutmak ve sindirmek istiyorlar. Tam bunun için biz varız, 'yoksulluk kader olamaz' sloganıyla sahadayız. İstanbul'un, Türkiye'nin gerçek gündemini sahada ve sokakta konuşmaya devam edeceğiz."

Özgür Çelik'ten İstanbul Valiliği'ne tepki...

İstanbul Valiliği'nin CHP'nin Galata Köprüsü'nde yarın yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşü ve basın açıklaması başvurusuna olumsuz yanıt verilmesine de tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"Biz bir basın açıklaması çağrısı ve bir yürüyüş çağrısı yaptık. Bunun için de İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazdık. Dedik ki 'biz bir basın açıklaması yapmak istiyoruz vee Nehirden Denize Özgür Filistin yürüyüşü yapmak istiyoruz.' Bunu neden yapmak istiyoruz? Biliyorsunuz 1,5 yıldır orada bir savaş, bir soykırım devam ediyor. Bir buçuk yılın sonunda 50 binden fazla insan yaşamını yitirdi. 2 milyona yakın insan yerinden edildi. Şehirler yıkıldı, altyapısı, üstyapısı tümden yok edildi. Bugün de emperyal güçler, Amerika Başkanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki, 'Ateşkes ilan edildi. Bu aşamadan itibaren Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere göndereceğiz. Buraya başka bir yaşam inşa edeceğiz.' Bunun adı tehcirdir. Bunun adı sürgündür. Bunun adı asimilasyon politikasıdır.

O Filistinliler, Gazzeliler başka ülkelere gidecek ve başka ülkelerde yaşayacak. Kim bunu kabul eder? ve bunun karşısında da bir basın açıklaması yapmak istiyorduk. İki şeyi merak ettiğimizi söylemek istiyoruz. Birincisi 'one minute' diyen Sayın Erdoğan neden suskun şu anda? Dostum Trump diyen Sayın Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasının karşısında neden suskun? İkinci sorumuz da yarın şu olacak; Biliyorsunuz her sene 1 Ocak'ta orada bir Gazze mitingi yapılıyor. Hiçbir siyasi görevi olmayan Bilal Erdoğan orada miting yapıyor değil mi? Bilal Erdoğan bir miting yapmak istediğinde izin var ama son yapılan seçiminde Türkiye'nin birinci partisi olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ne izin yok. Bu olmaz. Bunu kabul etmiyoruz. Yarın saat 13.00'te Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında bir basın açıklaması yapacağız ve duygularımızı daha açık ve daha net bir biçimde ifade edeceğiz."