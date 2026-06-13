Özgür Özel: Milletin Umudu İçin Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Milletin Umudu İçin Mücadele

13.06.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin 'kara düzenine' karşı milletle birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.

(KIRKLARELİ) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istinafın mutlak butlan kararının ardından yaşananlara ilişkin olarak, "Bu ülkede bir kavga varsa, milletle AK Parti'nin kara düzeni arasındadır. Bu kara düzenle uzlaşanlara, bu kara düzene teslim olanlara, bu kara düzene aparat olanlara nefes tüketmeyeceğim. Tüm nefesimi milleti iktidar yapmak için büyük yürüyüşte tüketeceğim. Biz, partide ya da devlette hakimiyet alanları arayanlar değiliz. Biz meydanlardan meşruiyet alanlarız, meydanlardan güç alan, meydanlara umut verenleriz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuştu. AK Parti iktidarının kara düzeninin topyekün millete saldırdığını belirten Özel, şunları söyledi:

"İşte tam da mesele burada. Herkes bu kara düzenin bize saldırdığını sanıyor. Hayır aslında topyekun millete saldırıyorlar. Milletin değiştirme umuduna, değiştirme ihtimaline saldırıyorlar. Esas saldırdıkları Cumhuriyet'in en büyük kazanımı sandık, seçme ve seçilme hakkı. Ekrem İmamoğlu'na saldırırken seçme hakkınıza, partimize saldırırken demokratik rejime, siyasi partiler sistemine saldırıyorlar. Bizi sustururlarsa, bizi sindirirlerse kim yürüyecek bu madencilerle beraber. Emeklinin, emekçinin halini biz konuşmazsak kim konuşacak. Sömürülen çiftçinin, perişan olmuş hayvancılıkla uğraşanları halkın partisi savunmazsa kim savunacak. O yüzden bugün bizi adaysız bırakmak, kurumsuz bırakmak, lidersiz bırakmak çabalarının hepsi milleti umutsuz bırakmak ve artık ezilenlerin ezilmeyi kabul etmesini, sömürülenlerin sömürüye boyun eğmesini, umudu kalmayanların mücadeleyi bırakmasını, sinmesini, geri adım atmasını sağlamak için yapıyorlar. İşte tarihin kırılma anındayız. Atatürk'ün partisini darbecilerin kapattığı gibi seçilmişten alıp atanmışa vermeye kalktılar" ifadesini kullandı."

Özel, şunları kaydetti:

"Elbette öfkelisiniz, kırgın ve kızgınsınız. Ama mesele Özgür Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir, bizim iç meselemiz değildir. CHP'de kavga var diye haber yapmak isteyenlere buradan söylüyoruz. Mesele CHP'nin, Özgür Özel'in, ekibinin, yol arkadaşlarının kaybetmeye itirazı, değiştirmeye olan inancı, bu milletin emeklisinin emekçisinin, işçisinin çiftçisinin iktidarı değiştirme kararlılığıdır. Mesele Erdoğan ile millet arasındadır. Biz buradayız, biz bir yere gitmiyoruz. CHP burada."

"SUÇUMUZ SEÇİM KAZANMAK"

Parti oyunu yüzde 25'ten beş ayda yüzde 38'e çıkaranlar bugün saldırı altındadır. Bizim suçumuz seçim kazanmak, kazanacak adaylar bulmak, bundan sonrası için de bunda kararlı olmaktır. Bizim suçumuz müesses nizama karşı çıkmak, bizim suçumuz zengin daha zengin olacak, fakir yerinde oturacak, emekli, emekçi, ortadirek bulduğuyla yetinecek, açlığa direnecek anlayışına karşılık, 'Yok öyle yağma, kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak' dememizdir. Bizim suçumuz, herkesin toplu iş sözleşmesinin olduğu, grev hakkının olduğu sendikayı Türkiye işçi sınıfına vadetmektir. Şunu bilelim, CHP'de kavga yoktur. Esas mesele, Tayyip gidecek, biz geleceğiz meselesidir. Erdoğan gidecek, bu milletin iktidarı gelecektir. Yoksa partideki bir tartışma partideki bir kapışma değil, esas mesele çeyrek yüzyıldır süren sömürü düzeninin bitmesi, Erdoğan iktidarının gitmesi, halkın iktidar olma meselesidir.

"AMERİKAN EMPERYALİZMİNE İTİRAZ ETTİĞİM İÇİN HEDEFTEYİM"

Bu ülkede bir kavga varsa, milletle AK Parti'nin kara düzeni arasındadır. Bu kara düzenle uzlaşanlara, bu kara düzene teslim olanlara, bu kara düzene aparat olanlara nefes tüketmeyeceğim. Tüm nefesimi milleti iktidar yapmak için büyük yürüyüşte tüketeceğim. Biz, partide ya da devlette hakimiyet alanları arayanlar değiliz. Biz meydanlardan meşruiyet alanlarız, meydanlardan güç alan, meydanlara umut verenleriz. Çünkü, kara düzende hesap karşısındaki rakibi kendi belirlemektir. Kara düzende gerçek bir sandık, gerçek bir rakip, gerçek bir seçim ve değiştirme ihtimali yoktur. AK Parti'nin kara düzeni, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyet düzenini hedef almaktadır. AK Parti'nin kara düzeni, Tom Barrack'ın Trump'ın hesaplarıyla vicdanlı monarşiler, tek adam rejimleri diyip, aynı Orta Doğu'daki gibi ülkenin başında kimin olduğuna Amerika'nın karar verdiği bir düzen dayatmaktadır. İşte biz seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi, biz sizin evlatlarınız, emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel, Amerikan emperyalizmine itiraz ettiği için hedeftedir. Korkmuyorum. Neden? Bu meydanı görüyorum, cesaret doluyorum, cesaret alıyorum.

"SEN BU İŞİN TAM GÖBEĞİNDESİN"

Biz, partimize butlan atanıp polis gelip bizi söke söke atmaya çalıştığı gün, bir binayı gerimizde bırakıp, arkamızda eski nesil bir anlayışı geride bırakıp, eskimiş, köhneleşmiş, yozlaşmış bir kara düzeni arkamızda bırakıp, yağmurun ve dolunun altında çıktığımız bir yolda, parolamızın yürüyüş, pusulamızın millet, hedefimizin iktidar olduğu bir yürüyüşü başlattık. Bunun için çok sevdiğimiz baba evimizden ayrıyız fiziken. Ancak baba evi, Atatürk'ün evidir ve evlatları neredeyse ev orasıdır. Baba evi Lüleburgaz Meydanı'dır. Erdoğan, bir paniğin içinde ve Erdoğan bu değişimi, bu heyecanı, bu tepkiyi ve milletin sahip çıkışını görüyor. Erdoğan sokaktaki heyecanı ve milletin idrakini görüyor. Bu yüzden büyük bir telaş içinde, biz bu işin içinde yokuz demektedir. Ben Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Sen bu işin tam göbeğindesin. Ona da şu müjdeyi vereyim. Siz de ona bu müjdeyi bugün veriyorsunuz. Erdoğan ve onun gibi düşünenler yolun sonunda, biz daha yolun başındayız.

"BU MEYDANLARDA YENİ BİR KURUCU İRADE VAR"

Attıkları çamurlar bize bulaşmaz, yapışmaz, yapışamaz. Bize bu partinin evlatlarına hırsız dediler, yolsuz dediler, terörist dediler, casus dediler, FETÖ'cü dediler. Bunların hiçbirisi bize yapışmaz, ellerindeki kiri bize bulaştırmaya çalışıyorlar. O kir bu bedene tutmaz. Hadi ordan, kendi kirinizle, kendi pisliğinizle kalın. Hep bir ağızdan çıkmışlar, 'CHP sokakları karıştırmak istiyor' diye farklı mecralardan farklı kişiler aynı sözleri söylüyor. Bu, korkaklıktır, alçaklıktır. 263 tane miting yaptık. Bugün 263'üncüsü. Bu mitinglerde bir kişinin burnu kanamamıştır, cüzdanı çalınmamıştır. Türkiye'nin umudu bu meydanlardaki güzel insanların güçlü iradesidir. O yüzden kimsenin kırıp dökmediği, yanındakine kötü bakmadığı, ayrılırken mutsuz ayrılmadığı bu meydanlar, Türkiye'nin yarınlarının umutlarının temelinin atıldığı meydanlardır. Bu meydanlarda yeni bir kurucu irade vardır. AK Parti'nin tahrip ettiği ne varsa ya da bizi hayal kırıklığına uğratanların kaybettiği ne varsa bu meydanlar onu aramakta, onu bulmakta, onu kurmaktadır. Yeniden güçlü bir cumhuriyeti, yeniden güçlü bir sosyal devleti, yeniden demokrasiyi, yeniden yasaksız Türkiye'yi ve nihayet vizesiz dolaşacak Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu kazandıracak bu meydanın iradesidir. Siz, eskiyi terk eden, yeniyi kuran, kuruluşa yüreğini, bedenini koyan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kez daha ayağa kaldırmaya and içmiş on milyonlarsınız.

Sahaya gidip gelen, memleketine gidip gelen her milletvekili, her siyaset arkadaşım ve konuştuğumuz her biriniz diyorsunuz ki, 'Bu yaşananlar sadece CHP'lileri değil, tüm siyasi görüşlerde insanları bir araya getirdi, herkes bu yapılanlara karşı, bizim arkamızda'. Bu kapsayıcılık, bu milletin feraseti, haksızlığa karşı doğru yerde durması, bu milletin en büyük ikinci umududur. Birinci umut, meydanlara irade koyan, emek koyan sizlerin varlığı, ikinci umut bu milletin sessiz çoğunluğunun feraseti ve sandık sabrıdır. Kimi buna dip dalga diyor, kimi sosyolojik okumalar yapıyor. Bu aziz millet sandığı bekliyor. Bu aziz millet bizi bekliyoru, kendisinin iktidarını bekliyor. Kendi sesini duyurmayı bekliyor.

O zaman yeni iktidarın kurucuları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin ikinci yüzyıldaki iktidarının kurucuları, aynı Kurtuluş Savaşı gibi herkesle kol kola girmeye, kimseyi ayırmamaya, herkesi cepheye çağırmaya, herkesi ikna etmeye, bir büyük mücadeleye, bir büyük kurtuluşa yepyeni bir başlangıca var mısınız? Benim güvendiğim tek şey sizlersiniz. Onların ellerinde devletleri, TOMA'ları, gazları, copları, savcıları, hakimleri vardır ama hiç unutmasınlar ki, meydana kim hakimse eninde sonunda o kazanacaktır.

"TÜRKİYE'NİN TÜM DEMOKRATLARI AİLEMİZDİR"

Biz, AKP yargı kollarına indirmiyoruz koskoca Türk yargısını. Şunu biliyoruz ki yüzde 98'lik bir çoğunluk yapılanlardan utanarak, tasvip etmeyerek ve bu yapılanların felaket ürettiğini bilerek, ibretle, korkarak ve sabırla takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir avuç zümrenin zaptedebileceği bir devlet değildir. Bu ülkenin kurucu partisinin seçilmiş genel başkanı olarak söylüyorum, millet bizimledir, devlet bizim devletimizdir. Siz sonuçta ne askersiniz, ne kul, ne tebaa. Siz benim bu vakitten sonra ailemsiniz. Aile, her şeydir, ne zaman başımız sıkışsa ona sığınırız, yüzümüzü ona döneriz. Türkiye'nin tüm demokratları da bizim ailemizdir, tüm demokratları kucaklıyorum. Bu iktidarı hep beraber değiştirip halkın iktidarını kuralım yeter ki. Tüm demokratları ailemiz görüyoruz, ailemiz biliyoruz.

MİLLİ TAKIMA BAŞARI DİLEDİ

Binalardan çıktık, milletle yürüyoruz. İnsan dostunu en iyi yolda tanır, yolculukta tanır. Millet de bu yolda bizi de sizi de çok daha yakından tanıyacak. Tanış olacağız, dost olacağız, kardeş olacağız. Bu hikaye ne Özgür Özel'in ne sadece CHP'nin. Bu hikaye, birbirini çok seven Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkesin hikayesidir, milletin hikayesidir. Bana inanın ki, hiçbir işi yarım bırakmadık, bu yürüyüşü yarım bırakmayacağız. Bu partiyi eninde sonunda iktidara taşıyacağız. Ay yıldızlı al bayraklar sallanıyor. Biz hep birlikte Türkiye İttifakıyız. Milli takım kazanınca ayağa kalkan, bu bayrak dalgalanırken gırtlağı düğümlenen herkes Türkiye İttifakı'ndadır demiştim. Yarın milli takımımızın maçı var. Buradan bir kuvvetli destek alkışı yolluyoruz, başarılar diliyoruz. Milli takım hepimizindir, ne bir partinin, ne bir siyasetçinin, tüm milletin takımıdır. Yolları açık olsun, onları destekliyoruz, onlara inanıyoruz.

O kötü karardan sonra millete sığınıp, millete yaslanıp hep birlikte sarılıp bu meydanda ilk buluşmamız. Bugünü gün geldiğinde ben de unutmayacağım tarih de unutmayacak. Parolamız yürüyüş, pusulamız millet, rotamız iktidardır. Birlikte bir yola çıktık, iktidara varacağız. Hazır mısınız? Benimle, Ekrem Başkanla, Mansur Başkanla yürümeye hazır mısınız? Haydi o zaman yürüyelim arkadaşlar."

(SON)

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Milletin Umudu İçin Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Buca’da görevden alınan Görkem Duman’ın yerine Hüseyin Benzer başkanvekili seçildi Buca'da görevden alınan Görkem Duman'ın yerine Hüseyin Benzer başkanvekili seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu
Güney Kore ve Meksikalılar bir araya geldi, yüzlerce insan Gangnam Style ile coştu Güney Kore ve Meksikalılar bir araya geldi, yüzlerce insan Gangnam Style ile coştu
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu
Sabiha Gökçen Havalimanı kulesi milli maçlarda kırmızı beyaz renklere bürünecek Sabiha Gökçen Havalimanı kulesi milli maçlarda kırmızı beyaz renklere bürünecek
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

19:01
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
17:51
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic’in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor
17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
17:12
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
15:57
AP’nin “yaptırım“ iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic’in kirli geçmişi
AP'nin "yaptırım" iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in kirli geçmişi
15:42
A Milli Takım kampında sigara iddiası Görüntüler tartışma yarattı
A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı
15:41
Bakan Gürlek’ten Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt
15:23
Tarih de rakam da belli Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Yapay Zeka Eylem Planı’nı açıkladı: Türkiye’yi öncü ülkeler arasına taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı: Türkiye'yi öncü ülkeler arasına taşıyacağız
14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 19:38:56. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Milletin Umudu İçin Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.