Özgür Özel: Sandık Milletin Önünde

Özgür Özel: Milletin önüne sandık gelecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes emin olsun ki milletin önüne sandık gelecek ve o seçimi otokratlar değil, demokratlar kazanacak. İktidarımız tüm kimliklerin, inançların, kazanılmış hakların ve özgürlüklerin teminatı olacak" dedi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) tarafından, CHP Genel Merkezi'nde, 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' buluşması düzenlendi. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte, Dilek İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları katıldı. Özgür Özel'in konuşmasından önce Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan video mesajı izletildi. Özgür Özel, dünyada büyük dönüşümlerin yaşandığını söyleyerek, "Maalesef bu kritik dönemi ülkemizde demokrasinin gerilediği, toplumsal baskıların arttığı, en temel insan haklarının ihlal edildiği, adı konulmamış bir ara rejim ve sivil darbe ortamında karşılıyoruz. Bu darbe ikliminde sadece bugüne odaklanarak iktidarın bizi sürüklemek istediği savunma reflekslerinin tuzağına düşmemeliyiz, düşemeyiz. Ülkemizin geleceğine, bölgesel ve küresel dönüşümlere kayıtsız kalamayız, kalmıyoruz. İşte burada Türkiye'mizin daha güvenli, daha müreffeh, daha huzurlu, daha adil ve daha özgür ülke olma mücadelesinin içinde olduğumuzu kanıtlayan bir buluşmadayız, hep birlikteyiz" diye konuştu.

'İRAN'A YAPILAN SALDIRIYA KARŞI ÇIKIYORUZ'

Özel, Türkiye'nin çevresinin ateş çemberine dönüşmüş durumda olduğunu söyleyerek, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bölgemizdeki ülkelere liderlik ederek bu savaşı engelleme, bölgesel barışı tesis etme konusunda başarısız olduğunu tespit etmek zorundayız. Amerika ve İsrail'in; Filistin, Venezuela, Suriye, Grönland, İran örneklerinde olduğu gibi istediği her ülkeye müdahale edebileceği, kuvvet kullanarak rejim değiştirebileceği ve toprak elde edebileceği bir sistem kurmaya çalıştıklarını görmek durumundayız. Biz uluslararası toplumun kayıtsızlığından cesaret alan ve bu pervasızlığa karşı devletlerin egemenlik haklarına saygılı, hukuka ve etiğe dayalı uluslararası düzeni savunageldik, savunmaya da devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sanki tüm varlığını ona bağlamış gibi, her koşulda Trump yönetiminin safında durmasını, Amerika ve İsrail'in saldırganlığına dayanan yeni dünya düzeni arzularına karşı utangaç ve ürkek bir tutum göstermesini asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin bu konuda ciddi tutum alması; hem ülkemizin güvenliğini sağlamak hem de dünyanın benzer ülkelerinde bu hassasiyetlerin gelişmesine liderlik etmesi için şarttır. İran'daki rejimin baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte, İran'ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunu hatırlatmak ve bunun için mücadele etmek; siyasi, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur. İçeride kutuplaştırmayı artıran, dışarıda ise kurumsallığı bir kenara bırakarak kişisel ilişkilerle dış politika yürütmeye çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunu başarabilmesi artık mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'PARLAMENTER DEMOKRASİYİ KURMAYA TALİBİZ'

Türkiye'nin güvenliği, refahı, demokrasisi ve toplumsal barışı için iktidar değişikliğinin zorunlu hale geldiğini söyleyen Özel, "İşte biz bunun için buradayız. Bir yandan tarihin en uzun seçim kampanyasını yürütüyoruz, diğer yandan da yeni bir modeli hayata geçiriyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz toplumun tüm kesimlerinin oluşturduğu bir yapı olarak, Türkiye ittifakının ete, kemiğe bürünmüş hali ile karşınızdadır. Bugün burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kara düzenini değiştireceğimiz, herkes için özgür, adil, refah, huzur dolu Türkiye'yi inşa edeceğimiz bir sürecin önemli bir adımını hep birlikte atıyoruz. Çünkü artık kendi iktidarını biraz daha sürdürmek için, milletimizin huzurunu ve refahını feda etmekten çekinmeyen bir yönetim anlayışıyla ilerleyemeyiz. Ülkemiz kutuplaşmayla, baskıyla, keyfiyetle yönetilemez. Ülkemiz liyakatsizlikle, plansızlıkla, adaletsizlikle ayakta kalamaz. Yaşadığımız sorunlar yalnızca ekonomik değildir. Yalnızca hukuki ve toplumsal da değildir. Sorun sistemseldir. Bu yüzden biz yalnızca iktidara değil, yeni bir siyaset ve yönetim anlayışını ülkemizde hakim kılmaya tabiyiz ve bunun için çalışıyoruz. Biz bir daha hiç kimsenin bugünkü yetkilerle donatılmadığı, kuvvetler ayrılığının en etkin şekilde hayata geçirildiği, Meclis'in ülke yönetiminin asli unsuru haline geldiği, gerçek bir anayasal düzeni ve parlamenter demokrasiyi kurmaya talibiz" dedi.

'BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ ORTAYA KOYUYORUZ'

Özel, en kısa sürede demokratik parlamenter sisteme geçileceğini, bağımsız ve tarafsız bir yargı düzenini inşa edeceklerini, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için tüm adımları hızlı ve etkili şekilde atacaklarını, askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edileceğini söyledi. Özel ayrıca, ülke kaynaklarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda, öngörülebilir, hesap verebilir, verimli şekilde planlamasını sağlamak için Türkiye Planlama Teşkilatı'nı kuracaklarını, alım garantili üretim modelini hayata geçireceklerini, öğrencilere bir öğün okul yemeği vereceklerini, her bölgeden bir ürünü dünya markası yapacaklarını ve her mahallede devlet kreşleri açacaklarını belirtti.

Özel, "Bunlar sadece bir vaat listesi değil; iktidarın yarattığı tahribatı, toplumsal kesimler arasında oluşturduğu uçumu ortadan kaldırma iradesinin ilk ve en önemli reçetesidir. Biz bir vaat listesi açıklamıyoruz. Biz bir sistem değişikliği, bir büyük program ortaya koyuyoruz. Bu bir yeniden inşa sürecidir. Devleti kurumsallaştıracağız. Ekonomiyi planlayacağız. Adaleti her alanda tesis edeceğiz. Üreteceğiz ve refahı herkese adil paylaştıracağız. Buradan samimiyetle ifade etmek isterim ki; iktidarımızın hedefi bugün siyasetin araçsallaştırdığı yargıyı geldiğimizde ele geçirmek değil; bir daha hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı düzenini kurmaktır. Amacımız, bugün iktidarın elinde tuttuğu medyayı ele geçirmek değil; bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini, basın özgürlüğünü inşa etmektir. Biz devletin kurumlarını ele geçirmek için değil; güçlü, bağımsız, tarafsız kurumları oluşturmak için geliyoruz, bunun için mücadele ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZE DÜŞMANLIK EDENLERE BENZEMEYECEĞİZ'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakatli kadrolarıyla, toplumun tüm demokratlarını buluşturduğu güçlü yapısıyla iktidara hazır olduğunu söyleyen Özel, "Herkes emin olsun ki milletin önüne sandık gelecek ve o seçimi otokratlar değil, demokratlar kazanacak. İktidarımız tüm kimliklerin, inançların, kazanılmış hakların ve özgürlüklerin teminatı olacak. İktidarımızda biz, bize düşmanlık edenlere benzemeyeceğiz. İktidar değişimini rakiplerin dövüleceği, rakiplerden intikam alınacak bir süreç olarak görmüyoruz. İktidar değişince elimize bir sopa alıp da rakiplerimizi dövmek yerine, o sopayı 40 yerinden kıracağız ki bir daha kimse o sopayı kimse eline alamasın. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kumpası kurarlarsa kursunlar Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu seçimlere girecek ve milletimiz takdir ederse cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyetimiz çoğulcu demokrasiyle taçlanacak. Bu ülke artık sokaklarında umutsuz gençlerin yurt dışına gitmek için hayal kurduğu, boş boş gezdiği bir ülke olmaktan çıkacak. Bu ülke tarımda çiftçi yaşının 58'e çıktığı, her 4 çiftçiden 3'ünün 'Asgari ücretli bir iş bulursam bir daha ekmem, dikmem' dediği bir ülke olmaktan çıkıp, kendini doyuran ve dünya için büyük fırsatlar sunan, güçlü, modern bir tarım ülkesi olmakla; aynı zamanda en ileri sanayi ülkelerinden birisi haline gelmekle; kendi teknolojisini geliştirmek, dünyadaki teknolojiyi hem kullanmak, hem geliştirmek, hem de inovatif yöntemlerle geliştirilmiş yüksek katma değerli ihracatla bu ülkenin yüzünü güldüren, gelirini artıran, kalkınmasını sağlayan, ekonomisini büyüten ama bunu hakça bölüşen bir ülke haline gelecek" dedi.