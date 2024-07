Özgür Özel, Selçuk'ta: Her Bir Metrekare Yeşil Alan Hepimizin Bu Millete Namus Borcudur.

Güncel

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Selçuk ilçesinde orman yangınlarının meydana geldiği bölgeyi ziyaret etti. Özel, "Her bir metrekare yeşil alan hepimizin bu millete namus borcudur. O yüzden hem imar planlarında, hem genişleme, şehirlerin büyüme perspektiflerinde, hem orman alanlarının artırılması, orman yangınlarına karşı tedbir ve yangın sırasındaki mücadelede pozisyonumuz kırmızı alarm pozisyonudur. Bunu buradan partinin genel başkanı sıfatıyla, yanmış bir ormanda, yüreği yanmış değerli yöneticilerimin varlığında bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için herkesi bilhassa merkezi idaredeki muhataplarımızı birlikte çalışmaya, gayret vermeye ve ortaklaşmadan korkmamaya davet ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz geçtiğimiz hafta cumartesi günü İzmir ili Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde meydana gelen yangında 350 hektar alan zarar görmüştü. Yangının yaraları sarılmaya devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangının yaşandığı Selçuk'a gitti. Arvalya Orman Kampı'nda yangından zarar gören vatandaşlarla ve yangına müdahale eden ekiplerle bir araya gelen Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye görevlileriyle alanı gezen Özel, yangına ilişkin kapsamlı bilgi alırken incelemelerin ardından açıklama yaptı.

"Orayı birkaç gün içinde yeniden ziyaret etmeyi düşünüyorum"

CHP Lideri Özel, açıklamasının başında dün İzmir Torbalı'da yaşanan patlamaya da değinirken araştırma ve inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından bir kez daha İzmir'e geleceğini belirterek şunları kaydetti:

"Dün Torbalı'da yaşanan patlama sonucunda hayatını kaybeden 5 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tedavisi sürenlere acil şifalar diliyoruz. Olayı duyduğumuzda ben aradığımda Torbalı Belediye Başkanınız olay alanına intikal etmişti. Gün boyunca kendisiyle irtibat halinde olduk. İzmir Valimiz ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla takip ettik. Oradaki olayı, soruşturmayı tüm boyutlarıyla takip edeceğiz hem de vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte hem tedavileri hem de yaraların sarılması için elden ne geliyorsa CHP'li belediyeler tarafından da yapılacak. Olayın da tekrarlanmaması için hem adli soruşturmayı hem teknik soruşturmayı arkadaşlarımız çok dikkatli bir şekilde takip ediyor. Bugün Torbalı sürecini henüz daha kriz anı yatışmadığı için oradaki çalışmalara engel olmamak amacıyla oraya gitmedik. Orayı birkaç gün içinde yeniden ziyaret etmeyi düşünüyorum. Tamamen bütün deliller toplandıktan ve çalışmalar normalleştikten sonra."

"Kızılçam ormanının bu hale gelmesi 50 yıl sonra"

Yanan orman florasının tam anlamıyla kendine gelmesinin çok uzun yıllar alacağına dikkat çeken Özel tüm vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı ve tedbirli olmaya davet ederek şunları söyledi:

"Şu anda cumartesi günü çıkan gece boyunca süren yangına başta İzmir, Aydın Büyükşehir Belediyelerimizin İtfaiye Daire Başkanlıkları cansiperane gayret gösterdiler. Egenin tüm illerinden buraya yardımlar geldi ve sabaha karşı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. İçinde bulunduğumuz yer bir orman kampı. Buradaki vatandaşların nefes aldıkları piknik yaptıkları bir bölge. Orayı kaybetmiş durumdayız. Her bir ağaç kayıp. Çünkü ağaçların dışında 350 hektardaki tüm canlı yaşamını kaybediyoruz. Hayvanlar, böcekler, bitkiler ölüyor. Bir daha buraya, böyle bir kızılçam ormanının bu hale gelmesi 50 yıl sonra, 2075 yılında belki yangından bir gün önce ancak dönebilmiş olacağız. Bunu şunun için ifade etmek istiyoruz ki her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda bireysel sorumluluğu var. Bu yangını biri cumartesi günü Menderes'te olanı. İzmir'de 14 farklı yerde sekiz farklı ilçede orman yangınlarına müdahale ettik.

"Yangınların yüzde 98'i insan kaynaklı oluyor"

Her bir vatandaşımızın orman yangınları konusunda bireysel sorumluluğu var. İzmir'de Cumartesi günü 14 farklı yerde 8 farklı ilçede orman yangınlarına müdahale ettik. Örneğin Çeşme'deki yoldan geçen birinin sigara izmaritinden, Menderes'teki bir hobi bahçesindeki sigara izmaritinden çıktı. Burada daire başkanlarımız araştırmaların çok yönlü devam ettiğini ifade ediyorlar. Doğal yollarla mı yoksa insanla mı… Ama bu tip yangınların yüzde 98'i insan kaynaklı oluyor. O yüzden önce her bir vatandaşımızın dikkatli ve sorumlu olmaya davet ediyoruz."

"Yerel yönetimleri bu işlerin dışında bırakmaya çalışan bir takım yaklaşımlar vardı"

Yangınlara müdahalede iş birliğinin önemine vurgu yapan Özel, geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketleri örneklerini hatırlatarak, merkezi yönetimin alması gereken önlemler olduğunu vurguladı. Özel şunları söyledi:

"Ayrıca biz tabi yangını söndürürken büyük bir dayanışma içindeyiz ama bu sonuçta kriz belediyeciliği, kriz ortaya çıktıktan sonra bununla mücadele etme. Ama bundan sonraki süreçlerde bizim bütün belediyelerimizin, yerel yönetimlerin, genel yönetime bağlı orman işletme müdürlüklerinin hem tedbir, önlem ve öngörü ile bir çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Onun için Ege ölçeğinde, Ege Belediyeler Birliği bünyesinde hem daire başkanlarımızın büyükşehirler için, diğer şehirler için itfaiye müdürlüklerimizin, hem de ilgili genel sekreter yardımcıları ya da belediye başkan yardımcılarının, büyükşehirler için genel sekreter yardımcılarımızın katılımıyla Ege'deki orman yangınlarına nasıl daha ciddi önlemler alınabilir? Nasıl bundan sonraki süreçlerde hem önlemede, hem söndürmede, hem geri kazandırmada neler yapabiliriz? Bunu çalışacağız. Bu konuda yapılması gereken çok şey var.

Buradaki orman bölge müdürlüğü için demiyorum ama geçen sene 2021'de 350 bin hektar, yani buradakinin bin katı orman kaybettiğimiz 2021 yılında bir deneyimimiz var. Yerel yönetimleri bu işlerin dışında bırakmaya çalışan bir takım yaklaşımlar vardı. Geçen cumartesi biz bunu burada görmedik. Bundan dolayı memnunuz. Ama merkezi yönetimin alması gereken çok tedbir var. Üç yıl öncesine kadar bize helikopter lazım değil yaklaşımının ne kadar yanlış çıktığını, bize nelere mal olduğunu görmüştük."

"Ortak çalışalım yaklaşımımız yine Cumhur İttifakı tarafından reddedildi"

CHP'nin orman yangınlarıyla mücadele için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önerisinin Cumhur İttifakı tarafından reddedildiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bunları konuşmak için TBMM'yi geçtiğimiz hafta orman yangınlarının sebepleri, sonuçları ortadan kaldırılması, geri kazanım meselesine ilişkin kapsamlı bir önerge verdik ki hatırlarsanız, Diyarbakır- Mardin arasında bölgede 15 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bir büyük felaketten sonra ancak nedense Meclis'in bu konuda bir komisyon kurması, tüm partilerin siyaset üstü ya da siyasetin tam içinde ama siyasi rekabeti dışlayan bir çalışma yürütmesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Dedik ki herkesin orman mühendisi milletvekilleri var, teknik anlamda donanımlı yerel yönetimlerden gelen milletvekillerimiz var. Kurulacak komisyon kimi çağırsa, Meclis çağırdığı zaman seferber oluyorlar. Ama bu bilgiyi elde edelim, çalışalım, ortak çalışalım yaklaşımımız yine tuhaf bir anlayışla Cumhur İttifakı tarafından reddedildi. Ege'de gerçi belediyeleri, büyükşehir ya da il belediyeleri olmamakla beraber biz nerede bu konuda bir çalışma yaparsak, AKP ve MHP'li arkadaşlarımızın kıymetli görüşlerine başvuruyoruz. Çünkü bu işler ortak akıl ve irade ile yönetilecek işlerdir.

Ayrıca bir ilave bilgi olarak, tabi bu sadece orman yangını ile mücadele değil orman alanlarının korunması, kent suçlarına karşı ormanların korunması noktasında, Sabancı Üniversitesinden çok değerli bir akademisyenimiz, çok uluslu bir dergide ve hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, şu anda dünyanın gündeminde. Türkiye çok fazla bunu tartışamadı. Ama AKP'nin göreve geldi yerlerdeki, göreve geldiği gün ve bıraktığı gün arasındaki uydu görüntüler, uydu fotoğraflarında her yüzde 1'lik alanlardaki yönetimi devralmalarında orman varlığında yüzde 3,6'lık gerileme oluyor. Bu inanılmaz bir korelasyon."

Kente karşı suçlarda, alınacak tedbirlerin alınmasında, orman varlıklarını korumaya yönelik çevreci, yeşil bir bakış açısından ülkeyi yönetenler ve onların yöneticileri, yerel yöneticileri mahrum durumdalar.

CHP'nin bu konudaki en üst düzeyde kararlılığını, partinin Genel Başkanı olarak ifade etmek istiyorum ki her bir metrekare yeşil alan hepimizin bu millete namus borcudur. Her bir çam ağacı, her bir makilik arazi, her bir maki bu memlekete bizim borcumuzdur. O yüzden hem imar planlarında, hem genişleme, şehirlerin büyüme perspektiflerinde, hem orman alanlarının artırılması, orman yangınlarına karşı tedbir ve yangın sırasındaki mücadelede pozisyonumuz kırmızı alarm pozisyonudur. Pozisyonumuz kentte doğaya, çevreye saygılı bir pozisyondur. Bunu buradan partinin genel başkanı sıfatıyla, yanmış bir ormanda, yüreği yanmış değerli yöneticilerimin varlığında bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için herkesi bilhassa merkezi idaredeki muhataplarımızı birlikte çalışmaya, gayret vermeye ve ortaklaşmadan korkmamaya davet ediyoruz."