Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Filistinliler için bağımsız bir vatan kurulması çağrısında bulundu

Güncel

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Filistinliler için 1967 öncesi sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir vatan kurulması çağrısında bulunarak, "Filistin'deki kardeşlerimiz için ayağa kalkmalı ve İsrail'in insanlık dışı ve barbarca vahşetini durdurmak için birleşik bir cephe ortaya koymalıyız." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"nda konuşan Dar, toplantı için Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Pakistan hükümeti ve halkı adına en içten teşekkürlerini sunmak istediğini dile getirdi.

Bugün Gazze'de yaşananların, hayal edilemeyecek boyutlarda, eşi benzeri görülmemiş bir trajedi olduğunu vurgulayan Dar, İsrail işgal güçleri tarafından 40 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, on binlercesinin de yaralandığını anlattı.

Dar, dünyanın, orantısız bir biçimde çok sayıda kadın ve çocukla birlikte sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesine tanık olduğunu, İsrail güçlerinin, Filistinlilerin varlığını hedef almak için sistematik olarak hastaneleri ve hayati önem taşıyan altyapıları bombaladığına dikkati çekti.

İsrail'in hastanelere, sağlık kuruluşlarına önceden planlanmış şekilde saldırdığını belirten Dar, şöyle devam etti:

"İsrail'in aralıksız ve acımasız saldırganlığı, Filistin halkını yok etmeye yönelik apaçık bir girişimdir. Dünya, İsrail işgal güçlerinin, uluslararası hukuka dayalı dünya görüşünü ve Uluslararası Adalet Divanının emirlerini hiçe sayarak, çağımızın en büyük katliamlarından birisini yaptığına tanık oluyor. Bu vahşet karşısında sessiz kalmayı seçenleri tarih doğru olarak yargılamayacaktır."

İsrail'in açlığı ve kıtlığı savaş silahı olarak kullandığını aktaran Dar, İsrailli yerleşimcilerin yardım konvoylarına yönelik son saldırıları ve İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinin, sivilleri aç bırakma niyetiyle insani yardım malzemelerinin kasıtlı olarak engellenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Bunun, uluslararası insani hukuk ve savaş hukuku kapsamındaki savaş suçlarının tarihinde tamamen yeni ve korkunç bir sayfa olduğunu vurgulayan Dar, uluslararası toplumun, Filistinlilere uygulanan bu toplu cezalandırmayı durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını kınıyoruz ve derhal ateşkes sağlanması ve Gazze'ye engelsiz insani yardım akışı sağlanması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Dar, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail için verdiği Refah'taki askeri saldırısını derhal durdurması yönündeki talimatının gecikmeksizin uygulanmasını, uluslararası toplumun, cinayetleri durdurmak ve insani acıları durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"İsrail'in insanlık dışı ve barbarca vahşetini durdurmak için birleşik bir cephe ortaya koymalıyız"

Pakistan'ın işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı olarak adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışı sürekli olarak desteklediğini belirten Dar, İsrail'in işgal altındaki tüm Arap topraklarından tamamen çekilmesi, Filistin halkının vazgeçilmez haklarının iade edilmesi, Filistin'e dönüş hakkı da dahil olmak üzere, Filistinliler için 1967 öncesi sınırların ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir vatan kurulması çağrısı yaptı.

Dar, şöyle devam etti:

"Pakistan, Araplar ve İsrail arasındaki tüm önemli anlaşmazlıkların kapsamlı bir çözümü sağlanmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barışın olamayacağına inanıyor. Egemen, sürdürülebilir ve sınırları bitişik olan bir Filistin devletinin kurulması, bölgesel barış ve istikrarın mutlak ön şartıdır.

Filistinlilere yönelik korkunç cinayetler, kötü muamele ve tehcir karşısında sessizlik ve eylemsizlik bir seçenek değildir. Filistin'deki kardeşlerimiz için ayağa kalkmalı ve İsrail'in insanlık dışı ve barbarca vahşetini durdurmak için birleşik bir cephe ortaya koymalıyız."

D-8 teşkilatının, Filistin halkının acılarına son vermek için ilgili tüm uluslararası forumlarda ekonomik olduğu kadar siyasi gücünü de kullanması gerektiğini dile getiren Dar, İsrail işgal güçlerinin bu açıkça yasa dışı ve soykırım niteliğindeki eylemine derhal ve koşulsuz olarak son vermesinin mutlak bir zorunluluk olduğunu söyledi.

"İsrail'in orantısız ve aralıksız saldırganlığının yol açtığı yıkımın boyutu benzersizdir"

Dar, D-8 platformu aracılığıyla Gazze halkına yönelik insani yardımları koordine edebileceğini ve saldırı sona erdiğinde yeniden inşa çabalarında da rol oynayabileceklerini aktardı.

"Filistinlilerin hayatlarını ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etmelerini istiyorsak ve İsrail'in onları ortadan kaldırmasa bile kalıcı olarak sakat bırakma yönündeki hain tasarımında başarılı olmasına izin vermemek istiyorsak bu çok önemlidir." diyen Dar, bu toplantının, aynı zamanda İsrail saldırganlığını durdurmak ve kuşatma altındaki Gazze halkına tüm insani yardım kanallarını açmak için ortak ve acil bir uluslararası eylem çağrısı ve kampanyasına da öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

Dar, Pakistan'ın Filistinliler için halihazırda 8 yardım sevkiyatı gönderdiğini, belirterek, sözlerini, "İsrail'in orantısız ve aralıksız saldırganlığının yol açtığı yıkımın boyutu benzersizdir. Dolayısıyla Gazze'nin restorasyonu ve rehabilitasyonuna yönelik olağanüstü bir uluslararası çaba gerekmektedir. Şimdi hepimiz bir araya gelip Filistinli kardeşlerimize anlamlı destek vermek için harekete geçelim." diye tamamladı.