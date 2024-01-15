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Romanya'da Çiftçi ve Kamyon Sürücülerinin Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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Romanya'da Çiftçi ve Kamyon Sürücülerinin Protestoları Devam Ediyor

Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücülerinin protestoları yeni katılımlarla günlerdir sürerken eylemciler hükümetten yüksek sigorta primlerinin düşürülmesini ve destekleme ödemelerinin artırılmasını talep ediyor. Protestolar, zorunlu trafik sigortasına yapılan zamlar, gelir vergisinin artırılması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine tepki gösteren çiftçiler ve kamyon sürücüleri tarafından başlatılmıştır. Nakliyeciler ve çiftçilerin temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca protestoların devam edeceği duyurulmuştur.

Romanya\'da Çiftçi ve Kamyon Sürücülerinin Protestoları Devam Ediyor
15.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:30
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Romanya'da çiftçiler ve kamyon sürücülerinin protestoları yeni katılımlarla günlerdir sürerken eylemciler hükümetten yüksek sigorta primlerinin düşürülmesini ve destekleme ödemelerinin artırılmasını talep ediyor.

Zorunlu trafik sigortasına yapılan zamlar, gelir vergisinin artırılması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesine tepki gösteren çiftçiler ve kamyon sürücüleri, 10 Ocak'ta ana yollarda trafiği engelleyerek başlattıkları protestoları başkent Bükreş'e de genişletirken eylemlerde zaman zaman Ukrayna ile sınır geçişlerini de bloke ediyor.

Nakliyeciler ve çiftçilerin temsilcilerinden oluşan bir heyetin dün Maliye Bakanlığında üç saatten fazla süren görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından protestoların devam edeceği duyuruldu.

Görüşme sonrasında basına açıklama yapan heyet temsilcisi Danu? Andru?, Maliye Bakanı Marcel Ioan Bolo? ile görüşmelerinde taleplerinin, Avrupa Birliği mevzuatı gerekçe gösterilerek karşılanmaması nedeniyle anlaşmaya varılamadığını ifade etti.

Maliye Bakanı Boloş ise nakliyeci ve çiftçi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde üzerinde mutabık kaldıkları tedbirlerin olduğunu ifade ederek vergi kaçakçılığını teşvik eden tedbirlerin alınamayacağını ve bazı taleplerin, Romanya'nın Avrupa Birliği kurumlarına olan taahhütleriyle ilgili olduğu için AB Komisyonu ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Boloş, çiftçilerin haklı olarak ucuz Ukrayna tahılından şikayette bulunduklarını belirterek "Bu konuda onlarla hemfikiriz." dedi.

Bakan Boloş, Ukrayna tahılının Romanya üzerinden transit geçişine ilişkin tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini ve bu bağlamda malların elektronik mühürle takibinin uygulamaya konulacağını söyledi.

Başkent Bükreş'teki eylemciler araçlarıyla Parlamento binasına ulaşmaya çalışırken ülke sınırlarındaki ve limandaki tırlar da gümrükleri bloke ediyor.

Romanya, bütçe açığının öngörülenden yüksek çıkması dolayısıyla AB Komisyonunun talebi üzerine 1 Ocak'tan itibaren vergileri artırmıştı.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından Ukrayna'da, Türkiye ve BM'nin çabaları ve arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişiminden Rusya'nın çekilmesinin ardından tahıl sevkiyatı daha çok Romanya üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Ukrayna'dan kara yolları ve Tuna Nehri üzerinden Romanya'ya ulaştırılan tahıl çoğunlukla Köstence Limanı üzerinden alıcılara ulaştırılıyor. Köstence Limanı'ndan tahıl sevkiyatı 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 36 milyon tona çıktı. Bunun yaklaşık 14 milyon tonunun Ukrayna tahılı olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nde akaryakıt fiyatlarındaki ve vergilerdeki artışlar ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor. Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.

Kaynak: AA
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