Özgür Özel'den Ön Seçim İddialarına Yanıt: "Tayyip Erdoğancılık Oynamıyoruz"

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünde ön seçimle ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin, "'Genel başkan ön seçim sözü verdi. Etrafındakiler o sözü tutturmamak istiyor, namusu şerefi üzerine söz verdi genel başkan falan' deniyor. Şunu bırakalım, Tayyip Erdoğancılık oynamıyoruz. Tayip bey iyi de etrafı kötü. Yok öyle bir şey. Genel başkanın etrafı kötü bir şey yapıyorsa vebali genel başkanadır. Genel başkana rağmen etrafı yanlış yapıyorsa, orada zaten bir genel başkanlık sorunu vardır. 'Ön seçimi kaldıracaklarmış' diyen arkadaşa şunu söylüyorum, geçmişte ön seçim vardı, ön seçim yapma iradesi yoktu. Geçen seçimde şöyle bir madde vardı; 'eğer ittifak yapılacaksa ön seçim yapılmayabilir' o maddeye dayanılarak ön seçim yapılmadı. Bu tüzükte ilk kaldıracağımız madde bu. 'İttifak varsa ön seçim yok' maddesini kaldırıyoruz, uzay boşluğuna gidiyor" dedi. Özel, ayrıca; "Ben geçen seçimlerde listelerin hazırlandığı gün sırf oradaki bir maddeye dayanarak 69 vekil diğer partilere verilirken o işe itiraz ediyordum. O işi kotaranların şimdi çıkıp da 'Özgür Özel ön seçim yapmayacak mı' diye laf üretmelerine dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, aday belirlemede önseçim uygulamasıyla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Bir enfeksiyonu kurutup sözlerimi toparlayacağım. Meselemiz aslında büyük bir motivasyon büyük bir birliktelikle 31 Mart seçimlerinden çıktık. 47 yıl sonra TRT ekranlarında CHP Türkiye'nin birinci partisi… Nüfusun yüzde 65'inde CHP'li belediyeler hizmet veriyor. Mansur Başkanın il danışma toplantısını sonradan arkadaşlar söyleyince bakmıştım. O tabloyu görüp de Mansur Yavaş'ı ağlatan, hepimizi hüngür hüngür ağlatan o tablodan sonra, elbette ki parti birlik, beraberlik içinde olacak. Elbette ki parti tartışmayacak, tartışılmayacak, sadece daha iyisi için kendi içinde geliştirici tartışmalar yapacak. Elbette ki onlar tartışacak. Bırakacaksınız AK Parti ile MHP birbirine düşecek. Bırakacaksınız, AK Parti'nin içindeki tartışmalar büyüyecek. Bırakacaksınız CHP iktidara yürüyecek. Bundan rahatsız olanlar var ve bu rahatsızlıklarını maalesef yalana dolana buladılar. Abuk subuk taslaklar görüyorum. Saçma sapan şeyler duyuyorum. Genel başkan yüzde 5 imza topluyor ya imzaların da 900'ünü topluyor. Diğerlerine toplayacak imza kalmadı diye isyanlar oluyor. Adaylar olabilecek biri olamıyor. Benim önerim şu oldu: Mevcut genel başkan talebi halinde adaydır, imza toplamaz, toplayamaz. Mevcut Genel başkan adaydır diğer adaylar yüzde 5 imza ile aday olurlar, temsil edecekleri imza yüzde 10'u geçemez. Hatta benim önerim, bir işi birden fazla kişiye imza da verebilir diyorum. Diyorlar ki bu sefer 30 tane aday çıkabilir, kurultay bitmek bilmez, tartışın. Ben bu imza toplama, il başkanını ilçe başkanı zorlayıp imza toplama işinden bir genel başkan vazgeçecekti, o vazgeçen niye ben olmayayım dedim.

'İllerde ne yapacağız' dediler. İllerde de yüzde 10 imza var ya… Onlar da yüzde 15'ten fazlasını veremesin bir aday dedim. Bir il başkanı toplayıp 600 delegenin 400 imzasını getirmesin en fazla 90 imza verebilsin. Diyorlar ki, genel başkan adaylığı için yüzde 15, ildeki verilecek maksimum imza, minimumu değiştirmiyoruz. Herkesin önünü açıyoruz, bunu böyle kullananlar var.

"Tayyip Erdoğancılık oynamıyoruz"

Dün çok üzüldüğüm bazı şeyler de okudum. 'Genel başkan ön seçim sözü verdi. Etrafındakiler o sözü tutturmamak istiyor, namusu şerefi üzerine söz verdi genel başkan falan' deniyor. Şunu bırakalım, Tayyip Erdoğancılık oynamıyoruz. Tayip bey iyi de etrafı kötü. Yok öyle bir şey. Genel başkanın etrafı kötü bir şey yapıyorsa vebali genel başkanadır. Genel başkana rağmen etrafı yanlış yapıyorsa, orada zaten bir genel başkanlık sorunu vardır. O yüzden ne olacaksa benim sağımdaki, solumdaki bir yanlış yapıyorsa hesabını benden sorun, ama ben ilk seçildiğim kurultayın ertesi günü anahtar liste çıkardılar 'üstüne yazalım dediler, örgütün anahtar listesi.... Dedim hepsini temsil etmiyoruz. İl başkanları anahtar listesi... Dedim bu doğru değil. Yazın oraya Özgür Özel'in anahtar listesi küsen de bana küssün… Eğer CHP'nin Genel Başkanı iseniz, ben bilmiyorum, karışmıyoruz etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz. O dünkü 'Ön seçimi kaldıracaklarmış' diyen arkadaşa şunu söylüyorum, geçmişte ön seçim vardı, ön seçim yapma iradesi yoktu. Önseçimi savunanları da lbiliyorsun, karşı çıkanları da biliyoruz hepimiz. Eğer geçen tüzükte ön seçim yapma imkanı yoktu diyen karşıma gelsin ama geçen seçimde şöyle bir madde vardı; 'eğer ittifak yapılacaksa ön seçim yapılmayabilir' o maddeye dayanılarak ön seçim yapılmadı. Bu tüzükte ilk kaldıracağımız madde bu arkadaşlar. 'İttifak varsa ön seçim yok' maddesini kaldırıyoruz, uzay boşluğuna gidiyor.

"Biri çıksın şimdi söyledin Özgür Özel ön seçime karşı diye"

Aynı tüzükle ben yerel seçim yaptım. Türkiye'de ön seçim isteyip de yapmadığımız bir belediye meclisi ya da bir belediye başkan adayı gösterin. Ama bütün ilçelerimiz dedi ki, önseçim kavga çıkarır, merkez yoklaması yapın. Bir tanesine dönüp de anketsiz karar vermedik. Parti Meclisi'nde anketini göstermediğimiz bir tane yok. Ön seçimi isteyip de ön seçimi alamayan bir tane örgüt yok. Çankaya'da ilçe başkanı burada. Sen bana, 'Anıtkabir'e, Meclis'e, Genel Merkez'e ev sahipliği yapan yerdir. Çankaya'da kimin belediye başkanı olacağına seçimi kazanan genel başkan karar verir, örgütümüz de o iradenin arkasındadır diye gelip söyledin mi söylemedin mi? Buyrun, söyledi diyor. Sen başka bir yer ile hesaplaşacaksın benimle değil. Bana Çankaya'da ön seçim yapılma iradesi çıksaydı Çankaya'da ön seçim yapılırdı. CHP'nin geçmişte nasıl aday belirlediğini bugün nasıl aday belirlediğini hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar diyor ki, 'Bazı görevden almalar var. Neymiş iki il başkanı ve bir Ankara delegesi değişimci olmadığı için görevden alınmış. İki il başkanından birisi Hakkari... Düpedüz yakını AK Parti'den aday olduğu için kendisi çekilip AK Parti adayına oy verdiği için görevden alındı. Bütün kanıtlarıyla sabit. Diğeri, partinin seçilmiş genel başkanına sövdüğü için görevden alındı. Ankara delegesi de Nallıhan seçimini kazanmayalım diye çalıştığı için görevden alındı. Aksini iddia eden varsa, gelsin konuşsun. Geçmişte yapılanlar bir yana İstanbul il seçiminde Fatih'i seçime sokmayım ki kazanalım diyenlerin şimdi enfeksiyon yarattıklarını görüyorum. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Gelecek seçimlerde bu taslakla ya hakim denetiminde ön seçim olacak bu bölgede hakim denetiminde ön seçim yoksa örgüt denetiminde ön seçim olacak ama tüzükte kalın harflerle yazacak, sonuçlarına aynen uyularak uygulanacak ön seçimdir. Biri çıksın şimdi söylesin, 'Özgür Özel ön seçime karşı' biri çıksın söylesin şimdi.

"Bu partinin kadın ve gençlik kollarının kıymetli ve talep edilen yerler olması lazım"

Bu seçimlerde kadın kotası için pencere gençlik kotası için pencere demeseydik 6 bin 300 kadın ve genç belediye meclis üyesi çıkar mıydı? Kadınların ve gençlerin teminatı örgüt denetiminde ön seçimdir. Hatay'da neden ön seçim yapamıyorsun? Bu parti gurubunda veteriner yok, vali yok, kaymakam yok. O yüzden şöyle yapılacak: Ön seçimi yapacağız, ön seçim eğer ki örgüt denetimindeyse mevcut tüzükte olan yüzde 15 var. Azaltılması genel kabul görüyorsa da azaltırız. Yüzde 5'ini kadınlara ve gençlere vereceğim. Bu partinin kadın ve gençlik kollarının kıymetli, talep edilen yerler olması lazım. Mevcut milletvekili grubunun bir kısmının korunması lazım, bir kısmının yer alması lazım. Bu kotaları kullanırken bir ilde de yüzde 15'i geçemesin. Yani kotanın hepsi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kullanılmasın. Manisa'da bir oluyorsa Ankara'da da iki olsun. Bana kalsa bölgelerde birer olsun da yetmezse iki olsun. Bunları temin etmeye kafa patlatıyoruz. Hızır geldi aldı gitti değil. Tüzük geçtikten sonra geçmişte olup da elden giden bir yetki olursa biz buradayız. Ama aklınızın ucundan geçmeyen bu yetkileri tüzüğe koymak için gece gündüz gayret sarf ediyoruz il başkanlarımız komisyon şahit, 1200 delege şahit olacak ki bu partiyi iktidara hazır bir hale hep birlikte getireceğiz.

"Güvenoyu almadan göreve başlamayacaklar"

Özel partide aktif olmayan, aidatını ödemeyen uygulamaların kaldırılacağını belirterek, "İl ilçe örgüt tanımı yapıyoruz. Bir örgüt kimlerden oluşur. Hepsini teker teker tarif ediyoruz ve bunları AYM kararına uygun olarak tüzüğün içerisine derç ediyoruz. Genel başkan çalışacağı arkadaşları belirledikten sonra Parti Meclisi'ne sunacak. Parti Meclisi'nde belli bir grup bir bütün halinde diğerleri teker teker, gölge bakanlar bir bütün halinde güvenoyu alacaklar. Güvenoyu almadan göreve başlamayacaklar" dedi.

"Önceki genel başkanlarımızdan etik kurulu oluşturuyoruz"

Yılda iki danışma kurulu yapmayan ilçenin MYK tarafından düşürülmesini tüzüğe ekleyeceklerini ifade eden Özel şöyle devam etti:

"Her seçimden üç ay sonra mutlaka danışma kurulu yapacak, yapmayanı görevden alıyoruz. Bütün Danışma kurulu kendiliğinden yılda bir kez, seçimlerden sonra il danışma kurullarını takip eden ay içerisinde bir kez… Önceki genel başkanlarımızdan etik kurulu oluşturuyoruz. İlçe kongrelerinde mahalle delegelerini, ilçe talep ederse dijital demokratik katılımla bütün üyelerin katılımıyla yapılıyoruz. Seçim günü nerede olursa olsun oyunu kullanacak. Bunu ilçe kabul eder il de MYK'dan talep ederse yapacağız.

"Kadınların ve gençlerin önünü kapatacak bir organizasyon hissedersem..."

Cinsiyet, yaş kotalarıyla ilgili parti büyük bir sınavdan geçecek. 18-25 arasına bir kota 25-40 yaş arasına başka bir kota getiriyoruz. Kotalarda yüzde 10 ve 10 yapıyoruz. Kadın kotasını da yüzde 33'ten bu kongre 40'a bir sonraki 45'e bir sonraki 50'ye eşit temsile üç kongre adımıyla ulaşıyoruz. Şimdi değil, üç kongrede yüzde 59 eşit temsile gideceğiz. Delegelerin çoğu erkek. Bu maddede erkek delegeler tutup 'hayır' oyu verirlerse bu bizi başka bir yere götürür. Şu anda taslak olan 5 Eylül günü somutlaşacak maddelerde kadın ve gençlik kotasını bütün erkek delegelere emanet ediyorum. 'Hazır değiller' demeyin. Böyle böyle hazırlanacaklar. Eğer Atatürk olsaydı bunu üç kongre öncesi yapardı. Bütün erkeklere emanet ediyorum, hiçbir maddede böyle bir şey yapmayı düşünmem. Bu konuda kadınların ve gençlerin önünü kapatacak bir organizasyon hissedersem o maddenin isim okunarak tek tek oylanmasını ve kızlarınıza hesap vereceğiniz bir tutanağa geçmenizi sağlayabilirim.

"Partiyi tartıştırmadan dört başı mamur bir tüzüğü ümit ediyorum"

Bu işleri en iyi bilenlerin en çarpık yerden dezenformasyon yapmasına asla ve asla yüreğim dayanmıyor. Ben geçen seçimlerde listelerin hazırlandığı gün sırf oradaki bir maddeye dayanarak 69 vekil diğer partilere verilirken o işe itiraz ediyordum. O işi kotaranların şimdi çıkıp da 'Özgür Özel ön seçim yapmayacak mı' diye laf üretmelerine dayanamıyorum. Ben bu partinin hem evladıyım hem şimdiki genel başkanıyım. Bu ön seçim meselesi 2015'te yüzde 86 ile tüm zamanların rekorunu kırmışımdır. Buraya gelmemdeki en önemli güç ön seçimdir… Ne ön seçimden kaçtığımız ne başka bir numara yaptığımız var. Biz numaraları geride bıraktık, aklımızda bir tane numara var. Yüzde 38 son seçimde aldığımız oy. Hedefimiz de bir tane numara var yüzde 51 gelecek seçimde alacağımız oy. Tüzükle ilgili sadece buraya gelinmiş nokta… Hiçbirisi değişmez değil, iyileştirebilirsiniz geriye götürmeyin, onu kabul etmeyiz. Muhteşem uyum içinde provokasyonlara kapılmadan partiyi tartıştırmadan dört başı mamur bir tüzüğü ümit ediyorum oy birliğiyle geçireceğiz."

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