Prof. Dr. Naci Görür: Marmara\'da iki fay birden kırılırsa 7,4\'e kadar deprem olabilir

Olası Marmara depremiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da Adalar fayının boyu 45 kilometre eğer bu fay kırılırsa, en fazla 7 şiddetinde deprem üretir. Diğeri Yeşilköy açıklarından başlayıp Orta Marmara çukurluğuna kadar gelen 65-70 kilometrelik Kumburgaz fayıdır eğer kırılırsa minimum 7,2 şiddetinde deprem üretir. Bu ikisi birden kırılırsa şiddet 7,4'e kadar çıkar." dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Beklenen Marmara Depremi ve Ekonomik Etkileri" adlı konferansta, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrası yaptıkları çalışmalarla yetkililere, bölgenin yeni bir deprem için hedef haline geldiği uyarısında bulunduklarını söyledi.
Olası Marmara depreminin şiddetinin kırılacak fay hattına göre değişiklik göstereceğini öngördüğünü belirten Görür, şöyle konuştu: "Marmara'da Adalar fayının boyu 45 kilometre eğer bu fay kırılırsa, en fazla 7 şiddetinde deprem üretir. Diğeri Yeşilköy açıklarından başlayıp Orta Marmara çukurluğuna kadar gelen 65-70 kilometrelik Kumburgaz fayıdır eğer kırılırsa minimum 7,2 şiddetinde deprem üretir. Bu ikisi birden kırılırsa şiddet 7,4'e kadar çıkar.
Orta Marmara çukurluğundan Tekirdağ'a kadar olan Tekirdağ fayının biz kırılmış olduğunu biliyoruz. Özellikle 1912 Şarköy depremi sırasında ki o deprem sadece karada olmamış denizdeki o kısmı da kırmış ve büyük ölçüde enerjisini boşaltmıştır. Tekirdağ fayının kırılmış olduğunu biz denizaltı araştırmalarıyla saptadık."
Görür, deprem uyarılarının bir kesim tarafından "felaket tellallığı" olarak değerlendirildiğini ancak depremin doğal bir gerçeklik olduğunu vurguladı.
Herkesin depreme hazırlıklı olması ve gereken önlemleri alması gerektiğini bildiren Görür, "Devekuşu gibi başını kuma gömerek bizleri dinlemek ve deprem lafını duymak istemeyenlerin çoğu öldü. Kuzey Anadolu Fay Hattı, yani Bingöl Karlıova'dan başlayıp Marmara Denizi'ne kadar gelen bu fay hattı, her nerede bir deprem oluşturursa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelir, bu hep böyle olmuştur. Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya doğru taşımaktadır." dedi.
Son Dakika › Güncel › Prof. Dr. Naci Görür: Marmara'da iki fay birden kırılırsa 7,4'e kadar deprem olabilir - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?