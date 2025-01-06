Rojin Kabaiş'in Ölümü Üzerine Barolardan Ortak Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rojin Kabaiş'in Ölümü Üzerine Barolardan Ortak Açıklama

Rojin Kabaiş\'in Ölümü Üzerine Barolardan Ortak Açıklama

Van'da kaybolduğu günden 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü ile ilgili dosyada kısıtlılık kararının kaldırılması gerektiği ifade edildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, olayın intihar algısı ile kapatılmasına karşı olduğunu belirtti.

06.01.2025 17:22  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için, 10 baro tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, dosyadaki kısıtlılık kararının kaldırılmasının, dosyadaki eksikliklerin tespit edilmesini ve çözüme ulaşılmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim'de Mehmet Emin Ankay (60) tarafından kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulundu. Otopsi sonucuna göre Rojin'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtildi. Rojin'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Şırnak, Iğdır, Muş ve Bitlis Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından Van Barosu Tahir Elçi Toplantı ve Konferans Salonu'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile avukatlar katıldı.

Basın açıklamasını Van Barosu avukatlarından Mariye Bildirici Borazan okudu. Borazan, Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin ilk günden itibaren dosyaya dahil olduğunu söyleyerek, dosyada bulunan kısıtlılık kararının kaldırılması gerektiğini ifade etti. Bu kararın kaldırılmasının, dosyadaki eksikliklerin tespit edilmesini ve çözüme ulaşılmasını kolaylaştıracağını belirten Borazan, "Rojin Kabaiş dosyasında alınan ilk ATK raporu birçok eksiklik barındırmaktadır. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yapılan talep ve itirazlar dosyada mevcuttur. İtirazlar ve talepler üzerine alınan ek rapor ise soruların neredeyse hiçbirini yanıtlamayacak şekilde, yalnızca sonuç kısmı değiştirilerek, adeta dosyada başka bir bilgi yer almasının ve soruşturmaya devam edilmesinin gereksiz olduğu intibası uyandıracak şekilde hazırlanmıştır. Rapordaki tek değişiklik suda kalma süresinin Rojin'in kaybolduğu gün ile uyumlu olduğu bilgisi olmuştur. Raporun bu haliyle kabul edilmesi mümkün değildir. Ek rapora ilişkin talep ve itirazlar dosyaya sunulmuştur" dedi.

İlk günden itibaren olayın intihar olduğu algısı yaratılmaya çalışıldığını belirten Avukat Borazan, "Öncelikle, dosyadaki kısıtlılık kararına rağmen Rojin'in telefonunda intihar ettiği algısını güçlendirecek aramalar yapıldığı ile ilgili haber paylaşan haber kanalları hakkında Van Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirtmek isteriz. ATK raporlarında Rojin'in ölümünün intihar mı, kaza mı, cinayet mi olduğu hususunda net bir açıklama yapılmamıştır. Suda boğulmanın hangi yolla ve ne tür bir suda olduğu ile ilgili de bir netlik bulunmamaktadır. Hal böyleyken bu şüpheli kadın ölümünün üstü kapatılması gereken bir intihar olduğunu kabul etmek bizler için mümkün değildir. Her bir şüpheli kadın ölümünü maddi gerçeklik akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde ortaya çıkana kadar soruşturmak yargı makamlarının görevidir" diye konuştu.

Dosyada henüz bir şüphelinin belirlenmediğini, bilirkişi raporunun alınmadığını da belirten Avukat Borazan, "Rojin'in telefonundaki veriler açılmamış ve cansız bedeni üzerindeki DNA örneklerinin sahipleri tespit edilememiştir. Bu eksiklikler, soruşturmanın ciddiyeti konusunda ciddi şüpheler yaratmaktadır. Dosyada Van Barosu olarak yapılan işlemler ve erişilebilen dosya içeriği ile ilgili ayrıntılı rapor yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Güvenlik, Adli Tıp, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in Ölümü Üzerine Barolardan Ortak Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:55:26. #1.12#
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in Ölümü Üzerine Barolardan Ortak Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.