Saadet Partisi\'nden Tekin, Kars çalıştayında iktidar ortağı olacaklarını söyledi

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, "Önümüzdeki dönem Saadet Partisi iktidar ortaklarından bir tanesi olacak" dedi.

Saadet Partisi'nin "Yerel Sorunlara Yerinde Çözümler" sloganıyla birçok ilde gerçekleştirdiği çalıştaylardan biri Kars'ta düzenlendi.

Saadet Partisi Kars İl Başkanı Nesimi Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bazı siyasi parti il başkanları, STK ve oda başkanları ile muhtarlar katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, partisinin siyaset anlayışının milletin sorunlarıyla ilgilenmek ve halkın gönlünü kazanmak üzerine kurulu olduğunu söyledi. "Ortak Akıl Güçlü Şehir" çalışmalarıyla şehirlerin sorunlarını tek tek analiz ettiklerini ve çözüm önerilerini içeren raporlar hazırladıklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetimizin temelde iki düsturu, iki prensibi var. Bir, milletin derdiyle dertlenmek. İki, milletin gönlünü kazanmak. Böylelikle iktidara yürüyen bir parti olarak o yolların bütün taşlarını döşemek. Şehirlerimizin tek tek analizini, sorunlarını ve çözümlerini değerlendiriyoruz. Bir rapor ortaya koyuyoruz.

Saadet Partisi iktidara hazırlanıyor. Önümüzdeki dönem inşallah Saadet Partisi iktidar ortaklarından bir tanesi olacak. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Dolayısıyla sorunları sahada tespit etmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin Saadet Partisi'nin iktidarına ihtiyacı var. Biz 57 yıllık bir siyasi hareketiz. 1969'da başladık. İktidarda olduğumuz dönemler oldu. 1974'te, 1978'de, 1996'da, 1997'de olduk. Milli Görüş Hareketi iktidarda olduğu dönemlerde milletin refahını artırmış, ülkeye bolluk ve bereket taşımış, sosyal sorunları önemli ölçüde azaltmıştır."

"EMEKLİLER CİDDİ SIKINTI İÇİNDE"

Türkiye'de vatandaşların ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Tekin, sosyal yardıma başvuranların sayısına ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. Tekin, şöyle konuştu:

"Maalesef ülkemizi insanları aç bırakılmıştır. İşsiz bırakılmıştır. Borca esir edilmiştir. 2021'den günümüze e-Devlet üzerinden sosyal yardım için müracaat eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı tam 27 milyon. Sosyal yardıma niçin müracaat ediyor? Çünkü geçinemiyor, sıkıntısı var. Bir başka veri ortaya koyalım. Emekli vatandaşlarımız, maalesef ciddi sıkıntı içerisinde. Çalışmış, çabalamış, her ay prim ödemiş. Neticesinde 'Ben emekli olayım da biraz rahata ereyim' dediği dönemde maalesef ki torununa harçlık veremeyecek seviyeye düşmüş."

Esnafın ve sanayicinin de ekonomik sorunlar yaşadığını anlatan Tekin, ekim ayında 21 binin üzerinde çekin karşılıksız çıktığını, sanayi üretiminde ise daralma yaşandığını söyledi.

"KARS'IN TARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYELİ DAHA İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Kars'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli, tarihi mirası, kış turizmi ve uluslararası ulaşım koridorları açısından önemli bir kent olduğunu belirten Tekin, buna karşın göç, işsizlik, sanayileşme eksikliği ve kırsal altyapı sorunlarının devam ettiğini söyledi.

Köylerden kent merkezlerine, buradan da büyükşehirlere ve yurt dışına göçe dikkati çeken Tekin, insanların doğdukları yerde yaşamlarını sürdürebilecek imkanlara sahip olamadığını ifade etti.

Kars'ın tarım ve hayvancılık ürünlerinin katma değerinin artırılması gerektiğini kaydeden Tekin, üretim maliyetleri, pazarlama ve kooperatifleşme konularında çözüm üretilmesinin önemine değindi.

Kars kaşarının ülke genelinde tanınan bir ürün haline geldiğini belirten Tekin, kendisinin de Edirne'de Kars kaşarı satın aldığını söyledi.

Kentin turizm potansiyeline de değinen Tekin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kayak Merkezi ve Çıldır Gölü'nün önemli turizm değerleri olduğunu ifade etti. Çıldır Gölü'nde atlı kızaklarla yapılan gezilerin tanıtım açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Tekin, bu tür görüntülerin Türkiye'den ve dünyadan turistleri Kars'a çekebileceğini dile getirdi.