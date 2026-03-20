Ramazan Bayramı Kutlamaları ve Önemli Açılış Törenleri

20.03.2026 00:11
6 Nisan 1920 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Ayasofya'da kılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'da bayram namazını kıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı da bayram namazı kıldıracak. Spor alanında ise Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde maç yapacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Rize/16.30)

2- Ramazan Bayramı kutlanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılacak.

(İstanbul/07.39)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Beştepe Millet Camisi'nde kılacak.

(Ankara/07.23)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kılacak.

(Manisa/07.44)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Polisevi'nde yapılacak bayramlaşma programına katılacak, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak ve teşkilatla bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Tekirdağ/11.00/14.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram namazını Yakutiye ilçesindeki Ulu Cami'de kılacak, Van Valiliği'ni, Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nı ziyaret edecek, ardından Edremit Uygulama Oteli'ndeki bayramlaşma programına katılacak.

(Erzurum/06.49/Van/11.00/13.30/15.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılışı Programı'na iştirak edecek.

(Rize/15.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

(Ankara/07.23)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşma programlarına katılacak.

(Kastamonu/14.30/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazı kıldıracak, hutbe irad edecek.

(İstanbul/07.39)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi, İspanya'da Badalona Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic'in rakibi belli olacak.

(Badalona/14.00)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Hastanesi, Fenerbahçe Beko, İçişleri Bakanı, Ramazan Bayramı, Numan Kurtulmuş, Tenzile Erdoğan, Bayram Namazı, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Spor, Van, Son Dakika

