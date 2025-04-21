Papa Franciscus\'un vasiyeti belli oldu

Vatikan, hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

PAPANIN ÖLÜM NEDENİ İNME GEÇİRME VE KALP YETMEZLİĞİ

Vatikan, bu sabah 88 yaşında yaşamını yitiren Papa Franciscus'un ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı. Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa bu sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde vefat etti. Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu bildirildi. Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

AZİZE BÜYÜK MERYEM BAZİLİKASI'NA DEFNEDİLMEK İSTEMİŞ

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı. Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

MEZAR TAŞINDA SADECE FRANCİSCUS YAZACAK

Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti. Bu arada, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda akşam saatlerinde Papa Franciscus'un anısına dua etkinliği yapıldı. Meydanda toplananların, Papa Franciscus'u alkışladığı görüldü. Diğer yandan, İtalya Kültür Bakanlığı da Papa Franciscus'u anmak için Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un ışıklarını kapattığını bildirdi.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünden sonra 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor. Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor. Yine Kilise normlarına göre Papa Franciscus'un ölümünden sonraki 15 ila 20. günde, bu durumda 6-10 Mayıs tarihlerinde Kardinaller Meclisi'nin yeni Papa'yı seçmek üzere ilk oturumunu yapması öngörülüyor.

İtalyan basınında, tüm seçici kardinallerin Roma'ya erken ulaşmış olması durumunda ise Papalık Seçiminin (Konklav) başlangıcının da öne alınabileceği belirtildi.

PAPA FRANCİSCUS'UN HASTALIĞI

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca tedavi gören Papa Franciscus, 23 Mart'ta taburcu edilmişti. Papa'nın taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet döneminde kalması gerektiği belirtilmişti. Papa Franciscus'un doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı. Kardinal Joseph Farrell, bu sabah yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un yerel saatle 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

PAPA FRANCİSCUS KİMDİR?

13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. lideri olarak seçilen Papa Franciscus, Latin Amerika'dan seçilen ilk papa ve Cizvit tarikatından gelen ilk kişiydi. Görevi süresince Katolik Kilisesi'nde önemli reformlara imza atarak, daha kapsayıcı ve merhamet odaklı bir yaklaşımı benimsedi. Göçmenler, yoksullar ve marjinal gruplar için gösterdiği hassasiyetle tanındı; iklim değişikliği, sosyal adalet ve ekonomik eşitsizlik gibi konularda açık sözlü bir liderlik sergiledi.

Papa Franciscus, geleneksel Latin ayinlerine sınırlamalar getirmesi, boşanmış bireylerin ayine katılımına izin vermesi ve LGBTQ+ bireyler hakkında "Ben kimim ki yargılayayım?" şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu reformist yaklaşımı, bazı muhafazakâr Katolik çevrelerde tartışmalara neden oldu. Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'ni daha açık, şeffaf ve sosyal adalet odaklı bir yapıya dönüştürme çabalarıyla hatırlanacaktır. Görevi süresince, kilise içinde ve dışında reformları teşvik etti ve daha kapsayıcı bir kilise vizyonu sundu.?