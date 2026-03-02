Polis Memuru Ailesini Katletti - Son Dakika
Son Dakika Logo

Polis Memuru Ailesini Katletti

02.03.2026 16:20
Antalya'da, polis memuru Muharrem Giyar, eşi ve iki kızını öldürdü, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.

1) EŞİNİ VE İKİ KIZINI ÖLDÜREN POLİS HAKKINDA 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

ANTALYA'da eşi Fatma (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) beylik tabancasıyla öldüren ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen polis memuru Muharrem Giyar (37) savunmasında, "Eşimi öldürdükten sonra cezaevine gireceğimi biliyordum. Çocuklarımın geleceği için bir anlık öfke sonucu eylemi devam ettirdim" dedi.

Olay, 12 Kasım 2025'te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Giyar, eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar ve Merve'yi tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Giyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muharrem Giyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Muharrem Giyar hakkında hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Muharrem Giyar'ın olay günü tartıştığı eşi Fatma Giyar'ın başı, yüzü, kolu, göğüs bölgesi ve bacaklarına ateş ettiği ardından aynı silahla kızı Meral Ebrar Giyar'ı başına isabet eden kurşunlarla, Merve Giyar'ı ise 4 kurşunla öldürdüğü belirtildi.

EŞİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sanık Giyar, iddianamedeki ifadesinde, eşinin 10 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, 2 kez hastanede yatarak tedavi gördüğünü belirterek, "Eşimin yaklaşık 1 haftadır uyku sorunu mevcuttu. Kendisi uyumadığı gibi beni ve çocukları da uyutmuyordu. İlaçlarını almadığını fark ettim. Kendi çocuklarımı cinsel yönden istismar ettiğim şeklinde asılsız birçok beyanda bulunmaktaydı" dedi.

'ATEŞ ETTİM SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Eşi ve çocuklarını vurduktan sonra kendisini de vurmak istediğini ancak yapamadığını kaydeden Giyar, şunları anlattı: "Saldırganlık hali son zamanlarda iyice artmıştı. O gün izinli olduğum için evdeydim. Gün boyu tartışmamız devam etti. Kendisini tedavi olma konusunda bir türlü ikna edemedim. Yatak odasında mevcut dolapta bulunan zimmetli silahımı dayanamayarak aldım. Birlikte yatak odasındaydık. Kapıdan çıkarken önce sağ bacağına doğru bir el ateş ettim. Yere düştükten sonra bir elde kafasına ateş ettim. Çocuklarım bu sırada salondaydı. Sesi duyup koridora geldiler. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Ben de intihar etmeyi düşündüm ancak yapamadım."

'MAALESEF BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI'

Çocukları ile arasında bir sorun olmadığını iddia eden Giyar, "Eşimi öldürdükten sonra cezaevine gireceğimi biliyordum. Çocuklarımın geleceği için bir anlık öfke sonucu eylemi devam ettirdim. Anne ve babasız yaşamalarının çok zor olacağını bir anlık düşünce ile değerlendirdim ve maalesef böyle bir olay yaşandı, pişmanım" dedi. Giyar'ın yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haber: İrem Başdaş/ Antalya

