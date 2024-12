"Pazardan Bir Şey Almadan Gidiyoruz" Diyen Vatandaşa Yanıt Veren İmamoğlu: "Ekonomi Hepimizi Yakıyor"

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde kurulan pazarı gezdi. Pazar ziyareti sırasında bir vatandaş İmamoğlu'na "Hayat pahalılığından çok şikayet ediyoruz. İnan ki pazardan bir şey almadan gidiyoruz" diye dert yandı. İmamoğlu ise, "Ekonomi hepimizi yakıyor, biz bile işimizi yapamıyoruz" dedi. İmamoğlu daha sonra mahalledeki bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde kurulan pazarı gezdi. Pazar ziyareti sonrası aynı yerde bulunan bir kahvehaneye giden İmamoğlu burada vatandaşların dertlerini dinledi. İmamoğlu'nun Esenler'deki pazar gezisi sırasında bir vatandaş şöyle konuştu:

"Dersimi çalıştım geldim oyumu kullandım"

"İlk seçiminizde, ben 16 kredilik dersimin sınavına çalıştım, geldim Zonguldak'tan oy verdim. Ama bana kutlama nasip olmadı. İkinci seçimde bana kutlama nasip olmadı. İlk üniversitede yokluk çektim. İstanbul'da yaptıklarınız önemli benim için. İstanbul'da kent lokantası var. Bir dünya şeyler var, öğrencilere burs vermeniz, kütüphaneler, yurtlar Allah razı olsun senden."

"Oy aldık bu iş bitti demiyorsunuz"

Bir pazarcının "Sizleri burada görmek ne kadar mutlu 'oy aldık bu iş bitti' demiyorsunuz" demesi üzerine İmamoğlu "Biz pazar geziyoruz, her zaman sizinle beraberiz" diye karşılık verdi. Sohbet sırasında bir pazarcı da İmamoğlu'na çorap hediye etti.

"Ekonomi hepimizi yakıyor"

Başka bir vatandaşın "Hayat pahalılığından çok şikayet ediyoruz. İnan ki pazardan bir şey almadan gidiyoruz" sözlerine ise İmamoğlu "Ekonomi hepimizi yakıyor, biz bile işimizi yapamıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"Çok istiyorum iyi okuyun"

Okulu bıraktığını söyleyen bir çocuğa İmamoğlu "Okulu bırakma ama, biz sizi destekliyoruz ama" derken, 4 kardeşinin olduğunu söyleyen küçük çocuk ise kardeşlerinin hem okuduğunu hem çalıştığını söyledi. Başka öğrencilerin de yanına gelmesi üzerine İmamoğlu "Benim kızım da 8'e gidiyor. Heyecanlı, bu sene sizin gibi o da sınava hazırlanıyor. İnşallah başarılı olursunuz. Benden bir istediğiniz var mı" sorusuna ise öğrenciler "Canınızın sağlığı" yanıtını verdi. İmamoğlu "Çok istiyorum, iyi okuyun meslek sahibi olun. Kızlarımız hele… Bu dönem kızların dönemi olmalı" dedi.

"Okuldan çıktım inşaat süpürdüm, inşaat malzemesi dükkanında çalıştım"

Pazarcılık yapan küçük bir çocuğu gören İmamoğlu "Çocuklarımız okusun meslek sahibi olsun. Bu da meslek, boşlukta gelsin yardım etsin. Mesela meslek lisesinde muhasebe okusun. Parasının hesabını bilsin yani anlatabildim mi? İlla başka bir okul okumasına gerek yok. Muhasebe okusun meslek sahibi olsun. Çocuklar buraya da gelsin. Ben diyorum ki babam beni iyi ki çalıştırdı. Okuldan çıktım inşaat süpürdüm, inşaat malzemesi dükkanında çalıştım onun için çalışan çocukları ben seviyorum ama bir yanda da okusunlar" diye konuştu.

" Esenyurt Belediyesi'ni arayalım diyecem ama kayyum var"

Bir vatandaşın ise "Başkanım bizim bir sorunumuz var. Esenyurt'ta bizim bir arsamız var, yıllardır davalığız belediye ile. Üzerine kaymakamlık yapılmış, sağlık ocağı yapılmış" demesi üzerine İmamoğlu "Esenyurt Belediyesi'ni arayıp soralım diyeceğim ama orada kayyum var. Ama yine de senin işini not alalım" şeklinde konuştu.

Pazar ziyareti sonrası bir kahvehane giren İmamoğlu ile vatandaş arasında şu diyalog geçti:

Vatandaş: Hurma 100 lira, domates 60 lira

İmamoğlu: Onun hesabını oradan itibaren maliyetini alıp getirmek. Ekonomi mi sorumlusu, yoksa başka bir şey mi?

Vatandaş: Yakıttan kaynaklanıyor.

İmamoğlu: Tamam ama ne yapsın adam?

Vatandaş: 30 milyara, Adana'dan bir kamyon 30 milyara (bin lira) geliyor.

İmamoğlu: Ekonomi ekonomi.

Vatandaş: Çiftçi kazanamıyor aracı kazanıyor.

"Bu sene bir milyon 773 bin kişi bizden yardım istedi. Ekonomiyi düzeltmek zorundayız"

İmamoğlu: Ama biz ne yaptık mesela? Emekli 'pazara gidemiyorum' dedi. Bak daha geçen hafta on bin emeklinin cebine on bin lira koyduk. Bak on bin. On bin emeklinin cebine on bin lira koyduk. Sosyal yardımları arttırdık geçen sene 750 bin kişi bizden sosyal yardım talep etti. Bu sene bir milyon 700 bin kişi iki kat. Rakamlar orada. Bu sene bir milyon 773 bin kişi bizden yardım istedi. Ekonomiyi düzeltmek zorundayız. Feryadın hem hakkın hem de bütün doğallığınla yaşıyorsun onu, ben anlıyorum seni.

Vatandaş: Üretmeyen ülke boş ülkedir. Samanımızı bile dışarıdan alıyoruz yani. Hayvancılık bitti, çiftçilik bitti. Her şey bitti. Adanalıyım ben, Adana'da normalde pamuk ekilirdi. Hepsini meyve ağaçları yapmışlar. Zeytin ağacı yapmışlar. Çünkü çiftçi kazanamıyor. Pamuk tarlasını adam ne yapmış? Nektarin, kayısı yapmış. Fazla masrafı yok.

İmamoğlu: Emek yoğun hiçbir iş ülkede ne yazık değerini bulamıyor.

Vatandaş: Esenler gibi yerde 25 bin lira 30 bin lira kira. Esenler gibi yerde.

Söz alan başka bir vatandaş ise : Trakya'da geçen sene buğday 7 liraydı bu sene 9 lira. Ekmek çıktı 12 lira 12,5 liraya.

Vatandaş: Ben Adana'ya gidiyorum. Kadirli'denim ben. Karpuzun kilosu beş lira, burada da beş lira. Normalde orada aşağı olması lazım ama yok. Çünkü büyükşehirle artık yarışıyor, küçük yerlerde aynı fiyatı veriyor. Ev kiraları da almış başını gitmiş. Kaderiyle de aynı ev kiraları 10 milyar, 15 milyar (bin lira) aşağıya yok.

İmamoğlu: Ekonomik kaos bu