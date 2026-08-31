Özgür Özel: "Artık siyasette YENİ Parti\'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partiye üye sayısının 600 bini aştığını belirterek, "YENİ Parti'de ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. YENİ Parti her üyeye bir oy, her oya da eşit söz hakkı verecek. Biz Türkiye'ye başka bir siyasetin mümkün olduğunu gösteriyoruz. Artık siyasette YENİ Parti'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

YENİ Parti Genel Merkezi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlık ettiği PM toplantısıyla faaliyete başladı. Saat 15.00 itibarıyla başlayan toplantıda konuşan Özel, şunları kaydetti:

"CENAZE KALKMADAN OLAYA YÖNELİK BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİZ"

"Girne'deki yolcu gemisi kazasından hemen sonra Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır başkanlığında altı kişilik bir heyeti adada görevlendirdik. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ilk dakikadan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili teknik yönden ilgililerle görüşerek kendi tecrübesiyle bizi en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyor. Sayın Namık Tan, Kıbrıs Büyükelçimizle düzenli temasta. Kardeş partimiz CTP'nin Genel Başkanı Sıla Hanım ilk andan itibaren bizleri düzenli bilgilendirdi. KKTC Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman'ın da konuyla ilgili hem kendisinin hem Başbakanımızın yapmış olduğu bilgilendirmeleri takip ediyoruz.

Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendine yönelik bir şey söylemeyeceğiz. Ümit ediyoruz kayıplarımıza sağlıklarıyla birlikte ulaşırız ama ortaya çıkan vefatlar ve vefat ihtimali hepimizi çok derinden üzdü ama çok daha büyük bir facianın hemen kıyısından dönüldüğü ilk verilerden anlaşılıyor. Bu konuyla ilgili cenazeler kalktıktan sonra meselenin tüm yönleriyle araştırılması ve sorumlularının kanun önünde ve millet önünde bunun hesabını vermeleri gerekiyor. Şimdilik bu kadar söylemekle yetineceğim.

"BİZİ BURAYA MİLLETİN İNANCI, MÜCADELESİ, UMUDU GETİRDİ"

Bugün ilk kez çalışmak üzere 'bismillah' diyerek genel merkezimizin kapısından girdik. Ortak katılımcılarla üç toplantımızı birden yapıyoruz hem Kurucular Kurulu üyelerimiz ki her birisi grubumuzun milletvekilleri, hem Parti Meclisimiz hem de kapalı grup toplantımızda almamız gereken kararları almak üzere üç toplantıyı peş peşe yapmak üzere buradayız. Parti Meclisimizin genç yedek üyeleri de toplantımıza katılmış durumdalar. Binaya ilk kez girerken hepimizin şunu hatırlamasını istiyorum: Biz buraya kolay gelmedik. Biz buraya bir siyasi mühendislikle ya da masa başında kendi çizdiğimiz bir yol haritasıyla ya da kapalı kapılar ardında yapılan hesaplarla gelmedik. Biz buraya kendi kararımızla da gelmedik. Bizi buraya millet getirdi. Bizi buraya milletin inancı, mücadelesi ve umudu getirdi.

"19 MART DARBESİ" VE OPERASYONLAR

Halkımız uzun zamandır siyasetten yoruldu. Bitmeyen kısır kavgalardan, çatışmalardan, aynı yüzlerden, aynı yönetimlerden, aynı anlayıştan zaten bıkmıştı. Bunun değişmesini istiyordu. Bir değişim istiyordu. Ülkemizin menzile bir türlü ulaşmayan, çıkmaz sokaklarda biten, eski yollarda sürüklenen ve dönüp dolaşıp aynı yere gelen birtakım siyasi rotalardan bıkmıştı. Değişsin istiyordu. Milletimiz hukukun kişiye göre uygulandığı, adaletin terazisinin şaştığı, eski düzenin, eski siyasetinden zaten yorgundu. Bardağı taşıran son damla ise onun değişim umutlarının, değiştirme umutlarının bir partinin siyasi geleceği düşünülerek, bir kişinin siyasi geleceği düşünülerek yargı eliyle sonlandırılmaya çalışılması, dizayn edilmeye çalışılması ve ülkenin ana muhalefet partisinin önce cumhurbaşkanı adayına, sonra onu cumhurbaşkanı adayı için yapmak istediği ön seçim gününe bile varmadan yapılan darbeden sonra 15,5 milyon kişinin dayanışma sandıklarına koşup belirlediği cumhurbaşkanı adayına yapılan 19 Mart darbesi, ardından çok sayıda belediye başkanımıza, meclis üyemize, bürokratımıza yapılan ve yürütülen haksız süreçler, operasyonlar ve en nihayetinde ülkenin ana muhalefet partisine, onun yönetim kadrolarına yargı eliyle yapılan müdahale bardağı taşıran son damla oldu.

"YENİ PARTİ'NİN ADINI MİLLET KOYDU"

Milletimiz buna tepki gösterdi ve bu meseleye karşı ne kadar kızdıklarını, ne kadar tepkilerin büyüdüğünü ve bizlere bir şeyler yapmamızı istediklerini her birimize ayrı ayrı söylediler. Söylediler, yazdılar, kolumuzdan çevirdiler ve biz de çareyi yaşadığımız o hukuksuz süreçte Anadolu'ya, Trakya'ya gitmekte, bölgelerini temsil edebilen 22 şehirde vatandaşımıza yolumuzu sormakta, istikamet sormakta ve rotayı onların belirlemesinde bulduk. Tüm bunların sonucunda gezdiğimiz şehirler bizden bir şey istedi, dedi ki 'Sizin önünüzdeki bütün yolları tıkadılar. Siyasette yeni bir yol açmalısınız.' İşte biz bu salona o sese kulak verenler olarak ve o sesin talimatıyla tarihin doğru tarafında duranlar olarak geldik. YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesinden önce milletin talebi vardır. Tabelasından, logosundan önce milletin inancı vardır hatta partinin adını bile milletimiz sokaklarda, kahvelerde, işçi servislerinde, tarlalarda, fabrikalarda ve sizinle temas edebildikleri her yerde bizzat koymuştur. Partinin adını bile tartışmaya imkan olmamış, millet partinin adını kendi koymuştur. Bunu köylerde, beldelerde, şehirlerde söylediler 'Yeni bir siyaset istiyoruz. Yeni partinizi kurun.' dediler ve o sese kulak vererek yeni partiyi kurduk. YENİ Parti'yi bu salondaki 91 kişi evrakları tamamlayıp dilekçeyi vererek kurmadı. YENİ Parti'yi millet kurdu. Adını millet koydu. Bütçesini de bağışlarıyla milletimiz oluşturdu.

"GÜCÜMÜZÜ SADECE MİLLETTEN ALIYORUZ"

Bir partinin gücünü nereden aldığı nasıl siyaset yapacağını belirler. Biz gücümüzü sadece milletten alıyoruz. YENİ Parti yaşadığımız butlan sürecinden sonra binalardan polis zoruyla, kahraman polisimize verilen hukuksuz, anayasaya aykırı emirlerle alındıktan sonra Türkiye'de genel merkezimizin olmadığı gibi tek bir il, ilçe, belde binamızın kalmadığı, hepimizin emek emek edindiği tüm binaların, tüm araçların elden çıktığı bir süreçte YENİ Parti'nin ne yapacağı, nasıl kurulacağı veya bu işin ihtiyaç duyulan büyük finansmanına nasıl erişileceği bizler tarafından değil ama pek de sonumuz iyi olsun istemeyenlerin akşamları televizyonlarda en çok tartıştıkları konuydu. Oysa siz, biz sokakta milletin ne hissettiğini öylesine duyduk, öylesine gördük ki, öylesine içimizde hissettik ki bize 'Yola çıkın, gerisini bize bırakın' demişlerdi. YENİ Parti'nin bütçesini de tamamen millet belirledi. Bu binayı üç ay sonra kira ödeyebiliriz diyerek tuttuk. Yani ilk üç aylık kirayı ondan, bundan bularak ya da kendi aramızda toplayarak dahi değil kira ödeyeceksek üç ay sonra ödeyebiliriz diyerek tuttuk. Gelecek aydan itibaren kirası ödenmeye başlayacak. Ne harcama yapıyorsak kuruluş kurultayımızda sayman arkadaşımız her birisini tane tane açıklayarak, tüm dokümanları ortaya koyarak ve her türlü incelemeye, yasal incelemelerin dışında milletimizin ve gerçek kurucularımızın incelemesine açarak sürdürecek.

"539 MİLYON LİRALIK BÜTÇEMİZ OLUŞTU"

YENİ Parti'nin her bir kuruşu 152 bin bağışçımızın kendi gönülleriyle üye kayıtları açılmadan önce yaptıkları yasal sınırlar içinde adı belli, soyadı belli, TC'si belli, telefonu belli gerçek kişilerden oluşan 152 bin bağışçımızın ve ardından bugün geldiğimiz noktada partiye kaydolan üyelerimizin giriş aidatlarıyla ve aylık ödemeyi taahhüt ettikleri aidatların ilk taksitleriyle oluştu ve kadar bağışçılarımızdan ve kayıt olan üyelerimizin ilk aidatlarıyla birlikte 539 milyon liralık bütçemiz oluştu. Bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Bizim kasamızdaki servet para değil, milletin bizlere olan güvenidir, yarınlara olan inancıdır. İşte biz bu güvenin sorumluluğunu omuzlarımızda her birimiz taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. O yüzden tüm vatandaşlarımıza bize güvenen ve 'Bu yola çıkın arkanızda biz varız' diyen ve arkamızda duran ve 'Siz yola çıkın size bina da, otobüs de alacağız, hiçbir şeyinizi eksik bırakmayacağız' diyen teyzeler amcalarımıza, kardeşlerimize ve tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. YENİ Parti olarak kanun teklifimizi de verdik, ekim ayına kadar arkadaşlarımız diğer partilerle görüşmeleri yapacak, siyasetin finansmanının ve siyasetçilerin hem mal varlıklarının, gelirlerinin, harcamalarının en şeffaf şekilde olması gerektiği, Greco kriterlerini karşılayan bir şekilde olması gerekiyor. Bu noktada kendi üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra hep birlikte yapmaya devam edeceğiz.

"ÜYE SAYISI 600 BİNİ AŞMIŞ DURUMDADIR"

Online üyelik kampanyamız 13 Ağustos'ta başladı. 18'inci günündeyiz. 18 günde partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik. Yani kişilerin kendi kendine kayıtlarını yaptırdıkları, kendilerini partilerine tanıttıkları, hangi alanlarda görev almak istediklerini belirledikleri ve üye aidatlarını belirleyip seçip ödeme taahhütlerini kredi kartıyla yapan 400 bin üyemiz var. 200 bin üyemiz formlarla ve yerinde aidat ödeyerek ya da diğer aidat ödeme biçimleriyle üye oldu. Şu ana kadar ulaştığımız rakam 600 bindir. Elbette tüm siyasi partilere saygımız var. Ancak üye sayısıyla en çok övünen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduktan bir yıl sonra 400 bin üye kaydedebildiğini ve YENİ Parti'nin 18 günde bunun bir buçuk katı olan 600 bin üyeye ulaşmış olmasının son derece önemli olduğunun altını çiziyoruz. İngiltere'deki İşçi Partisi'nin, İspanya'daki Sosyalist İşçi Partisi'nin, Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti'nin neredeyse toplamları kadar üye sayısına ulaşmış durumdayız. ve aidat alabildiğimiz doğrudan aidatını ödemeyi şimdiden taahhüt etmiş ve onu kredi kartına bağlamış 400 bin üye artık finansmanın kimin tarafından yapıldığı ve siyasetin bu noktada kime hesap vermesi gerektiğini göstermesi açısından YENİ Parti'yi bambaşka bir yere koyuyor. Partimizi kuran partimizi yola çıkaran, adını koyan, bütçesini koyan bundan sonra partinin bütün kararlarında etkili olacak olan üyelerimizin kendisidir. Üye olan 600 bin kişiye teşekkür ederken büyük yoğunlukla, büyük umutla üye kampanyası devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı hem ilçe binalarımızda, il binalarımızda hem online üyelik noktasında üyeliğe devam etmeye, üye olmaya devam etmeye davet ediyoruz.

"YENİ NESİL SİYASETİ KURMA İDDİAMIZ VAATTEN İBARET DEĞİL"

Partimizi 24 Temmuz'da hep birlikte kurduk. Bugün itibariyle 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. Geriye kalan dokuz ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Bu da Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir hız, görülmemiş bir başarı ve görülmemiş bir orandır. Bu aşamada Türkiye'de partilerin siyaset yapış biçimini değiştirecek, kimsenin kayıtsız kalamayacağı yepyeni bir adımı da hep birlikte attık. Bizim yeni nesil siyaseti kurma iddiamız vaatten ibaret değil. Yeni siyaset, yeni ilkelerle kurulur ve söyleyerek değil, gerçekleştirilerek millete sunulur. Eski siyasetin eski örgütlenme biçimini yeniliyoruz. Çünkü ülkeye demokrasi vadetmenin ön şartı önce onu kendi evinizde kurmanızdır. Katılım vadetmenin tek şartı önce katılımı kendi evinizde sağlamanızdır. İşte bunu yapmak için gayret ediyoruz. Yeni örgütlenme modellerimiz mahallelerden başlıyor. Üye sayısı ve nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerde mahalle meclislerimiz oluşturuluyor. Büyükşehirlerimizde hızla oluşmaya başladı. Hatta toplantı çıktılarını büyük bir heyecanla bizlere kadar ulaştırıyorlar. Biz de oradaki heyecanın varlığını görüyoruz. Üretilen içeriklerden de ne kadar doğru bir işe koyulduğumuzu bir kez daha teyit etmiş oluyoruz.

"SİYASETTE YENİ PARTİ'DEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İstisnasız örgütlendiğimiz tüm ilçelerde ilçe meclislerimiz olacak. İllerde il meclislerimiz olacak ve toplumun tüm kesimlerinin, işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, iş insanlarının, sivil toplum ve akademi dünyasının politikalarımızı tartışacağı, belirleyeceği, uygulanacağı zemini bu meclislerde kuracağız. Bu anlamda bu meclislerin en iyi şekilde işlemesi için milletvekillerinin, kurucularının çok üst düzeyde bir irade koymaları gerekiyor. Siyasi partileri içine kapatan bazen parti içi iktidar hedefi ile partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme modelini terk ediyoruz. Artık delegelik Siyasi Partiler Kanunu'nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olacak. YENİ Parti'de ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. YENİ Parti her üyeye bir oy, her oya da eşit söz hakkı verecek. Biz Türkiye'ye başka bir siyasetin mümkün olduğunu gösteriyoruz. Artık siyasette YENİ Parti'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

(SÜRECEK)