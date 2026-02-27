Sağlıkta İnovasyon İçin PharmUp Buluşması

SANOFİ'NİN sağlık teknolojilerinde inovasyonu desteklemek amacıyla hayata geçirdiği PharmUp platformunun buluşması, Fark Labs iş birliğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi. 2019 yılından bu yana sağlık alanında katma değer yaratacak yenilikçi fikirleri destekleyen PharmUp; girişimcilere mentorluk, eğitim ve hızlandırma süreçleri sunarken, kamu, özel sektör, yatırımcılar ve akademiyi bir araya getiren sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Düzenlenen buluşma kapsamında sağlık teknolojilerinde dönüşüm çok paydaşlı bir perspektifle ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk ve Fark Labs Kurucusu Ahu Serter'in katılımıyla gerçekleşen buluşma, kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminden çok sayıda temsilciyi bir araya getirdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, PharmUp'ın yalnızca bir hızlandırma programı değil, sağlıkta sürdürülebilir değer üretmeyi amaçlayan stratejik bir platform olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sağlıkta dönüşüm artık tek bir kurumun ya da tek bir sektörün başarabileceği bir süreç değil. Artan kronik hastalık yükü, yaşlanan nüfus ve sistemler üzerindeki sürdürülebilirlik baskısı; daha entegre, daha hızlı ve daha iş birlikçi bir modele ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. PharmUp buluşmalarını da tam olarak bu nedenle gerçekleştiriyoruz. Sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarını aynı masada bir araya getirerek fikirlerin yalnızca konuşulduğu değil, birlikte tasarlandığı, test edildiği ve ölçeklendiği bir zemin oluşturmak için. Amacımız yalnızca yenilikçi girişimleri desteklemek değil; bu fikirleri sahaya taşımak ve gerçek, ölçülebilir etki yaratmak. Türkiye'de sağlık inovasyonunun sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Öztürk, "Bu etkinliği gerçekten çok güçlü bir katılımla gerçekleştirdik. Bir tarafta startuplar, diğer tarafta şirketler, yatırımcılar; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katılımıyla çok değerli bir buluşma oldu. Amacımız sağlıkta geleceği konuşmaktı. Sağlığın geleceğine nasıl katkı sunabiliriz? Türkiye olarak bu alanda nasıl ön plana çıkabiliriz? Sağlık teknolojilerinde nasıl unicorn'lar yaratabiliriz? Biz de Sanofi olarak bu sürece nasıl destek olabiliriz? Bu soruların yanıtlarını birlikte değerlendirdik. En büyük beklentilerimizden biri, ülkemizin savunma sanayinde yakaladığı başarıyı sağlık alanında da yakalaması ve bu alanda küresel ölçekte unicorn'lar çıkarabilmesi" dedi.

'BUGÜN ATILAN KÜÇÜK BİR ADIMIN YARIN BÜYÜK UNİCORN'LARA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ'

Öztürk, "Sanofi olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öncü ilaç firmaları arasında ilk üçte yer alıyoruz. Güçlü yatırımlarımız ve üretim kapasitemizle 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz uzmanlık, araştırma-geliştirme gücümüz ve global bilgi birikimimizle Türkiye'deki startuplara nasıl katkı sağlayabiliriz, ülkede yeni moleküller nasıl geliştirilebilir, bu alanlarda nasıl birlikte büyüyebiliriz bunlara odaklanıyoruz. Bugün atılan küçük bir adımın yarın büyük unicorn'lara, bilimin daha da gelişmesine ve hayatın daha iyi hale gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, PharmUp platformunun sağlık alanındaki inovasyonu güçlendirme amacını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık sektörü, hem yerel hem de küresel ölçekte köklü bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu dönüşüm; dijitalleşme, veri odaklı yaklaşımlar ve yenilikçi iş modelleriyle şekillenirken, sürdürülebilir ve katma değer üreten iş birliklerinin önemini her geçen gün artırmaktadır. Sağlık ekosisteminin tüm paydaşlarının ortak bir vizyon etrafında buluşması, inovasyonun kalıcı ve ölçülebilir çıktılara dönüşmesi açısından kritik bir gerekliliktir."

Dağlıoğlu, "PharmUp platformunun, stratejik iş birliklerini teşvik ederek Türkiye'de sağlık inovasyonunun gelişimine ivme kazandıracağına ve burada ortaya çıkacak somut projelerin küresel ölçekte rekabet gücü oluşturacağına inanıyorum. Kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilerin eşgüdüm içinde hareket etmesi; sağlıkta daha hızlı, daha kapsayıcı ve daha etkili bir dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak, ülkemizin sağlık alanındaki yenilikçi potansiyelini güçlendiren, uluslararası ölçekte değer üretmeyi hedefleyen her türlü girişimi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fark Labs Kurucusu Ahu Serter ise 'İnovasyona Yatırım Portföyü Perspektifi' başlıklı değerlendirmesini paylaşarak "Makineyi optimize ettiğimiz bir çağdan, insanı optimize ettiğimiz bir çağa geçiyoruz. Sağlık teknolojileri bu dönüşümün merkezinde yer alırken, ilerlemenin tek başına koşarak değil birlikte yürüyerek mümkün olduğunu görüyoruz. Otomotivden sağlığa uzanan yatırım deneyimimiz bize şunu gösterdi. Sektörler değişse de çözdüğümüz problemler ortak; bu alanlar arasındaki öğrenme transferi ise güçlü bir kaldıraç yaratıyor. Türkiye'nin gerçek gücü, riskleri paylaşan ve küresel başarılarını yeniden kendi ekosistemine yatırım olarak geri döndüren girişimciler yetiştirmesinde yatıyor. Çünkü gelecek, iyi organize olmuş iyimserlerin oyunu. Sanofi ile iş birliğimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz tüm çalışmaları da tam olarak bu vizyonla tasarlıyoruz" dedi.

Serter, "Derin teknolojiler; mobilite, sağlık teknolojileri, enerji, malzeme ve robotik gibi alanlarda dünyanın büyük problemlerine çözüm üretmeye odaklanan bir inovasyon ve dönüşüm merkezi. Bugün Sanofi'nin ev sahipliğinde, aslında birlikte ev sahipliği yaptığımız bu etkinlikte; yatırımcı perspektifi, bilim perspektifi ve kamu perspektifini aynı masada buluşturduk. Etkinlikte girişimciler, bilim insanları ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar bir araya geldi. Yapmaya çalıştığımız şey; Sanofi'nin uzun yıllardır yürüttüğü PharmUp programından mezun olan girişimcilerin büyüme yolculuğunu sürdürülebilir kılmak. Onları yatırım dünyasına daha görünür hale getirmek, desteklemek ve iyimser insanların bir araya gelerek daha iyi bir gelecek inşa ettiği bir ekosistem oluşturmak" ifadelerin kullandı.

KAMU, AKADEMİ VE YATIRIM DÜNYASI AYNI MASADA

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 'İyi Uygulama Örnekleri – Kurum & Girişim İş Birlikleri' oturumunda; Fark Labs Kurucusu Ahu Serter, MENE Health Group CEO'su Şule Mene, MobiQuKurucu Ortağı Selçuk Koçhan, Sanofi Avrasya Yerleşik Ürünler Direktörü Gözde Haksal ile Corpal Health Kurucusu Göksel Çinier ve Reprai Kurucu Ortağı Didem Aral değerlendirmelerini paylaştı.

Selcen Uyguntüzel'in moderasyonunda gerçekleştirilen 'Sağlık Ekosisteminde İnovasyon' panelinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Damla Turan, TÜSEB TTO Müdürü Doç. Dr. Zeliha Özdemir Köken ve Boğaziçi Üniversitesi CSO'su ve RS Research Kurucusu Prof. Dr. Rana Sanyal konuşmacı olarak yer aldı.

Programın son bölümünde PharmUp platformu kapsamında desteklenen girişimler sahne alarak çözümlerini yatırımcılar ve sektör temsilcilerine tanıttı. Etkinlik, girişimciler ile yatırımcıları bir araya getiren networking oturumuyla sona erdi.