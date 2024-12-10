Resmi Gazete'de Yayımlandı... Özel Gruplara Ücretsiz veya İndirimli Kamu Hizmeti Sunan İşletmecilerin Gelir Desteği Artırıldı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de Yayımlandı... Özel Gruplara Ücretsiz veya İndirimli Kamu Hizmeti Sunan İşletmecilerin Gelir Desteği Artırıldı

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, ulaşım hizmeti veren gelir desteği ödemesinden yararlanan işletmecilerin gelir desteği artırıldı.

10.12.2024 01:12  Güncelleme: 01:28
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(ANKARA) - Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, ulaşım hizmeti veren gelir desteği ödemesinden yararlanan işletmecilerin gelir desteği artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, yönetmelik kapsamında gelir desteği ödemesinden yararlanan işletmecilere yapılan gelir desteği ödemesi artırıldı.

4736 sayılı Kanun kapsamında; engelliler, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler, kamu hizmetlerinde görev alanları, ücretsiz veya indirimli yararlandıran işletmelere;

"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 3 bin 375 TL olan ödeme 4 bin 658 TL'ye, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin TL olan destek ödemesi 6 bin 210 TL'ye, Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 375 TL olan destek ödemesi 4 bin 658 TL'ye ve Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 2 bin 700 TL olan destek ödemesi ise 3 bin 726 TL'ye yükseltildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Resmi Gazete'de Yayımlandı... Özel Gruplara Ücretsiz veya İndirimli Kamu Hizmeti Sunan İşletmecilerin Gelir Desteği Artırıldı - Son Dakika

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