İstanbul\'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yer alan Özel Emsey Hastanesi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇATIDAKİ BAZ İSTASYONUNDA YANGIN ÇIKTI

Çatıda bulunan baz istasyonunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü, binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hem çatıdan hem de bina çevresinden müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Hastanede paniğe neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.