Özgür Özel'den Güvenpark'tan Anıtkabir'e büyük yürüyüş

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - Özgür Özel, bugün Güvenpark'ta düzenlenen geniş katılımlı bayramlaşma programının ardından on binlerce vatandaşla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Özel'in Anıtkabir ziyaretinde izdiham yaşandı. Özel yurttaşlarla birlikte İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla bayramlaşma programı için bugün saat 14.00'te Güvenpark'ta bulunan partisinin Ankara İl Başkanlığı önüne çağrı yaptı. Binanın önündeki hazırlık dün akşam saatlerinde başladı. Özel'in 24 Mayıs günü TOMA üzerine çıktığı anın fotoğrafının yer aldığı ve "İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz" yazısının giydirildiği otobüs, il başkanlığı binasının önüne yerleştirildi.

"ÇARE KURULTAY"

Program öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren Genelkurmay Kavşağı'ndan il binasına kadar olan güzergahta güvenlik önlemleri alındı. Yollar trafiğe kapatıldı, TOMA'lar ve çevik kuvvet ekipleri yerleştirildi. Vatandaşlar saat 10.00 itibarıyla Güvenpark'a gelmeye başladı. Program alanında çok sayıda pankart ve dövizin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel'in fotoğrafları yer aldı. Alanı katılımcılarla dolarken bazı vatandaşlar Özel'in konuşmasını dinlemek için Güvenpark'ta bulunan ağaçların üzerine çıktı. Alanda, "Karanlık ne kadar derinse şafak o kadar yakındır", "CHP halktır, halkın dediği olur", "Susma, sessiz kalma, faşizm sesten korkar", "Baba ocağını kimse teslim alamaz", "Baba ocağımıza sahip çıkıyoruz", "Yiğit başkanım seni çok yordular. Yolun yolumuzdur. Sen nereye biz oraya", "Adalet sarayın değil, halkın temelidir", "Adalet susarsa millet konuşur", "Sarayların adalet dağıttığı nerede görülmüştür", "Kemal seni istemiyoruz, neyini anlamadın", "Çare kurultay", "Muhtaç olduğumuz kudret koltukta değil, damarlarımızda", "Bizimki ÖZEL bir bağ, sen nereye biz oraya", "Hem özgürsün hem özelsin", "Sarayın sofrasında soytarı olacağına halkın sofrasında kahraman ol", "Sözümüz sözdür, liderimiz Özgür" pankartları dikkati çekti.

TOMA ÜSTÜNDEKİ FOTOĞRAF GÜVENPARK'TA

Özel'in fotoğrafının yer aldığı "Doğru duvar yıkılmaz" yazılı pankart ağaçlar arasına gerildi. Ankara İl Başkanlığı binasına Özel'in fotoğrafının yer aldığı "Gençlik seninle", meydana da "Kayyuma, darbeye gençlik boyun eğmez" pankartı asıldı. Özel'in, TOMA üstündeki fotoğrafının yer aldığı bir pankartta ise "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazıldı.

"BUTLAN GİDECEK, ÖZGÜR KALACAK"

Vatandaşlar program boyunca, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Özgür başkan Özgür Türkiye", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "AKP'nin umudu Kılıçdaroğlu", "Butlan gidecek, Özgür kalacak", "Hakkımız Kemal'e haram olsun", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Direne direne kazanacağız", "Türkiye burada, başkanının yanında", "Hükümet istifa", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Diplomasız Erdoğan", "El ele, kol kola, omuz omuza", "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Her şey çok güzel olacak" sloganları attı.

GELEMEYEN MAKETİNİ GÖNDERDİ

Programa; HKP, DİSK ve TİP de destek verdi. Saat 12.30 itibarıyla otobüsten müzik yayını yapıldı. Vatandaşlar sloganlarla çalan şarkılara eşlik etti. Programa çok sayıda il, ilçe belediye başkanı destek verdi, PM üyeleri ve milletvekillerinden de geniş katılım oldu. Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve eski CHP Genel Sekreterleri Önder Sav da programa katılan isimler srasındaydı. Ayağındaki kırık nedeniyle programa katılamayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, alana maketini gönderdi. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Özçelik'in maketini alanda taşıdı.

GÜVENPARK'TAN ANITKABİR'E

Özel, saat 13.45 itibarıyla alana giriş yaptı. Özel'i çok geniş bir kalabalık karşıladı. Mitingin yapılacağı otobüsün üstüne giderken Özel'i selamlamak isteyen yurttaşlar bariyerlerin üstüne çıktı. Özel'in konuşmasından önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılımcılara hitap etti. Ardından Özel vatandaşlarla buluştu. Miting sonunda Özel, vatandaşlara Anıtkabir'e yürüme çağrısı yaptı. Özel'in otobüsten inişi sırasında kalabalık dolayısıyla izdiham yaşandı.

BARİKATLAR AŞILDI, ATA'NIN HUZURUNA ÇIKILDI

Bayramlaşma programının ardından Anıtkabir'e gerçekleştirilen 2,2 kilometrelik yürüyüş boyunca Güvenpark'taki binlerce vatandaşa yüzlercesi daha eklendi. Özel, yol boyunca basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Anıtkabir'in Tandoğan girişinde polislerin yerleştirdiği demir barikatlar yıkılarak on binlerce vatandaş, Özel'in arkasında Anıtkabir'e girdi. Anıtkabir'in girişinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özel'e katıldı. Özel'in girişinin ardından, içeride yığılma olmaması nedeniyle vatandaşların girişi bir süre durduruldu. Anıtkabir'in Tandoğan kapısında binlerce vatandaş giriş için bekledi.

"GENEL BAŞKAN" YAZAN ÇELENK MOZALEYE SOKULMADI

Özel ve beraberindeki binler, Aslanlı Yol'dan geçerek Anıtkabir Avlusu'na ulaştı. Özel ve Yavaş ellerinde kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan çelengi mozoleye kadar taşıdı. Anıtkabir Komutanlığı, önceden planlı bir tören olmaması nedeniyle çelengin mozoleye sokulmasına izin vermedi, demir kapıları kapattı. Bunun üzerine Özel, çelengin üzerindeki şerit yazıyı sökerek eline aldı ve mozoleye bu şekilde girdi. Anıtkabir Komutanlığı, mozaleye çok sınırlı sayıda insan aldı ve demir kapıları tekrar kapadı. Özel, elinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan kağıdı, mozolede duran Anıtkabir Komutanlığı'na ait çelengin üzerine yerleştirdi. Ardından beraberindekilerle birlikte saygı duruşunda bulundu.

İSTİKLAL MARŞI, GENÇLİĞE HİTABE, ANDIMIZ HEP BİR AĞIZDAN OKUNDU

Saygı duruşunun ardından Anıtkabir Komutanlığı personeli, kağıdı almak için hamle yaptı, Özel kağıdı polisin elinde alarak korumalarına teslim etti ve mozoleden ayrıldı. "Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir" sözlerinin yer aldığı basamaklarda bir süre bekleyen Özel'e binlerce kişi eşlik etti. Özel, Anıtkabir'e girmekte olan on binlerce vatandaşla merdivenlerde fotoğraf çektirdi. Ardından kalabalık İstiklal Marşı'nı, Andımızı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

İNÖNÜ'NÜN MEZARINDA: "BU MEMLEKETİ BİZLER KURTARACAĞIZ PAŞAM HİÇ MERAK ETME"

Özel, Anıtkabir'den ayrılmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti. İnönü'nün mezarı başında dua okuyan Özel, "Paşam hiç merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi bizler kurtaracağız, hiç merak etme" dedi.

Ardından Anıtkabir'in çıkış kapısına yönelen Özel'e ilgi büyük oldu. Vatandaşlar kendisini selamladı ve fotoğraf çektirdi. Özel, kalabalık içinden geçerek alkışlarla Anıtkabir'den ayrıldı.