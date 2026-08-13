RTÜK 2025 Medya Araştırması Sonuçlarını Açıkladı

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2025 yılı Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü 20 bin 202 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre; en yaygın kullanılan medya mecrası yüzde 82,5 ile televizyon olurken, televizyonu yüzde 81 ile internet, yüzde 72 ile sosyal medya takip etti.

RTÜK, Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları 2025 Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Konuyla ilgili olarak RTÜK'ten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde İBBS-II 26 ilde, 15 yaş ve üstü 20 bin 202 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın televizyon, radyo, internet, sosyal medya ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine ilişkin kullanım alışkanlıklarını kapsamlı şekilde analiz ettiği, bu yıl ilk kez aşırı medya kullanımı ve çoklu medya kullanımı başlıklarında da önemli bulguları ortaya çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, yıl içerisinde dört farklı dönemde gerçekleştirilen araştırmanın; medya kullanım eğilimlerini düzenli olarak izlemek, değişen alışkanlıkları ortaya koymak ve medya politikalarına veri temelli katkı sağlamak amacıyla hazırlandığı kaydedildi. Araştırma kapsamında cihaz sahipliğinden medya kullanım sürelerine, haber kaynaklarına duyulan güvenden medya tüketim davranışlarına kadar birçok başlık detaylı olarak incelendi.

TELEVİZYON 82,5 İLE EN YAYGIN MEDYA MECRASI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Araştırma sonuçlarına göre, en yaygın kullanılan medya mecrası yüzde 82,5 ile televizyon olurken, televizyonu yüzde 81 ile internet, yüzde 72 ile sosyal medya takip etti. Radyo ve dijital ortamlardan müzik dinleme oranı yüzde 26,7 olurken, isteğe bağlı yayın platformlarının kullanım oranı ise yüzde 21 olarak tespit edildi.

Araştırmada televizyon izleme alışkanlıklarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği de belirlendi. Yaş ilerledikçe televizyon izleme oranının arttığı, 65 yaş ve üzeri bireylerde bu oranın yüzde 91,4'e ulaştığı görüldü. Kadınların televizyon izleme oranı yüzde 83,7 olurken erkeklerde bu oran yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

GELENEKSEL MEDYADA TELEVİZYON EN GÜVENLİ ADRES

Araştırmada katılımcılara haber alma kaynaklarına duydukları güven de soruldu. Sonuçlara göre televizyon 6,57 puanla en güvenilir haber kaynağı oldu. Televizyonu sırasıyla sosyal medya, internet haber siteleri, video paylaşım platformları, yazılı basın ve radyo takip etti. Araştırma sonuçlarına göre radyo, 5 puanlık güven düzeyiyle haber kaynakları arasında yerini korudu.

Bulgular, dijital medya kullanımındaki artışa rağmen televizyonun güvenilir haber kaynağı olma özelliğinin sarsılmadığını ortaya koydu.

RADYO DİNLEME SÜRESİNDE 2 YILDIR ARTIŞ SÜRÜYOR

Medyametre 2025 Araştırması, radyo yayınları ve dijital ortamlardan müzik dinlemeye ayrılan süredeki artışın devam ettiğini ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, 2023 yılında günlük ortalama 1 saat 21 dakika olan dinleme süresi, 2024 yılında 1 saat 40 dakikaya, 2025 yılında ise 1 saat 43 dakikaya yükseldi. Böylece radyo yayınları ve dijital ortamlar aracılığıyla müzik dinlemeye ayrılan günlük ortalama süre iki yıl üst üste artarken, 2023-2025 dönemindeki toplam artış 22 dakikaya ulaştı. Cinsiyete göre son bir ayda kullanım oranları incelendiğinde bu oran erkeklerde yüzde 29,8, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak gerçekleşti. Yaş grupları incelendiğinde radyo yayınları ve dijital ortamlardan müzik dinleme oranının en yüksek olduğu grubun yüzde 32,6 ile 35-44 yaş grubu olduğu belirlendi. Bu grubu yüzde 31 ile 45-54 yaş, yüzde 27 ile 25-34 yaş, yüzde 23,7 ile 15-24 yaş ve yüzde 23,6 ile 55-64 yaş grupları takip etti. 65 yaş ve üzerindeki katılımcılarda ise oran yüzde 20,2 olarak ölçüldü.

MEDYA KULLANIMDA 4 SAAT 5 DAKİKA İLE İNTERNET İLK SIRADA

Araştırma sonuçlarına göre günlük ortalama medya kullanım sürelerinde internet, 4 saat 5 dakika ile ilk sırada yer aldı. İnterneti 3 saat 40 dakika ile televizyon yayınları, 3 saat 7 dakika ile sosyal medya, 2 saat 31 dakika ile isteğe bağlı yayın platformları ve 1 saat 43 dakika ile radyo yayınları ile dijital ortamlardan müzik dinleme takip etti. Araştırmanın dönemsel sonuçlarında internet kullanımının özellikle yaz aylarını kapsayan üçüncü dönemde günlük 4 saat 33 dakikaya kadar yükseldiği görüldü.

GENÇLER DİJİTAL PLATFORMLARDA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEYİ TERCİH EDİYOR

Dijital platform kullanımının özellikle genç yaş gruplarında yoğunlaştığı belirtildi. İsteğe bağlı yayın platformlarını kullananların en büyük bölümünü yüzde 38,9 ile 15-24 yaş grubu oluştururken, yaş arttıkça kullanım oranlarının belirgin şekilde düştüğü tespit edildi. Aynı şekilde internet ve sosyal medya kullanımında da genç yaş grupları öne çıktı. İnternet kullanım oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 90,9'a ulaşırken, sosyal medya kullanım oranı aynı yaş grubunda yüzde 87 olarak gözlemlendi.

CEP TELEFONU 98,1 İLE EN ÇOK SAHİP OLUNAN MEDYA ARACI

Araştırma kapsamında medya cihazlarına sahiplik oranları da incelendi. Buna göre katılımcıların yüzde 98,1'i cep telefonuna, yüzde 91,8'i televizyona, yüzde 42,5'i bilgisayar veya tablete sahip olduğunu söyledi. Sosyal medya içeriklerinin yüzde 99,5'i, internet içeriklerinin ise yüzde 99,4'ü cep telefonu aracılığıyla tüketiliyor.

AŞIRI MEDYA KULLANIM VERİLERİNE İLK KEZ YER VERİLDİ

Medyametre 2025'in öne çıkan başlıklarından biri de medya kullanımının davranışsal boyutuna ilişkin veriler oldu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 28,1'i medya kullanırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğini ifade ederken, buna karşın medya kullanımını azaltmayı düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 11,8 olarak kaydedildi. Bu durumun yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağı; algoritmaların kullanıcıların dikkatini platformlarda daha uzun süre tutmaya yönelik çalışma biçiminin de etkili olduğu değerlendirildi. Medya kullanımını azaltmayı düşünenlerin büyük çoğunluğu ise ilk sırada sosyal medya kullanımını azaltmak istediğinin altını çizdi.

DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Araştırmanın sonuç bölümünde, dijitalleşmenin bilgiye erişim ve kanaat oluşturma süreçlerinde belirleyici hale geldiği belirtilirken, aşırı medya kullanımı, çoklu medya kullanımı ve bilgi kirliliğinin önümüzdeki dönemde politika geliştirilmesi gereken önemli alanlar arasında yer aldığı ifade edildi. Bu doğrultuda dijital medya okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik çalışmaların öneminin her geçen gün arttığı vurgulandı.

RTÜK tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Medyametre Araştırması'nın, medya kullanım alışkanlıklarındaki değişimi bilimsel veriler ışığında takip ederek, kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı ve medya alanındaki dönüşümün sağlıklı biçimde analiz edilmesini amaçladığı ifade edildi.