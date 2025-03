Özgür Özel Saraçhane'de: "Bu İktidar Dünyanın En Tanınmış Metropolünde Demokrasi İsteyenleri İçeri Ata Ata Cezaevlerinde Yer Bırakmadı"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de bir büyük miting gerçekleştireceklerini bildirdi. Özel, "Gözaltına alınan gazeteci arkadaşlarımızı adliyeden cezaevine değil, Vatan Emniyete geri götürdüler çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere nakiller planlanıyor. Bir iktidar düşünün ki 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri, gazetecileri, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime. Söz veriyorum er ya da geç bu düzeni değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerinin 7'nci günde Saraçhane'de yapılan mitingde yurttaşlara seslendi. Özel, şunları kaydetti:

"Burada yüz binler, Türkiye'de milyonlar var. Geçtiğimiz pazar sandık başında 12 milyon yürek var. Kendisini demokrasiye, mücadeleye adamış teslim olmayan bir Türkiye var. Biz çoğuz, kalabalığız, omuz omuzayız. Ama karşımızda bir avuç insan var. Onların arkasında artık ne halk ne millet ne devlet var. Halkını hiçe sayan, milletini sevmeyen, devletini küçük düşüren bir avuç çıkar çevresine karşı hep birlikte omuz omuzayız.

Biz ne mal ne mülk ne zenginleşelim ne yandaşımızı zenginleştirelim istedik; biz emekliye onurlu bir yaşam, asgari ücretliye ailesini geçindirecek bir maaş, eşitlik, mutluluk, huzur istedik ama karşımızda bunu bize çok görenler sadece kendileri, çevreleri için bir şeyler isteyenler vardı. Biz, o tek adamın karşısına bir de her şeyi ben bilirim diyen ve yanına varılamayan o sinir küpüne karşı birini bulalım ve karşısına çıkaralım dedik. O birini, bir başımıza belirlemedik. Üyelerimize soralım dedik. Geçtiğimiz pazar, birileri Ekrem Başkan'ı Silivri'ye koyarken siz de önünüze koydunuz ve onun arkasına geçtiniz kapı gibi. Ey Erdoğan, şu kadarcık cesaretin varsa İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarının görüldüğü sırada, savcının sorularını ve Ekrem Başkan'ın cevaplarını TRT'den yayınla. Yargılama adalet için yapılır, savcı soruyu millet için sorar ve cevaplarda gerçeği arar. Gerçek bir yargılama kanıtlara dayanır ancak Ekrem Başkan'a sorulan sorularda ne kanıt ne şahit; sadece adını savcının bildiği, kimsenin bilmediği, adına gizli tanık dediği iftiracı müptezellerin ifadelerinden başka hiçbir şey yoktur. Bu gizli tanıklara, kod isimler vermişler: Ladin, Meşe, Çınar. Bu isimleri sana hangi odun koydu? Böyle yargılama mı olur? O Ladin'i, Çınar'ı da Allah'a havale ediyorum. Bir tarafta yalancılar, iftiracılar, kul hakkı yiyenler öbür tarafta doğrunun, eşitliğin savunucuları.

"Yarın seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yapacağım"

Yıllardır her geçen gün dozu artan bir biçimde Erdoğan'ın saray rejimiyle mücadele ediyoruz. Bir yandan hak arıyoruz, eylem yapıyoruz, mücadele ediyoruz bir yandan karşımıza diktiği vatan evlatlarına, polis kardeşlerimize verdiği kanunsuz emirlere karşı mücadele ediyor, onları incitmemeye ama kendimizi ezdirmemeye çalışıyoruz. O polis kardeşlerimi günde 15 saat çalıştıran, uyumadan, oturmadan çalıştıran ve mesaisini vermeyenler bir de onlara talimat, kanunsuz emir, gaz verip gençlerimizin üzerine gaz sıktırıp cop vurduruyorlar. Polis de ne aldığı maaştan ne emirden ne de işten memnun ama öyle bir noktadayız ki her iki tarafı da mağdur eden bu kavgayı körüklüyor. Dün akşam tüm uyarılarımıza rağmen yine aynı haksız işlemlerle hem polisi üzerimize saldılar hem dünya kadar gözaltı yaptılar. Dün emniyet müdürünü, valiyi uyardım, il başkanımı yollayıp toplantı yaptırdım ama en sonunda rezaletle karşılaştık. Şimdi İstanbul Valisi'ne söylüyorum: Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan, bu arabanın üstündeyim, sık bakalım o gazı. Bu otobüsün üzerindeyim, o biber gazını sık, o mermiyi at bakalım. Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan, bir tane plastik mermi atarsan senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz, ne sözünüze ne ettiğiniz yemine güveniliyor. Şu meydana, çocukların yüzüne bak. Burada terörist mi var, marjinal mi var? Bu kadar insanlıktan kopmuşsan, sensin marjinal. Ben sizin gibi ne utancımı ne verdiğim sözü tutmayacak kadar saygıyı kaybettim ama ben de buradaki herkes de korkuyu evde unuttuk. Buradan ilan ediyorum: Bu akşam bu meydanı provoke edersiniz, meydanın huzur içinde boşalmasına engel olursanız, gaz sıkar, saldırırsanız, önümüzdeki günlerle ilgili planlamayı değiştiririm. Yarın seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yapacağım.

"Tutuklamayla azalırız çoğalırız"

Bu meydan kimseye kapalı değil. Dün aldatılmışlara, kandırılmışlara, emeği sömürülenlere bu meydan sonuna kadar açık, kötülükle hep birlikte mücadele edeceğiz. Sözüne güvenilmez, söz verip de gaz sıkan valinin kovaladıklarını, o yarattıkları kargaşada bir sürü insanı topladılar. 11 gazeteciyi gözaltın aldılar. Bunlardan 8'ini tutukladılar. Geçen gün otobüste benden önce konuşan genç kardeşim Selinay'ı ve Ekrem Başkan'ın otobüsünün peşinden koşup 'Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi' diyen Berkay'ı da tutukladılar. Bin 400'e yakın gözaltı, 200'ün üzerinde tutuklama var. Yarın hem tutuklamaların hem gözaltıların takibinde olacağız. Ama Tayyip Bey'in bilmesi gereken bir şey var ki o da şu: Biz gözaltıyla, tutuklamayla azalmayız; çoğalırız.

"Yazıklar olsun böyle rejime"

Gözaltına alınan gazeteci arkadaşlarımızı adliyeden cezaevine değil, Vatan'a geri götürdüler çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere nakiller planlanıyor. Bir iktidar düşünün ki 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri, gazetecileri, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime. Söz veriyorum er ya da geç bu düzeni değiştireceğiz.

"Tüketimden gelen gücümüzle size Türkiye'yi dar edeceğiz"

Televizyonlardan bizi gören var, görmeyen var. Bizi göreni biz de göreceğiz, bizi görmeyeni biz de yerin dibine gömeceğiz. Bunu dedikten sonra yavaş yavaş kendine gelmeler, bu meydandan görüntü geçmeler, KJ yazmalar başladı. Dün akşamki uyarıdan sonra Habertürk ipin üstünde yürüyor. Bu tarafa gitseler boykot olacak, bu tarafa gitseler kurtaracak. İki gecedir önümde yazıyor, bugün grubu vermişler, yarıdan fazla. Dün akşam buradan bayağı görüntüler, iyi haberler, iyi hal durumundan izlemede tutuyoruz. Bütünlemeye kaldılar. bir fırsat veriyoruz. Bu akşama bakacağız. Yarına bakacağız ama sınıfı geçen biri var. İstiklal'de Demirören AVM var. Demirören AVM'yi başkaları satın almış. Beni aradılar dediler ki 'Boykotu kaldır, biz Demirören değiliz.' Ben de dedim ki, 'O zaman sen de tabelayı kaldır. Bugün akşamüstü vidaları takmışlar. Demirören'i sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu kimin gücü? Bu sizin gücünüz, boykotun gücü. Ülkeyi ele geçirmiş, yetkiyi ele geçirmiş, bakanlıkları ele geçirmiş, RTÜK'ü ele geçirmiş. BTK'yı ele geçirmiş. RTÜK ile televizyonları tehdit ediyor. BTK ile interneti tehdit ediyor. Sen izliyorsun, reklamı sana izlettiriyor. Parayı senden kazanıyor. Ürünü sana satıyor, saraya hizmet ediyor. Artık yok öyle yağma. Bundan sonra bu meydandakiler yani bu iktidarın karşısındakiler, hedefindekiler, kayyım atadıkları, tutukladıkları, gözaltına aldıkları, okullarını kendilerine zindan ettikleri, gelecekten ümit kestirdikleri, yoksulluğa mahkum ettikleri, aç bıraktıkları, bundan sonra biz bir taraftayız. Biriz, güçlüyüz. Tüketimden gelen gücümüzle size Türkiye'yi dar edeceğiz.

"Bu binada sayenizde seçim yapılacak"

Bakın son zamanlarda çok güzel, tarihe geçecek, iz bırakacak işler yaptık. Şubat ayında partinin kayıtlarını açtık. 250 bin yeni üyeyle çok önemli bir ön seçime niyetlendik, yetmedi bütün Türkiye'yi dayanışmaya çağırdık. 15,5 milyon kişiyle Ekrem Başkanımızın arkasına geçtik. Yedi gecedir, aynı meydanda toplandık. Birbirini sevenler, birbirini sayanlar Türkiye'yi sevmeyenlere karşı tek yumruk oldular. Hep birlikte oldular, tarihe geçtiler. Yarın bu binada sizin sayenizde bir seçim yapılacak. Yani Ekrem Başkan'ı hapse atanlar, buraya sizin seçtiğiniz birisini değil kendi atadıkları bir kayyımı getirmek, onun eliyle bursları kesmek, yurtları kapatmak, kent lokantalarını kapatmak, fakire, fukaraya sahip çıkan sosyal yardımları bitirmek, yandaşına sahip çıkmak istiyorlardı. Buranın emekçilerini gönderecek, yerine yandaşlarını yerleştireceklerdi. Bu olmadıysa, burada kayyım yoksa, yarın buraya yeniden bir belediye meclis üyesi, seçilmiş biri seçilerek Ekrem Başkan'a vekalet edecekse bu sizin sayenizde. Siz darbeyi püskürttünüz.

"Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de buluşuyoruz"

Vali duysun, yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz. Ama bugün gaz atarsan, bir gencin canını yakarsan; bu 100 binleri, milyonlar yapıp yarın akşam karşına dikeceğim, bunu bil. Yarın Kadir Gecesi. Burada iftarlar kurulacak, teravihler kılınacak. Biz de Ekrem Başkanımızın anneciğiyle, babacığıyla, Murat Çalık Başkanımızın anasıyla, babasıyla Beylikdüzü'nde olacağız. Eylem yapmayı, toplanmayı, mücadeleyi bırakacak mıyız? Şimdi bu kez tarihin en büyük açık hava halk oylamasını gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü İstanbul'un bir büyük meydanında Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna, belediye başkanlarımızın her birinin tutukluluğuna itiraz etmek için şeffaf, açık, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız? Bu mitingi Maltepe'de yapmaya var mısınız? 'Maltepe' diyenler el kaldırsın. 'Maltepe olmaz, başka yer diyenler' el kaldırsın. Yüzde 80 oyla Maltepe seçildi, Yenikapıcılar kaybetti. Buralar mitinge çok geldi, Anadolu Yakası mahsun kaldı, Anadolu Yakası'na gidiyoruz, Ekrem Başkan'a sahip çıkıyoruz. Cumartesi Maltepe, saat 12 uygun mu? 12 iyi mi? Değerli vatandaşlarımız, Saraçhane'de yaklaşık 300 bin kişiyle yaptığımız açık oylama, açık seçim sonuçlarına göre, bayram demeden Ekrem Başkan ve irademize sahip çıkmak milyonlar olup Maltepe'ye atmak üzere Cumartesi günü saat 12: 00'de Maltepe'de buluşuyoruz."