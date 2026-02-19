Özgür Özel Boğaziçi\'nde Akademisyenlerle Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel , Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini ziyaret etti. Özel, "Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerini ve tüm öğretim görevlilerini, akademisyenleri saygıyla selamlıyoruz. Hangi görüşte olurlarsa olsunlar; onların düşünce özgürlüğünü, söz söyleme özgürlüğünü ve kendi kendilerini yönetme ve bilimin gerektirdiği şekilde eğitim verme ve eğitim alma haklarını savunuyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini ziyaret etti. Özel'e ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve milletvekilleri eşlik etti. Burada akademisyenlerle ve öğrencilerle görüşme gerçekleştiren Özel çıkışta basın açıklaması gerçekleştirdi.

'YÜZLERCE ÖĞRENCİ KARTINI KALDIRIP ONUNLA POZ VERDİLER'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçen hafta yaşananlardan sonra bugün Boğaziçi'ne; öğretim görevlilerinin eylemlerine destek vermeye, öğrencilerle sohbet etmeye, bir anlamda da bir 'geçmiş olsun' dilemeye geldik. Ben geçmişte meslek örgütünde görev yaptığım dönemlerden başlayarak konuşmacı olarak, daha sonra milletvekiliyken Soma faciasından sonra defalarca Boğaziçi'ne geldim. Genel Başkan olarak da ikinci gelişim. 10'a yakın ziyaretimde Boğaziçi'nin gözünde görmediğim bir şey gördüm bugün: Geçen hafta olanlardan dolayı bir kırgınlık, bir öfke ve bir travma hali var. Evinize siz yokken, size rağmen birisi izinsiz girip evinizi kullanırsa, eşyalarınıza dokunursa, evinizi size rağmen kullanırsa birisi ne hissederse öğrenciler onu hissediyor. Bir üniversiteye gelmenin bir adabı vardır. Gelirsiniz, o üniversitedeki yaşamı felç etmeden, üniversite öğrencisine peşinen suçlu muamelesi yapmadan, oraya saygı çerçevesinde; okula saygı duyarak, öğrencisine, öğretim görevlisine saygı duyarak bir ziyaret yaparsınız. Bugün bizi burada nezaketle karşılayan, ağırlayan, sorular soran, sohbet eden arkadaşlarımız hatıra fotoğrafında yüzlerce öğrenci kartını kaldırıp onunla poz verdiler. Dünün ve bugünün özeti budur: Bir üniversiteye oraya saygı duyarak gelirseniz, üniversite de size saygı duyar" dedi.

'PİRİNCİN İÇİNDEKİ BEYAZ TAŞ BENİM'

Özel, "Beş yıl önce buraya ilk olarak Melih Bulu rektör olarak atandı. Bu üniversitede ders verme niteliğinde olmayan, akademik olarak bu üniversitenin kurallarına göre Boğaziçi'nde ders veremeyecek durumda olan birini kayyum olarak buraya atadı. Buna isyan edildi, protestolar yapıldı. Belli bir süre sonra o bıraktı gitti, istifa etti. Pirincin içinden bir beyaz taş aradılar. Bu üniversitede ders verebilen, görev almış birisi içine sindirip kayyum olmayı kabul etti, 'pirincin içindeki beyaz taş benim' dedi. O günden bugüne yaptığı rektörlük göreviyle birlikte üniversitenin geleneğine saldırıyor, kurumsallığına saldırıyor. Üniversiteyi üniversite yapan ve Türkiye'de en güçlü öğrenci kulübü geleneği var; öğrenci kulüplerine saldırıyor, onların mekanlarına saldırıyor, çalışmalarına saldırıyor. Yaptıkları heykellere, çaldıkları müzik aletlerine saldırıyorlar. Biraz önce oradaydık, kapalı kapılarının önünde küçük mini protesto konserini dinledik. O konsere bile saldırıyorlar, dün tehdit ettiler gelip. Eğer bir kurumun, bir ülkenin geleneği olan kurumlar hedefteyse ve o ülkeyi var eden en güçlü, en önde kurumlar geriletiliyorsa o ülkeye düşmanlık ediliyordur. Buraya, Üsküdar Belediyesi'ni kaybetmiş Üsküdar Belediyesi'ndeki memurları getiriyor buraya. Kaybettiği AK Partili belediyenin memurunu, 600 memuru üniversiteye koymuş, maaş veriyor. Üniversiteye şu kadar bir katkıları yok; ne katkıları olabilir Boğaziçi Üniversitesi'ne belediye çalışanı ne yapabilir burada?" diye konuştu.

'HER GÜN YAPTIKLARI EYLEME DESTEK VERDİK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz bu zorlama ve işgal siyasetine karşı her zamanki, organik, olması gerektiği gibi siyasetimizle kendimiz geldik, kendimiz girdik. Merhaba dedik. Sağ olsun üniversite öğretim görevlilerinin her gün yaptıkları 12.15-12.30 arası eyleme destek verdik. Sağ olsun üniversite öğrencileri davet ettiler, 'onların deyimiyle bir forum alalım' dediler. Oturduk gösterdikleri yere oturduk, soru sordular, cevap verdik. 'İleride ne yapacaksınız?' dediler. Bazı eleştirileri oldu; 'CHP bu konuda şunu ne yapacak, mesela YÖK'ün adını değiştirip yine siz de kullanacak mısınız?' dediler. 'Yok' dedim ben, 'YÖK'ü yok edeceğiz' dedim, alkış da yaptılar, eleştiri de yaptılar. Ama medeni bir şekilde görüştük. Bu bütün öğrenciler CHP'li değil; içlerinde CHP üyesi belki Türkiye ortalaması gibidir, yüzde 10'dur belki. Hepsi politik de değil, farklı partilere oy verenler de var. Ama medeniyet diye bir şey var medeniyet. Öyle itmeden kaktırmadan, kahretmeden, çıldırtmadan, düşmanlaştırmadan yapabilirsiniz bazı ziyaretleri" dedi.

'EĞİTİM VERME VE EĞİTİM ALMA HAKLARINI SAVUNUYORUZ'

Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl rektör seçeceğini anlattık. Öğretim görevlilerinin, öğrencilerin, okulla bağını koparmamış mezunlarının belli katsayılarla oy kullanacakları seçimle belirleneceğini anlattık. Nasıl bir üniversite tahayyül ettiğimizi anlattık. Nasıl saygılı olacağımızı anlattık. Çok sorunlar var, uzun uzun konuşmak lazım. Genç araştırma görevlilerinin sorunları var. Türkiye'de yeni mezunların dörtte üçünün fırsatını bulursa yurt dışına gitme gibi Türkiye açısından en önemli beka sorunu var. ve buradaki şikayetlerin en önemlisi; özgürlüklerin kısıtlanması, kayyum siyaseti, kayyum atama modeli, üniversitenin kimliğine yapılan dışarıdan müdahale. Sadece Boğaziçi'nin değil; İstanbul'daki bütün üniversitelerin, Türkiye'deki bütün üniversitelerin sorunları var. Buradan geçen hafta uğradığı saldırı, işgal, yaşadığı travma, üzüntü karşısında yaptığımız bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerini ve tüm öğretim görevlilerini, akademisyenleri saygıyla selamlıyoruz. Hangi görüşte olurlarsa olsunlar; onların düşünce özgürlüğünü, söz söyleme özgürlüğünü ve kendi kendilerini yönetme ve bilimin gerektirdiği şekilde eğitim verme ve eğitim alma haklarını savunuyoruz" dedi.