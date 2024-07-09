Rus Uzmanlar, BRICS'in Gelecekte Önemli Konuma Sahip Olabileceğini Belirtiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus Uzmanlar, BRICS'in Gelecekte Önemli Konuma Sahip Olabileceğini Belirtiyor

Rus uzmanlar, BRICS'in gelecekte çok kutuplu dünya düzeninde önemli bir konuma sahip olabileceğini ve katılım taleplerinin artmasını beklediklerini belirtiyor. BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulmuş ve daha sonra Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla çok uluslu bir yapı haline gelmiştir. BRICS'in ekonomik işbirliği ve uluslararası sistemin dönüşümünde önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Rusya'nın başkanlık yaptığı BRICS zirvesi, ekim ayında Kazan'da gerçekleştirilecektir.

09.07.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus uzmanlar, üye sayısını iki kat artıran BRICS'in gelecekte çok kutuplu dünya düzeninde önemli konuma sahip olabileceğini belirterek, katılım taleplerinin artmasını bekliyor.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30'dan fazla ülkenin katılım için başvuru yaptığı BRICS, küresel ekonomi ve Batı öncülüğündeki uluslararası sistemin çok kutuplu bir düzene dönüştürülmesinde önemli zeminlerden biri olarak gündemde.

BRICS kapsamında 2009'dan bu yana çeşitli seviyelerde toplantılar düzenleniyor. Dönem başkanlığını üstlenen Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da ekimde BRICS zirvesi gerçekleştirilecek.

Başkent Moskova'daki 10. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Uluslararası Forumu'na katılan Rus uzmanlar, BRICS'in gelecekteki konumunu AA muhabirine değerlendirdi.

"BRICS'e yönelik talep artacak"

Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsüne bağlı Hint Okyanus Bölge Merkezi Başkanı Aleksey Kupriyanov, BRICS'in çok merkezli dünya düzeninde ülkeler arasındaki etkileşimi sağladığını söyledi.

BRICS ülkelerinin ekonomi alanındaki işbirliğine ağırlık verdiğine dikkati çeken Kupriyanov, "Bu yapıda siyasi açıdan hassas konulara yer verilmemesi, yapının askeri blok haline dönüşmeyeceği garantisi gibi özellikler, BRICS'e yönelik ilgiyi arttırıyor." dedi.

Kupriyanov, "Üyeleri arasında dünyanın önde gelen ekonomilere sahip ülke ve liderlerin bulunması, önümüzdeki yıllarda BRICS'e yönelik talebi arttıracak. BRICS'in genişlemesi, dünyayı daha istikrarlı ve barışçıl hale dönüştürecek." değerlendirmesinde bulundu.

"BRICS, Avrasya'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynuyor"

Kalkınma ve Modernizasyon Sorunları Merkezi uzmanı Yelizaveta Potapova da Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nın gerçekleştiğini ve bu toplantıda üye olmayan ve BRICS ile işbirliğini geliştirmeyi planlayan ülke temsilcilerinin de yer aldığını anımsattı.

Bunların arasında Türkiye, Kazakistan ve Belarus'un yanı sıra Bahreyn, Sri Lanka, Küba, Venezuela, Tayland'ın bulunduğuna dikkati çeken Potapova, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantıda, BRICS'in karşılıklı saygı ve anlayış, eşitlik ve dayanışma gibi ilkelerine vurgu yapıldı. Bu, çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna yönelik bir adım. Birliğe dahil olan devletler, dünya yüzölçümünün üçte birinden fazlasını ve dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturuyor. Dolayısıyla BRICS, eşitlik ilkesini benimseyen diğer ittifaklar ile de işbirliği yapmaya hazır."

BRICS'in Avrasya bölgesinde güvenliğe etkisini değerlendiren Potapova, "BRICS ülkeleri, Avrasya'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynuyor. BRICS, ekonomik açıdan büyük potansiyele sahip ülkelerden oluşuyor. Bu ülkeler, Avrasya'da ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğinin gelişmesini sağlıyor. Ayrıca bu ülkeler, güvenlik ve savunma alanında, terör, siber, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sorunlarla mücadelede işbirliği yapıyor." şeklinde konuştu.

Uzman Potapova, Primakov Okumaları gibi forumlara çeşitli ülkelerden uzmanların katıldığını ve bunun ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve güvenin artmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Hindistan, Etiyopya, Brezilya, Ekonomi, Kazan, Mısır, Dünya, Rusya, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Uzmanlar, BRICS'in Gelecekte Önemli Konuma Sahip Olabileceğini Belirtiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:43 Şanlıurfa’da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Rus Uzmanlar, BRICS'in Gelecekte Önemli Konuma Sahip Olabileceğini Belirtiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement