Özgür Özel: "Genel Seçimlerde Partiyi İktidar Yapacağım, Yapmazsam Bir Gün Görevde Durmam"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Benim hedefim CHP'yi ilk genel seçimlerde iktidar yapmak. İkinci bir hedefim yok. Tarihe 25 yıllık AKP iktidarını bitiren Genel Başkan olarak geçmek benim aileme, çocuklarıma bırakacak en büyük mirasım. Tek hedefim seçimin kazanıldığı gece burada Genel Başkan olmak. Yapmazsam bir gün görevde durmam" dedi.

Özgür Özel, Habertürk'te "Seçime Doğru" programına katıldı. Gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Yeşilkaya ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEM'LE OLAN SÜRECİ, SIRF AFYON'DA BURCU'YU SIKIŞTIRMAK İÇİN BÖYLE KESKİN BİR İFADE KULLANMIŞ"

CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti açıklamasıyla ilgili konuşan Özel, şunları söyledi:

"Ne konuşulduğunu fark etmedim. Fark etsem orada bir düzeltme yapardım. Burcu'nun üslubu nettir, serttir, hatta iktidar açısından tahrik edicidir. Burcu Hanımın Afyon'da siyaseten çatıştığı bir ekip de var. İki ekip birden gelip istediler. Adaylaşmasının önünde hiçbir engel yoktu. Aradım, sordum. Dedi ki, 'Başkanım burada ana propaganda şu: 'Belediyeyi DEM Partililerle birlikte yönetecek, bunlar burada gizli ittifak yaptılar' diyorlar. Ben de diyorum ki sizin gibi gizlemem. Ne HÜDA-PAR derim ne DEM derim. Ben belediyeyi kendim yöneteceğim, DEM Parti'yle değil. Bunu söylüyorum' dedi. Ben kendisini aradım 'Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedim. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi.

Afyon'dan bir gazeteci ile konuşmuş, mesaj atmış. Dediği şu: 'Benim DEM'le ittifakım yok.' Her gün 'Afyon'u DEM Parti'yle yönetecekler, eş başkan atanacak' diyorlarmış. Türkiye'de biraz da iktidara müzahir medyanın gayretleriyle oluyor. Sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Bizim birçok milletvekili, belediye başkanı il başkanımız aradı. Hatta iddiasız olduğumuz Güneydoğu'da bazı yerlerde il başkanları aradı. O yüzden bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Benim belediye başkanım AK Partili, MHP, İYİ Partili ya da DEM'li bir yönetici ziyaret etmek isterse 'Bu partinin kapıları sana kapalı' diyemez. Bizim Afyon'da DEM'le işbirliğimiz yok. Bizim DEM'le olan süreci, sırf Afyon'da Burcu'yu sıkıştırmak için, bin kere söyledikleri için böyle keskin bir ifade kullanmış."

"ANKARA'DA DEM PARTİ İLE KENT UZLAŞISI YAPMADIK"

Özel, DEM Parti'yle Ankara'da kent uzlaşısı yapıldığı iddialarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Ankara'da DEM Parti ile kent uzlaşısı yapmadık. DEM Parti tek taraflı yapabilir. Kent uzlaşısı yapacak olsak. Polatlı'da eski MHP'li bir başkanımız var. Ben orada Polatlı'da kent uzlaşısı mı yaparım. Etimesgut'ta nefes nefeseyiz. Bir AK Parti yükleniyor, bir biz yükleniyoruz. Biz 3 belediyeyi burada 8'e çıkarıyoruz. Mamak ve Etimesgut'ta benim varlığım çok önemli. Etimesgut'ta dünya kadar Kürt seçmen var. Onların oyları belirleyici olacak. Mamak'ta yapmamışım, Etimesgut'ta yapmamışım. Polatlı'da MHP'den CHP'ye gelmiş bir aday var. Ben bunu anlayamadım. DEM Parti belli kriterlerle aday çıkarmak yerine bu taraftaki adayın kazanılmasının kendi stratejisi açısından doğru olduğunu düşünebilir."

"TEK HEDEFİM SEÇİMİN KAZANILDIĞI GECE BURADA GENEL BAŞKAN OLMAK"

Amacının CHP'yi iktidar yapmak olduğunu belirten Özel, olası başarısızlık ihtimali ve yerel seçim sonuçlarına ilişkin; "Benim hedefim CHP'yi ilk genel seçimlerde iktidar yapmak. İkinci bir hedefim yok. Tarihe 25 yıllık AKP iktidarını bitiren Genel Başkan olarak geçmek benim aileme, çocuklarıma bırakacak en büyük mirasım. Tek hedefim seçimin kazanıldığı gece burada Genel Başkan olmak. Ben önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam bir gün görevde durmam. Olağanüstü kongreyi toplarım, kendim de aday olmam. Yerel seçimlerde genel olarak tabloya bakacağız. Elimizdeki 11 büyükşehirin, iyi senaryoda tamamını koruyacağını düşünüyorum. Diyelim ki bir yerlerde eksiklik var, o neden kaynaklanmış analiz edilir. Yerel seçimler CHP için bir mağlubiyetin, falaketin beklendiği yerler değil. Hiçbir ittifak olmadan çatır çatır çok önemli başarı elde etmek üzereyiz" diye konuştu.

"LÜTFÜ SAVAŞ'TAN DAHA YÜKSEK KAZANACAK BİRİSİNİ BULSAYDIK ADAY YAPARDIK"

Özel, Hatay'daki aday belirleme sürecine ve Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen itirazlara ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Lütfü Savaş'ın memnuniyet anketinde mutlak memnuniyetsizlik, değiştirilmesi şart çıkmadı. Sorgulanması gerekiyordu. İkili sorulduğunda biraz önde çıkıyordu. Başka partiler devreye girince biraz geride çıkıyordu. Üç kez sahaya ekip yolladım. Bütün mülakatlarda Lütfü Savaş'tan daha kuvvetli desteği olan birini bulsak seçimi banko kazanacağız. Bir alternatif aradık, bunu da Lütfü Başkan'dan saklamadık. O da her seferinde bana 'Başkanım ben bu seçimi kazanıyorum' dedi. 6 Şubat'ta gittiğimizde tepkinin yüzde 99'u hükümeteydi. Sağlık Bakanı çıktığında büyük bir uğultu, yuhlama falan. Sonrasında Lütfü Savaş'a da tepki gösterildi. Bazı gençler 'Neden Lütfü Savaş oldu' dediler. Sürecin sonunda benim aklıma yüzde 1 de olsa bir soru işareti daha geldi. 'Aday değişirse başka birini bulamayız, ayrıca ilçelere zararı olur' dendi. Lütfü Bey'i bir kez daha çağırdım. Lütfü Savaş'tan daha yüksek kazanacak birisini bulsaydık aday yapardık."