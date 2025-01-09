Sabancı Suikastı'nın Üzerinden 29 Yıl Geçti

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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da DHKP/C terör örgütü üyelerince öldürüldüğü suikastın üzerinden 29 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Sabancı Center İş Merkezi'nde düzenlenen suikastın talimatı, DHKP/C terör örgütünün sözde Bayrampaşa Cezaevi sorumlusu Ercan Kartal tarafından açık görüş sırasında Mustafa Duyar ve İsmail Akkol'a verildi. Saldırıdan 6 ay önce terör örgütü üyesi Fehriye Erdal, Sabancı Center'ın temizlik işlerini yapan şirkete işçi olarak girdi.

Olay günü yönetim katında çaycılık yapan Fehriye Erdal'ın, Sakıp Sabancı'nın ofiste olduğunu haber vermesi üzerine Mustafa Duyar ve İsmail Akkol, susturuculu üç tabanca ve bir cep telefonuyla Sabancı Center'a geldi. Asansörle 15. kata çıkan Duyar ve Akkol, burada kendilerini karşılayan Erdal'la 25. kata geldi.

Duyar'ın Sakıp Sabancı'nın odasını ikinci kez sorması üzerine heyecanlanan Erdal, odaları karıştırıp sol tarafı gösterdikten sonra kaçtı.

Erdal'ın gösterdiği odaya giren Duyar, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı ve ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün'ü, İsmail Akkol da başka bir odadaki sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'yi silahla ateş ederek öldürdü.

Cinayetin ardından kaçan teröristlerin kimlikleri, binanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler incelendikten sonra tespit edildi. Saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri, DHKP/C'nin hücre evlerine operasyon düzenledi. Suikastçılar bu süreçte İstanbul'daki örgüt üyelerinin evlerinde saklandı.

Mustafa Duyar, Şam Büyükelçiliğine teslim oldu

İzini kaybettiren tetikçilerden Mustafa Duyar, yaklaşık 1 yıl sonra terör örgütünden ayrılmaya karar verip Lazkiye'deki örgüt evinden gizlice ayrıldı ve 22 Aralık 1996'da Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine teslim oldu. Türkiye'ye getirilen Duyar, 9 Ocak 1997'de tutuklanarak Kırklareli Cezaevi'ne konuldu.

Dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat 1997'de Ercan Kartal, Mustafa Duyar ile firari sanıklar İsmail Akkol ve Fehriye Erdal'ın aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, DHKP/C terör örgütünün sözde cezaevi sorumlusu Ercan Kartal, Mustafa Duyar, İsmail Akkol ve Fehriye Erdal'ın eski TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak" suçundan idamla cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar hakkında da "yasa dışı örgüte yardım ve yataklık etmek" suçundan 4,5 ile 7,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına İstanbul 1 No'lu DGM'de 3 Haziran 1997'de başlandı. Tutuklu sanık Mustafa Duyar, 25 Temmuz 1997'deki duruşmada, isnat edilen suçları iddianamede belirtildiği gibi işlediğini itiraf etti. Duyar, kendilerini propaganda malzemesi olarak kullanmaya başlayan örgütün gerçek yüzünü teşhir etmek için teslim olduğunu söyledi.

Afyon Cezaevi'ne nakledilirken kendisine komplo kurulduğunu öne süren Mustafa Duyar, cezaevinde Semra Polat ile evlendi. 17 Temmuz 1998'de eşiyle beraber Silifke Özel Tip Kapalı Cezaevi'ne naklini isteyen Duyar, Afyon Cezaevi'nde elebaşılığını Nuri ve Vedat Ergin'in yaptığı "Karagümrük çetesi" üyelerince 15 Şubat 1999'da öldürüldü.

Nuri Ergin, Uşak Cezaevi'ndeki bir isyan sırasında 2000 yılı Ekim ayında çekildiği öne sürülen videoda, Mustafa Duyar'ı öldürdüğünü itiraf etti.

İdam cezası kaldırıldı, ağırlaştırılmış müebbet verildi

İstanbul 1 No'lu DGM, 15 Mart 2001 tarihli kararıyla sanık Ercan Kartal hakkındaki dosyayı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden "eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi" davasıyla birleştirdi.

Mahkeme, idam cezasının kaldırılmasının ardından Ercan Kartal'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" verdi. Yargıtay bu cezayı onadı.

Firari sanıklar İsmail Akkol ve Fehriye Erdal'ın dosyaları ise ayrıldı. Cezaevinde öldürülen sanık Mustafa Duyar'ın dosyası kapanırken, diğer sanıklar hakkındaki kamu davasının kesin hükme bağlanması ertelendi.

İsmail Akkol, 20 yıl sonra Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

Firari sanık İsmail Akkol, 2014'te Yunanistan'da yakalandı, ardından serbest bırakıldı. Yunan adli makamları, Akkol'un Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti.

İki yıl sonra Türkiye'ye giriş yaparken Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanan Akkol, 4 Şubat 2016'da tutuklandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkol, 17 Mayıs 2017'de eski TCK'da yer alan, "Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men'e cebren teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Aralık 2017'de İsmail Akkol hakkında verilen hükmü hukuka uygun buldu.

Fehriye Erdal'ın Belçika'da yargılanması

Olayın ardından firar eden Fehriye Erdal, 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması üzerine "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı.

Belçika'da yargılanan Erdal, bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsinde tutulurken 2006'da firar etti.

Firarından 2 gün sonra, 28 Şubat 2006'da Bruges Ceza Mahkemesi, gıyabında Erdal'ın 4 yıl hapis cezasına ve 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum edilmesine karar verdi. Gent Temyiz Mahkemesi, 7 Kasım 2006'da bu hükmü onadı ve DHKP/C'yi terör örgütü olarak nitelendirdi.

Belçika adli makamları, Türkiye'nin o dönemki yasalarında idam cezası olması nedeniyle Erdal'ın iadesi talebini reddederken, teröristin siyasi sığınma başvurusunu da geri çevirdi.

Belçika Yargıtayı 2007'de Bruges Mahkemesinin kararını bozdu. Mahkeme bu kez DHKP-C'nin Belçika'da terör eylemi yapmadığına hükmederek, bireysel suçlara göre ceza verme kararı aldı. "Çete üyesi" olarak nitelendirilen Fehriye Erdal'ın gıyabında, Belçika'da işlediği suçlardan tecilli 2 yıl hapis cezası verildi.

Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, suikasttan 20 yıl sonra, 25 Mayıs 2016'da Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasını kararlaştırdı. Mahkeme, 2017'de DHKP/C üyesi Erdal'a gıyabında, Türkiye'de işlediği suçlardan 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

Türkiye'de Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Erdal, Belçika'da ise "en çok arananlar" listesine girdi.

İstanbul Adliyesi'ne saldırı talimatı

Fehriye Erdal'ın adı son olarak, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında geçti.

Adliye önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'te silahla ateş açan 2 teröristin ölü ele geçirildiği saldırının talimatının, DHKP/C'nin sözde "merkez komite" üyeleri Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu tarafından verildiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu firari şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Erdal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.