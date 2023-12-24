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Özgür Özel, Sözleşmeli Piyade Er Enis Budak'ın Manisa'daki Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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Özgür Özel, Sözleşmeli Piyade Er Enis Budak'ın Manisa'daki Cenaze Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Irak’ta Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen sözleşmeli piyade er Enis Budak’ın Manisa’da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ile Akhisar Hava Meydan Komutanlığı’nda şehidin cenazesini de karşıladı.

Özgür Özel, Sözleşmeli Piyade Er Enis Budak\'ın Manisa\'daki Cenaze Törenine Katıldı
24.12.2023 - 21:57,
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Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ/ Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Irak'ta Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen sözleşmeli piyade er Enis Budak'ın Manisa'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ile Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda şehidin cenazesini de karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özel, Kuzey Irak'ta Pençe Kilit bölgesinde dün şehit düşen sözleşmeli piyade er Enis Budak için Manisa Saruhanbey Camii'nde bu akşam düzenlenen cenaze törenine katıldı. Memleketine gelen Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ile Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nda şehit Budak'ın cenazesini karşıladı. Özgür Özel, camide Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte saf tuttu.

Özel'e cenazede; CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.

Özel'in, camiye gelişi ve ayrılması sırasında küçük bir grubun slogan attığı görüldü.

Şehidin cenaze namazının ikindi namazı sonrası kılınacağı duyurulmuştu. Ancak şehit naaşının Ankara'dan gönderilmesine ilişkin işlemler nedeniyle cenaze namazı hava kararınca saat 18.00 sonrasında kılınabildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Özgür Özel, Sözleşmeli Piyade Er Enis Budak'ın Manisa'daki Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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